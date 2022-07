Se fue la sexta del Infantil platense

Se jugó la sexta fecha de la ronda de ida del campeonato Apertura que dejó los siguientes resultados finales. En el encuentro de Autódromo y Delta Juniors, seis de los encuentros se jugaron en cancha y quedó sin diputar el encuentro de la categoría 2011 y no se presentó la 2014 el equipo dueño de casa.

Resultados: categoría 2010 (3-0), 2009 (2-1), 2016 (0-6), 2015 (0-0), 2014 (0-2) N/P, 2013 (0-7) y 2012 (2-1).

Unión Bambina fue local ante Los Bulevares en el Carmelo “Canario” González. Se jugaron cuatro encuentros, todos con triunfos del local: categoría 2010 (6-0), 2009 (9-1),2012 (8-0) y 2011 (3-1).

El club Social Delta recibió a sus pares de Delicias; también cuatro fueron los partidos disputados en cancha. La categoría 2013 no fue presentada por el dueño de casa y aquí están los resultados finales: categoría 2010 (1-1), 2009 (0-6), 2015 (0-0), 2013 (0-2) N/P, 2012 (0-7) y 2011 (2-0).

Cerró la fecha y con final prematuro, al igual que en Autódromo/Delta Jrs, Playa Pascual, que utilizó las instalaciones del Gabriela Giraldiz para recibir a Porvenir y con la suspensión anticipada por parte del árbitro no se terminó de jugar la categoría 2012 con un resultados parcial de 0-3 y el retiro del equipo en cancha y la no disputa de la categoría 2011 (habrá que esperar hasta la lectura de los informes confidenciales para saber de una nueva fijación de los encuentros). Resultados finales: categoría 2010 (0-4), 2009 (0-5), 2016 (0-3), 2015 (0-2), 2014 (1-4), 2013 (0-7), 2012 (0-3) resultado parcial y 2011 no se jugó.

Se jugó el partido atrasado entre Delta y Unión Bambina en la categoría 2010, con resultado final empate en 1 gol por bando.

La séptima fecha marca los encuentros de Delicias/ Los Bulevares, Porvenir/ Unión Bambina, Delta Juniors/ Playa Pascual y Social Delta/ Autódromo.

Por Carlos García.