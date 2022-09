Néstor Francia y los detalles de un par de récords de la Copa de Clubes de OFI

Hablar con Néstor Francia es como abrir una enciclopedia con la historia del fútbol, fundamentalmente el del interior. Recientemente ha publicado el libro “Esa blanca camiseta” sobre la Selección de San José desde 1924 hasta el presente. Francia es uno de los referentes del periodismo deportivo a nivel de OFI, por la copiosa información que atesora en sus archivos estadísticos.

La Semana habló con el especialista sobre dos casos notorios que por estos días se comentan en todo el país: el invicto en su valla de Campana por la Copa B de OFI, finalmente quebrado en la semifinal ante Libertad el pasado domingo, y la repetida presencia de Central en las finales por el título del Interior.

HISTÓRICO | Francia dijo que el caso de Campana “no tiene antecedentes en la Copa de Clubes. Son 12 partidos consecutivos desde el arranque de la Copa y tampoco hay registros de equipos que hayan mantenido un invicto en su arco después de la primera o segunda fecha”.

Aclaró que no ha revisado “si hay alguno que tenga esa marca considerando dos torneos, creo que tampoco se dé el mantener el arco en cero de la mitad de una Copa hasta la primera mitad de la siguiente”.

El periodista consideró poco probable que tal registro tampoco “pueda darse en torneos de liga. Es muy difícil, tal vez pueda haber algún equipo con 12 partidos invicto, pero no sin haber recibido goles” y explicó que en 1991, “Río Negro estuvo cinco partidos sin recibir goles, pero era el Campeonato Ciudad de San José”.

ARQUEROS | A nivel de arqueros Francia recordó que “el récord uruguayo lo tiene Ladislao Mazurkiewicz desde 1968 con 987 minutos. Creo que fue en un partido ante River que Ramón Silva hizo un gol en contra y cortó la racha. Después Gustavo Munúa estuvo cerca de igualarlo”. Haciendo gala de una memoria prodigiosa Francia acotó que “fue en octubre de 1968, un día que al Estadio Centenario fueron 100 mil personas porque en la mañana se jugó la final de la B entre Bella Vista y Huracán Buceo con 60 mil espectadores y en la tarde jugaron Peñarol y River con 40 mil”.

Francia aportó otro dato interesante al referir que “la AUF no reconoce a la Divisional C como parte del profesionalismo, pero hubo un arquero que estuvo más de 1000 minutos sin que le hicieran goles y fue Marcelo Hugo Carballo, que luego jugó en Campana, Independiente y Estrella del Sur incluso como futbolista de campo y no como arquero pero nunca se le reconoció su récord porque no jugaba en el profesionalismo”.

CENTRAL | En lo que respecta al caso de Central y su repetida presencia en finales del interior, Francia comenzó recordando que el decano “había jugado la final de 1986 y después fueron 2012, 14, 17, 19, 21 y ahora en 2022. No sólo fue el equipo que ganó cuatro campeonatos en menos tiempo, sino que además ha jugado seis finales en los últimos 11 años, Wanderers de Artigas es el que ha jugado más finales, pero a lo largo de más tiempo”.

Para el colega maragato, Central “ha sabido aprovechar una generación de muy buenos jugadores y ha logrado resultados más allá de que pueda jugar bien o regular; pudo alguna vez no ser el mejor pero a la luz de los resultados se quedó con la Copa cuatro veces”.

Para Francia algunas cosas en los reglamentos de OFI no se entienden. “Por ejemplo en 2012 Central fue campeón ante Ferro Carril gracias a los goles de visitante. En 2014 eso cambió y hoy se puede perder 10 a 0 el primer partido y ganando por 1 a 0 el segundo te lleva al alargue y por ahí salís campeón, pero además hoy el gol de visitante define todas las llaves hasta la final, ahí dejan de tener valor”.

El periodista expresó que siempre ha sido partidario de “que en caso de igualdad se defina un título en un tercer partido en cancha neutral como se hizo durante mucho tiempo tanto a nivel de clubes como de selecciones”.

Hoy los formatos y reglamentos de los campeonatos de OFI cambian y a veces después que el torneo ha comenzado. Francia citó el planteo que realizó Nacional de Nueva Helvecia en la fecha anterior (Cuartos de Final), ya que los partidos definitorios que decidían no solo el pasaje a semis sino además los seis ascensos a la Copa A podían ser fijados libremente por acuerdo entre clubes y “si por ejemplo Campana y Juventud hubieran querido, fijaban el domingo a las 18 y habrían jugado con todos los resultados vistos. Felizmente en OFI le dieron la razón a Nacional y se resolvió que todos los partidos de vuelta se jugaran el mismo día y a la misma hora pero eso no estaba previsto desde el inicio”.

Queda pendiente ahondar con Néstor Francia sobre su libro “Esa blanca camiseta”, que tras lo dialogado en esta nota, motiva a leerlo, sólo al imaginar cuántas anécdotas se podrán encontrar en sus páginas y cuanto de la sabiduría adquirida le habrá aportado sin dudas el autor.

Por Jorge Gambetta.