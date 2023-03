Edil Lago llama a sala a la intendente Bentaberri para consultarle sobre los aumentos en la contribución inmobiliaria

El edil del Partido Colorado Alfredo “Nito” Lago realizó un llamado a sala a la Junta Departamental a la intendente Ana María Bentaberri para que explique en el deliberativo el porqué del importante incremento que en la contribución inmobiliaria han tenido vecinos de distintos puntos del departamento. En Libertad en tanto, la movilización anunciada para el viernes 10, no se realizó.

El único representante colorado en la deliberativo josefino, en contacto con este medio, dijo que su intención “es que vaya la señora Intendente, que no se si irá o mandará al amigo Olagüe (Director de Hacienda), para que transparenten la información, porque la gran mayoría de los casos que me han llegado, les ha aumentado la tasa de salubridad, no la contribución. En casi todos los casos ha sido la tasa de salubridad lo que ha aumentado y en el porcentaje es similar en casi todos ellos”.

El Edil añadió que quiere “saber cuál es el motivo de ese aumento, teniendo en cuenta cuál es el concepto de la tasa de salubridad. Quiero debatir, ver, quizás las explicaciones que nos den son coherentes o no; yo no voy a hacer un juicio de valor previo, pero creo que se están equivocando”.

Insistió el representante colorado con que “su objetivo es transparentar la información y ahí discutir si es correcto o no lo que hicieron”.

EL LUNES | “Ellos salieron con el concepto de justicia tributaria, pero eso es muy discutible; veo que los ediles del FA lo dejarían correr por ese lado, pero el llamado a sala me lo votarían todos”, mencionó el Edil colorado, que explicó que la moción se estaría votando en la sesión del próximo lunes 20 y podría ocurrir que la comparecencia de Bentaberri o quien ella designe, tenga lugar en esa misma jornada.

“Ellos cuando votan un llamado a sala, tienen todo preparado y aparecen los jerarcas en la misma sesión. Es lo que han hecho hasta ahora”, dijo Lago, que espera que ocurra lo mismo ahora.

Insistió Lago en que su llamado a sala es bueno que se concrete, porque “favorece a la Intendencia aclarar ante los vecinos cuál es la situación con estos aumentos y por qué se dio. Esto les ayudará a tener un canal directo de comunicación con la gente”.

“Es lo que yo tengo que hacer como Edil, preguntar, no soy adulador del poder, tampoco soy mandadero del Frente Amplio como me han dicho, soy mandadero de la gente”, dijo Alfredo Lago.

SIN QUÓRUM | En la pasada edición, dábamos cuenta de una convocatoria por redes sociales a concentrarse en la explanada del Banco República para el viernes 10 de marzo, para protestar contra el incremento de la contribución inmobiliaria, que en algunos casos, supera el 200%. Se anunciaba además la convocatoria a los canales de televisión de Montevideo a cubrir la movilización.

Pero finalmente esa movilización no convocó a nadie o simplemente se desactivó por la vía de los hechos, ya que La Semana estuvo en el lugar a la hora de la convocatoria y nadie se hizo presente. Ni una sola persona estuvo allí, lo que no es de extrañar, teniendo en cuenta la invisibilidad de quienes realizaron la convocatoria.

Imagen de archivo, La Semana

Por Javier Perdomo.