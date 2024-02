Elucubraciones semanales: «Volando sobre las barbaridades de los parlamentarios»

Aunque este año tenga un día más, de febrero va quedando poco y allí en el horizonte tenemos a marzo, con todas las responsabilidades que ese mes acarrea; vuelta a clases, nuevos inicios, etapas que se renuevan y todo eso que nos inventamos los seres humanos para acompañar el inexorable paso del tiempo. El escriba de estas líneas, también se arma planes que nuca concreta en tiempo y forma, pero igual sigue opinando de todo, como si de todo supiera. Al día 20 del segundo mes del año 24, comienza una nueva instancia elucubradora; lea cuando la lea, bienvenida/o sea.

Mire, estoy sospechando que la campaña electoral, que ya comenzó aunque aún sea en baja intensidad, va a pasar por muchas etapas. Por momentos, la oposición va a llevar el ritmo del debate y por otros serán las fuerzas progubernamentales las que estarán a la ofensiva, en un ida y vuelta en el que no faltará quien la embarre ni quien se equivoque fiero. Como todo es tan ajustado, quien tenga menos errores saldrá ganancioso y llevará las riendas del país por cinco años.

Veamos, en los últimos días, el exabrupto de Delcy Rodríguez contra nuestro “Luis” desde Venezuela y el fallo internacional contrario al Uruguay que obliga al Estado a pagar 80 millones de dólares por el cierre de Pluna, ha envalentonado -en el mejor de los sentidos-, al gobierno y a sus aliados, que parecen respirar de la andanada de ataques que estaban recibiendo a diario y vuelven a poner al “Pepe” Mujica como ejemplo de mala administración y despilfarro.

Respecto a lo dicho por la Vicepresidenta venezolana no voy a decir nada (le hubiese ahorrado un problema a la izquierda uruguaya si se callaba), pero en cuanto al asunto de Pluna he escuchado y he leído muchos comentarios y la verdad es que no termina de convencerme nadie. Entiendo que al asumir el FA, la empresa era un desastre, producto del desmantelamiento progresivo al que se la sometió por parte de los anteriores gobiernos, pero bueno, la gente votó a la izquierda en 2004 para que arreglara los desastres causados por años y años de malas administraciones (coloradas y blancas), y en el caso de Pluna no lo supo hacer, es algo que se debería reconocer, por más que sea necesario también marcar las circunstancias en las que la empresa estaba.

Impericia, mala suerte, engañados; no sé lo que pasó, lo que sí es claro que el país quedó sin aerolínea de bandera nacional, con un pasivo importante y expuesto a juicios internacionales donde el capital siempre lleva todas las de ganar. No se encontró la solución adecuada y eso estaría bueno que se reconociera. Así como en otras áreas del Estado, el FA realizó trascendentes avances y mejoras, en Pluna fallaron las estrategias y habría que reconocerlo, por más culpas que tuvieran los que estaban antes.

De verdad le digo, no creo que esté mal ser sincero. Los dirigentes políticos (todos), siempre tienden a justificar y/o responsabilizar de sus fracasos a terceros, pero estaría bueno que tuvieran el coraje de reconocerlo cuando se equivocan, sería una señal de honestidad. Le insisto, el caso de Pluna es uno de esos asuntos en los que hay que asumir responsabilidades. No hay que tener miedo a decir “nos equivocamos”.

En su momento, el asunto no le afectó electoralmente al FA -al menos no tanto como podría esperarse-, porque eran épocas de bonanza económica y el uruguayo medio estaba más preocupado por gastar y festejar el cuarto puesto del Mundial y la Copa América que por saber si Campiani era un chanta, si Leadgate era un fondo buitre o si teníamos aerolínea de bandera nacional. Claro, ahora que estamos “galgueando”, tener que pagar 80 millones de dólares, suena a mucho.

Yo entiendo a la dirigencia frenteamplista, que en medio de la campaña te salgan con un “desliz” del pasado te descoloca, pero bueno, me parece que habría que dar respuestas más inteligentes a los ataques, porque si no la va a pasar mal más de una vez en este año de campaña electoral. Consejos que nadie me pide pero que igual los doy, como siempre le digo.

Hablando de gente que la está pasando mal (quizás no sea así y lo que buscaba era notoriedad), el ex fiscal Gustavo Zubía ha recibido un montón de palos luego de sus declaraciones en un programa televisivo de Canal 12 en el que dijo que a una niña de 12 años le puede gustar tener sexo con un hombre de 26. En nota aparte, alguien que sabe más que uno de estos temas da su opinión, pero yo le quería comentar otra cosa sobre el susodicho Diputado.

Zubía es resultado de la exacerbación del antifrenteamplismo que se vivió en el proceso electoral anterior. Él, la alta votación de Cabildo Abierto, el Diputado que sacó el PERI y su ambientalismo conspiranoico (recordar la parodia de las personas imantadas en el Parlamento), el Diputado del Partido de la Gente, el sartorismo e incluso los evangelistas del Partido Nacional, también los votos que tuvo Salle, son producto de ese momento especial en que el diablo era el Frente Amplio y sus políticas y cualquiera que le diera palo caía bien y hasta podía ser candidato.

Fue así que el Parlamento, la Cámara de Diputados en particular, se pobló de personajes de escaso nivel intelectual e ideas propias del medioevo y es con/por ellos que nos hemos reído para no llorar debido a las cosas que han dicho y a las propuestas que hacen, demostrándose con ellos que es más fácil cacarear que hacer. Zubía no es ningún tonto, intelectualmente le da 20 mil vueltas a toda la barra que le comenté, pero sus orígenes de hijo de militar golpista y su propia tendencia al autoritarismo exacerbado lo llevan a estar en la misma bolsa de disparates parlamentarios del período que está culminando.

Entre nosotros le digo, le tengo una buena nueva, en la elección de octubre, va a haber una buena limpieza. Sin hacer futurología, nos dirigimos a un nuevo bipartidismo, en el que el FA y el PN competirán como las dos grandes fuerzas y los demás, apenas si tirarán del carro. La baja electoral de Cabildo será importante, igual la de los colorados, dudo que el PI llegue a un Diputado y todo el partidaje chico que estuvo en la anterior elección y los nuevos que han surgido ahora, serán más que testimoniales. Sí señor/a, la elección de 2024 será de dos y entre esos dos se repartirán la mayor cantidad de bancas dejando fuera a muchos de los “bluff” que surgieron con ese momento de antifrenteamplismo que la oposición de entonces había logrado generar.

Desde ya le aviso, Zubía es uno de los que quedará afuera del próximo Parlamento, como quedará Luzt, la Capillera, la Monsillo, el Vega, Daniel Peña y alguno más que se me escapa de la mente ahora.

¿Que si los legisladores que vendrán serán mejores que los que tenemos? Bueno, eso ya no lo puedo responder, yo sólo le planteo el escenario, cómo se muevan los protagonistas en él, no lo determina un insignificante escriba de pueblo como quien estas líneas firma.

Dichas estas cosas, debo dejarle ya, los espacios son tiranos y quedan asuntos más serios por tratar en esta edición impresa. Si así usted lo quiere, nos encontramos en la página 4 del pasquín de pueblo en siete días con la intención de seguir aportando al desconcierto general. Será hasta entonces.

Imagen ilustrativa, tomada de la web.

Por Javier Perdomo.