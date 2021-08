Elucubraciones semanales, edición 03/08/2021: «No nos da la nafta»

Montado en la bicicleta de la vida llega una nueva edición elucubradora, ahora ya entrados en agosto y con el frío acumulado del “choque climático” (así escuché llamarle a los meteorólogos), que nos visitó terminando julio. Parece un contrasentido, pero cuando comenzamos a percibir que el año se va, es cuando recién está empezando este 2021 que a tantos se llevó, arrastrados por una enfermedad que seguimos sin comprender. Esperemos que todos podamos dar por superada esta etapa, aunque sin querer ser ave de mal agüero, le digo que el comportamiento del cobicho es tan impredecible que no sabemos si mañana no toca volver a encerrarnos. Deseando que eso no ocurra, comienzan estas elucubraciones.

Lejos estaba de mis intenciones hablarle del coronavirus en esta ocasión, así que ni lo piense. Le confieso que en realidad voy llegando con tema definido y con bastante sorprendido al darme cuenta lo que va a causar a mediano plazo una medida recientemente implementada por la coalición multicolor, que al final se transformará en un tema clave en la discusión sobre si derogar o no los 135 artículos de la ley de urgente consideración, una vez que comience la campaña hacia esa instancia.

En serio le digo, yo no puedo creer que el gobierno piense que tener en vilo a la población sobre cuál será el precio de los combustibles cada mes, pueda llegar a serle positivo para sus intereses. Le juro que parece una medida tomada por un enemigo de la coalición, un infiltrado, porque nadie en su sano juicio puede creer la historia esa de la transparencia y de que habrá meses en que los combustibles suban y otros en los que bajen.

Nos van a volver a todos neuróticos. Yo me imagino los insultos tirados al aire que escucharé dentro de unos meses -ya se escuchan-, cuando haya subido cuatro o cinco veces seguidas el combustible y quizás bajado alguna (porque esa va a ser la ecuación). ¿Alguien me puede explicar cuál es el beneficio que tiene vivir así?

Cada fin de mes será un tembladeral (bueno, sí, yo apenas me muevo en un birrodado a tracción humana, pero eso no implica que no sepa cuánto altera los precios de las cosas que compro a diario esa medida), podemos llegar a vivir en una perpetua inestabilidad de precios. Le juro que no entiendo qué quieren hacer, es una medida impopular por donde se la mire, que debe de estar haciendo rechinar de malestar, incluso, a buena parte de la base social de la “colisión”.

Entre nosotros y sin que nadie nos lea, la primera vez que se aplicó esta medida incluida en la LUC fue oportuna para los promotores del referéndum porque llevó a que mucha gente que le importaba poco firmar o no firmar, terminó firmando de caliente al darse cuenta que este mecanismo de aumentos mensuales estaba en la ley. ¿Se imagina lo que será allá por marzo o abril de 2022, cuando vayamos a las urnas a dirimir el futuro de los 135 artículos de la LUC y tengamos siete u ocho meses de muestra del resultado de este artículo en particular?

Yo he escuchado a los líderes multicolores muy confiados en que con sólo hablar de la seguridad tendrán saldo positivo en las discusiones en defensa de la LUC (algo de lo que dudo bastante), pero estimo que no tomaron en cuenta lo nocivo que será esto, es un enorme punto débil para los coaligados que les va a seguir haciendo mella porque los combustibles no bajarán y si bajan algún mes, no se van a reflejar en las canastas familiares. No me caben dudas de esto. La gente no se va a aguantar esta paranoia de los reajustes mensuales del combustible.

Le agrego algo más, el famoso Precio de Paridad de Importación (PPI), que se está aplicando ahora, era apenas un elemento más dentro del proyecto de desmonopolización que tenía destinado para Ancap el herrerismo (por eso también creó un ente regulador del mercado de combustibles, quería abrir la plaza a empresas privadas), que naufragó en el Legislativo, ya que sus socios colorados y cabildantes no le llevaron eso de abrir el mercado a los privados, porque en Uruguay -a excepción del “jorgismo” de Jorge Batlle, casi desaparecido, y del “herrerismo”-, todos veneran -veneramos-, a las “joyas de la abuela” y cuando alguien se quiere meter con ellas, somos capaces de levantarnos en armas, si es necesario, por eso es que estoy seguro que la coalición va a tener dificultades cuando tenga que defender estas medidas impopulares.

Presiento que no va a haber ladrón preso que compense estos aumentos mensuales de los combustibles, aunque sean mínimos.

Y junto a este nuevo aumento de los combustibles, los ediles de la Junta Departamental de San José (creo que el mecanismo se utiliza en la mayoría de los departamentos), ven incrementada por segunda vez la partida que reciben cada mes por su tarea en el legislativo. Es decir, en los hechos son aumentos de sueldo mensuales que van a recibir de ahora en más, ya que no cargan el combustible y lo rinden a la Intendencia, sino que reciben el dinero y no rinden nada (sólo hay control de asistencia a sesiones y comisiones).

Lo mejor de todo es que no se trata de dos chirolas, son 600 litros mensuales los que reciben, que a este ritmo de aumento de los combustibles serán 50 mil pesos por mes en poco tiempo más. ¡Pavada de reintegro! Saque la cuenta, 50 por 31 ediles y después por 12 meses. Casi 19 millones de pesos al año. Adivine quién paga todo eso.

Creo que lo he dicho en estas instancias elucubradoras, me parece bien que los ediles tengan un sueldo, de forma que quien es electo pueda dedicarse a la actividad legislativa de lleno y nosotros, los ciudadanos, podamos reclamarle y exigirle rendir cuentas sobre la tarea que desarrolla. Claro, para que eso sea posible se necesita una reforma constitucional y como nadie quiere meterse en ese baile, le encuentran la vuelta para violar la ley y darle una retribución encubierta a los curules.

El tema es que con esta historia de la paridad, se van a aumentar los sueldos todos los meses y eso es verdaderamente injusto porque la gran mayoría de los uruguayos está perdiendo ingresos. Hasta ahora no he escuchado a ninguno de ellos preocupado por esta situación. Es que cuando algo lo beneficia a uno, tiende a quedarse callado, pero entre usted y yo, tengo la impresión de que debería revisar este sistema.

Me voy con un breve comentario de otro tema. En serio, que un Diputado use el Palacio Legislativo, que se financia con los dineros de todos nosotros, para mostrar como las personas quedan supuestamente imantadas tras vacunarse contra el coronavirus, resulta poco serio y habla del bajo nivel intelectual que tiene nuestro actual Poder Legislativo.

Hay veces que me pregunto qué estarán pensando hoy aquellos que vieron en este ingeniero agrónomo una voz con conciencia ecológica en el Parlamento, al verlo pegarse a la “colisión” en casi todo, pasar casi desapercibido y participar en tonterías como la mencionada.

Hasta acá va esta edición elucubradora, si le parece, nos volvemos a encontrar en siete días, porque la realidad es más porfiada de lo que creemos y siempre nos da tema. Hasta entonces.

Por Javier Perdomo