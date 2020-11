El sábado 14 el Vinelli elige nuevo Secretariado; los «comandos» de las municipales compiten por los cargos

Este sábado 14 de noviembre, entre las 14 y las 16 horas en el local La Esquina del Sabor, se realizarán las elecciones del nuevo Secretariado del comité Héctor Vinelli del Frente Amplio de Libertad, una elección que debió realizarse el 25 de Agosto pasado, pero por la elección departamental y municipal se decidió realizarla terminada esa instancia. Ninguno de los integantes del actual Secretariado se postula para continuar en el cargo.

El Secretariado de los comités está integrado por cinco personas; sus actuales integrantes son Jonás Ramírez como su Presidente, Ignacio Guerrero, Carmen Guerrero, Pablo Cortés y Fredy Rodríguez en las distintas secretarías, pero ninguno de ellos está entre los que desde la página de Facebook del comité se nombra como las personas que han puesto sus nombres a disposición para ser electos en esta instancia.

El listado es el siguiente: Lucía Ducca, Osvaldo Espinosa, Raúl Piaggio, Miriam Solé, Laura Lacabanne, Adrián Morquio, Osvaldo Nicoletti y Verónica Britos y en él se observa una mixtura entre personas que respaldaron la candidatura de Luis «Titer» Dearmas (Piaggio, Solé, Nicoletti y Britos), y la de Gonzalo Rodrìguez al Concejo Municipal (Ducca, Espinosa, Lacabanne y Morquio), generándose casi una compulsa interna en un frenteamplismo libertense, que procesó una campaña municipal con una durísima puja entre los «comandos» de Dearmas y Rodríguez.

Según la información que maneja este medio, la mayoría de los integrantes del Secretariado saliente han decidido no postularse nuevamente para no quedar en el medio del fuego cruzado entre los dos grupos, que parecen estar peleando por algo más importante que la elección de las autoridades del Vinelli. Irónicamente, una fuente dijo que «hay compañeros que parece estar peleando por el sillón de la Intendencia y no por el secretariado de un comité».