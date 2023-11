Fernanda Castro propuso generar ciclo informativo sobre estafas virtuales para personas mayores

El tema de las estafas informáticas se hace cada día más presente en la sociedad; es que no pasa una semana en la que no se deba informar sobre un nuevo caso en la agenda policial. Hasta ahora, las alertas que emiten los distintos organismos y los consejos personales que se dan, no están evitando que muchas personas, en particular los más veteranos, caigan en ellas, por lo que parece que el tema pasa por la formación.

En ese sentido se pronunció, por ejemplo, la edila nacionalista Fernanda Castro (a poco de terminar su período como Presidenta del deliberativo), quien en la sesión del 30 de octubre en la Junta Departamental, planteó el tema.

Comenzó diciendo Castro que las personas imputadas por este delito “desde junio de 2019 a junio de 2023 fueron 1547 y que las denuncias en torno a esta problemática son crecientes año a año, ya sea por el denominado ‘cuento del tío’ o la llamada en nombre de una nieta o algún otro familiar”.

“Los comunicados, como los del BPS, que exhorta a la población, sobre todo a los jubilados, a no proporcionar información personal, como también los emitidos por el Banco de la República, o los del Correo, que advierten sobre un nuevo mecanismo que alude a falla de entrega por cambio de dirección, son cada vez más comunes”, agregó.

“Si bien todos estamos expuestos, las personas mayores son las más vulnerables a esta modalidad. Como integrante de la Comisión de Género del Congreso Nacional de Ediles he tenido la oportunidad de escuchar a diferentes autoridades departamentales que exponen sus principales lineamientos de trabajo. En este sentido, fue en Flores que nos visitaron integrantes del Área Acción Social, más precisamente de la Oficina de Género y Generaciones. Ellos expusieron las acciones que implementaron para prevenir algunas de estas estafas, trabajando de manera coordinada con el personal de Investigación y Policía Técnica del Ministerio del Interior y el personal del BPS”, contó Fernanda Castro.

“Contar con información es fundamental para poder prevenir y evitar este tipo de estafa, así como también saber cómo proceder en el caso de que haya sido imposible advertir que se trataba de un delito y haya sido imposible evitarlo. Es en este sentido que me parece que podría ser muy beneficioso poder implementar un ciclo informativo formativo dirigido a las personas mayores de todo el departamento”, dijo ante sus pares la Presidenta del deliberativo.

DE ANTAÑO | En su alocución, Castro también hizo referencia a la actividad del museo privado “De Antaño” de Libertad, propiedad del vecino Artigas Cabrera. Tras realizar un detallado repaso sobre cuál es su actividad y los objetos que pueden verse en él, Castro comentó que el museo ha participado de actividades enmarcadas dentro del Día del Patrimonio y de la reciente Feria Descentralizada de Promoción de la Lectura y el Libro.

“La creación de esta institución ha tenido como objetivo conservar la memoria y la historia. Como he dicho en otras oportunidades, es de valorar la generosidad de quien pudiendo disfrutar a solas ese acervo lo brinda a la comunidad. Desde lo que nos compete como legisladores, se dio el primer paso, que fue el de declararlo de interés departamental. Pero creo que sería oportuno y necesario continuar avanzando para poder realizar las gestiones necesarias con el Sistema Nacional de Museos, lo que posibilitaría que se lo pudiera incluir en la coordinación de gestión de museos y así continuar con el proceso que se viene desarrollando”, dijo la Edila.

SALUDOS | Por último, Fernanda Castro destacó la labor de algunos libertenses como Emilio Riguetti y a su hijo Federico por su participación en el Gran Premio Argentino Históricos con su Fort Cortina de 1966. También felicitó a Luisiana Pastorini, Sofía Cabrera, Eliana Comba y la profesora Maite Arguinarena, que obtuvieron el primer premio en el Torneo Internacional de Gimnasia Aeróbica y que están viajando a Perú a participar del Panamericano de Gimnasia Aeróbica.

Por último reconoció a Luzmila Rodríguez, quien obtuvo una mención en el Concurso de Fotografía de Mujer Rural, Trabajo y Maternidad, que buscaba visibilizar la importancia de la corresponsabilidad de los cuidados y cómo se vive en el sector rural.

Por Javier Perdomo.