Comenzó la temporada 2024 de la Liga Maragata de Voleibol en el Argos de San José de Mayo

El pasado fin de semana la Liga Maragata de Voleibol (LIMAVO), comenzó su temporada 2024 en el Gimnasio Argos de San José de Mayo, con la mayor participación de clubes desde su origen.

Un total de 20 equipos estarán compitiendo en las diferentes categorías y representando a cuatro departamentos. Varios equipos se registraron en al menos dos categorías. Además de los equipos josefinos, también participan clubes de Colonia, Canelones, Cardona y Florida, lo que le da un carácter regional de fuerte competitividad sobre todo en algunas categorías.

INTERIORES| Desde Libertad y Puntas de Valdez totalizan 12 equipos femeninos en las distintas categorías. Campana presenta seis equipos, todos en la rama femenina; uno en Sub 13, dos en Sub 15 y Sub 18 y uno en Mayores.

El equipo libertense DTP participa con tres equipos femeninos, en Sub 15, Sub 18 y Mayores mientras que Puntas de Valdez también compite con tres equipos en las mismas categorías femeninas. No hay equipos masculinos procedentes del interior del departamento.

Por San José de Mayo, participan San José (en Sub 13, Sub 15 y Sub 18), Asociación Cristiana de Jóvenes con dos equipos femeninos en Sub 18 y Mayores y uno en Mayores masculino, Río Negro en Sub 18 femenino y Central en Mayores masculino.

Además participan siete equipos de Canelones, nueve de Colonia, uno de Florida y uno de Cardona, registrados en las cinco categorías establecidas, cuatro femeninas y una masculina.

En la primera fecha no hubo actividad de Sub 13 donde participan solo tres equipos y tendrá un modo diferente de disputa respecto al resto de las categorías.

En las restantes categorías jugarán todos contra todos en dos ruedas al cabo de las cuales los cuatro primeros de la tabla disputarán las semifinales con el esquema 1-3 y 2-4.

En la primera fase, el ganador deberá ganar dos sets de 25 tantos y en caso de empate a 1 se disputará un tercero a 15 puntos debiendo superar por dos tantos al adversario.

Asimismo el reglamento establece que la final por el título será en todos los casos a ganar tres sets de 25 puntos, si fuese necesario un quinto set por igualdad a 2 se jugará un quinto “chico” a 15 tantos.

INSCRIPTOS| Reiterando que en Juveniles sólo se juega en la rama femenina indicamos que en Sub 13 participan tres equipos: San José, Campana y Colonia Rowing.

En Sub 15: San José, Campana A, Campana B, Puntas de Valdez, DTP, Progreso (de Canelones), Estudiantes El Colla A y Estudiantes El Colla B (de Rosario) y Colonia Rowing.

En Sub 18: San José, Campana A, Campana B, Puntas de Valdez, DTP, Asociación Cristiana de Jóvenes y Río Negro (ambos de San José de Mayo), Juventud (de Colonia), Santa Voley A y Santa Voley B (ambos de Santa Lucía).

En la rama femenina de Mayores participan: Asociación Cristiana de Jóvenes(de San José), Puntas del Valdez, DTP, Campana, Canelones, Juventud (Colonia), Santa Voley (Santa Lucía), San Pedro Las Vetes (Colonia), La Revuelta (Canelón Chico) y Unión (Cardona).

En la rama masculina de Mayores: Asociación Cristiana de Jóvenes y Central (ambos de San José de Mayo), Santa Voley, San Pedro, Florida, Semilleros y Sudamérica (ambos de Colonia).

RESULTADOS| En la actividad de juveniles femenino el sábado comenzó con tres partidos de Sub 15, Puntas de Valdez perdió 0-2 ante Campana B con parciales de 21/25 y 12/25; a segunda hora el también libertense equipo de DTP cayó ante Colonia Rowing en dos sets con parciales 11/25 y 3/25 y en el cierre de la categoría Sub 15 fue derrota de Campana A 0-2 ante Colonia Rowing con parciales de 12/25 y 8/25.

En la Categoría Sub 18 se disputaron cinco encuentros, ACJ le ganó a Campana B 2-0 (25/18 y 25/20); DTP derrotó 2-0 a Santa Volley A (25/17 y 25/19); Campana A perdió 0-2 ante Santa Volley B (18/25 y 16/25); Puntas de Valdez cayó 0-2 ante Santa Volley A (23/25 y 21/25) y en el último partido de la jornada sobre las 18 y 30 horas las debutantes de Río Negro cayeron 0-2 ante Santa Volley B con parciales de 22/25 y 18/25.

La actividad de Mayores comenzó con la rama femenina a partir de las 9 de la mañana del domingo con la victoria de ACJ 2-0 sobre Puntas de Valdez con dos parciales idénticos de 25/18; Campana perdió ante Canelones 0-2 (11/25 y 7/25); Canelones derrotó a La Revuelta 2-0 (25/15 y 25/10), y cerrando la actividad femenina las libertenses de DTP le ganaron 2-0 a La Revuelta (25/16 y 25/19).

Sobre las 13 horas comenzó la rama masculina con el único partido que demandó tres sets, ACJ le ganó 2-1 a Santa Volley en un partidazo con parciales 25/19, 23/25 y 15/12; el mismo equipo de ACJ cayó a segunda hora ante San Pedro 0-2 (16/25 y 19/25) y a partir de las

15 horas se disputó el último partido en el que Santa Volley perdió 0-2 ante San Pedro con parciales 11/25 y 13/25.

Imágenes cedidas.

Por Jorge Gambetta.