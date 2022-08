Resumen de los encuentros de los equipos de Libertad, previo a los clásicos

Los equipos de Libertad ganaron sus partidos el fin de semana y ya aprontan lo que serán dos vibrantes clásicos por la Copa B de la OFI. Juventud ganó con luz en Canelones y Campana venció por la mínima como local ante el Libertad Washington, también canario.

LOS PARTIDOS | Juventud Unida llegó a Parque del Plata con la tranquilidad de la victoria por 3 a 0 lograda en el 1º de Mayo una semana antes. Un buen partido de ida que le permitía varios resultados, aún la derrota, para clasificar a cuartos.

Atlántida Juniors planteó un partido duro y buscó el arco de Facal durante los 90 minutos procurando el gol que alentara la esperanza de dar vuelta la llave, pero a los 18 minutos Leandro Perdomo aprovechó una chance en el área y marcó la apertura tirando un balde de agua fría al equipo locatario.

A los 31, Matías Ferrari recibió la segunda amonestación y Juventud quedó con un hombre menos que no alteró el esquema verde de esperar al Junior y mandar los latigazos de su veloz línea ofensiva.

A los 34 minutos, Perdomo lanzó en carrera a Federico Ferrari y el delantero definió de manera excelente ante el arquero Cardozo, anotando el segundo tanto visitante. Si el primero había sido un balde de agua fría, este fue un balde de hielo para Atlántida que, sin embargo, siguió intentando y generando algunas chances que no pudo concretar ya sea por intervenciones de Facal y sus defensas o por mala puntería en la última ejecución.

Así se fueron al descanso con un 2 a 0 que casi estaba bajándole el telón a la llave. El equipo de Martín Firpo estaba dando un paso gigante hacia el objetivo de ascender a la A en la siguiente fase, sabiendo que muy probablemente debería enfrentar a su rival de todas las horas, en una llave histórica para Libertad.

CLASIFICACIÓN| En el complemento Juventud se replegó a esperar al Junior que no dejó de buscar el descuento para ir por una hazaña que no llegaría, porque la solidez defensiva del visitante hizo que no se notara el hombre de menos.

A los 77, otra jugada rápida desde el fondo terminó en una habilitación a Agustín Burgos que fue dejando rivales por el camino y anotó un golazo con remate que se coló en el ángulo derecho de Cardozo.

Era el fin de la historia y la clasificación a cuartos, Juventud Unida se metía definitivamente entre los ocho mejores equipos de la Copa B y tras el triunfo de Campana, verdes y tricolores se estarán enfrentando el próximo domingo en el Camaittí para definir el siguiente fin de semana en el 1º de Mayo.

Juventud ha venido de menos a más en sus últimos partidos. Su rendimiento ha sufrido altibajos a lo largo de estos 10 partidos coperos, pero en los momentos cruciales ha sacado una fibra que le ha permitido lograr merecidamente estar donde está, a punto de pelear por un lugar en semifinales y el ascenso directo a la Copa A del próximo año.

CAMPANA | Por su parte los tricolores habían logrado una victoria visitante por la mínima diferencia ante Libertad Washington y en lo previo se podía prever para la revancha un triunfo holgado y cómodo en la tarde dominguera del Adelaido Camaití. Jugando ante su público y con el peso que arrastraba el rival en la obligación de anotar un gol que le pusiera cerca de los penales, el equipo de Julio Rodríguez podía utilizar los espacios que seguramente le quedarían. Sin embargo la victoria llegó trabajosamente cuando el empate sin goles, que también le clasificaba, parecía inamovible.

Desde el comienzo se planteó un partido durísimo, friccionado, de pierna leal pero fuerte que con benevolencia dejó jugar el árbitro Bouvier aunque a los 30 minutos expulsó al futbolista visitante Sebastián Rodríguez, dejando en una situación más incómoda aún al equipo de Colón.

La visita llegó en un par de oportunidades pero chocó contra la valla invicta del tricolor. Una defensa que se volvió impenetrable para “el Washi” que a pesar de su inferioridad numérica supo contener las pocas y desprolijas llegadas del dueños de casa. Se fueron al vestuario con un cero enorme en el marcador y muy pocas situaciones de riesgo para los arqueros.

COMPLEMENTO | El complemento tuvo a Campana con la bajadita a favor pero como un latigazo de alerta a los 58, Bouvier sancionó penal a favor de la visita. El Washington podía empatar la llave y cambiar la tónica del partido, pero Manuel Reyes contuvo el remate de Juan Caffaro, el cero en su valla se mantenía y la ventaja del equipo tricolor también.

A partir de allí, el local comenzó a prevalecer en el trámite, parecía que maduraba el gol, sin embargo su durísimo rival no le permitía llegar con claridad. Asimismo Joaquín Ramos y Andrés Delgado estuvieron cerca de anotar en varias ocasiones y el arquero visitante tuvo sus mejores minutos en los 15 finales.

Recién al final del encuentro, a los 88, un desborde de Alan Ramos y el centro al área le permitió a Andrés Delgado marcar la apertura y sentenciar el resultado de la llave. Ya nada evitaría los clásicos que se palpitaban, ya nada impediría que los tricolores dieran otro paso hacia el anhelado ascenso a la Divisional A.

Para ello tendrán que dejar por el camino nada menos que a Juventud Unida, el histórico y clásico rival.

La ida será el próximo domingo a las 15 y 30 en el Adelaido Camaití. La definición será una semana después, en el 1º de Mayo, el que cometa menos errores y demuestre más eficacia avanzará a las semifinales del torneo y el otro quedará a la expectativa para ver si puede meterse a la A, como uno de los dos mejores perdedores de la fase de cuartos.

*Imágenes del partido disputado en Libertad entre Campana y el Libertad Washington de Canelones, de Sebastián Parentelli.

*Imagen de Juventud tomada de Facebook

Por Jorge Gambetta.