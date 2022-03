Nahuel de Armas: del campito a la gloria, entrevista con el reciente campeón intercontinental Sub 20 con Peñarol

Alguien dijo alguna vez que “ciertas cosas pasan muy poco y a muy poquitos” y si tenemos en cuenta que de los miles de chiquilines que juegan en el Fútbol Infantil, menos del 10% llega a jugar en Primera División en sus equipos, el caso de Nahuel de Armas es sin dudas uno de esos “muy poquitos”.

El futbolista carbonero, de destacada actuación internacional, dijo a La Semana que “desde el principio dijimos que no queríamos ir a pasear a Ecuador y pusimos todo lo que había que poner para poder cumplir”. Y en ese todo que había que poner una dosis importante es el sacrificio, el reponerse a las adversidades y mantener los objetivos claros. De Armas agregó que “costó el arranque contra Millonarios porque era el primer partido y había mucho que aprender, porque teníamos el tema de la altura. Había que controlar el tema del ahogo”. Ese partido, Peñarol ganó 2 a 0 y Nahuel jugó 74 minutos desde el inicio, siendo sustituido por Franco Suárez.

El futbolista que viste la 18 aurinegra agregó que “ganarle 2 a 0 en su casa a Liga de Quito ya nos dio una enorme motivación y pudimos ir sacando los partidos siguientes”, pero aclaró que “contra Caracas también fue complicado porque teníamos a varios compañeros con Covid. Yo lo pasé también en el partido anterior y llegué justo para jugar ante Caracas; ese mismo día me hisoparon, fue un día que llovió torrencialmente y pude jugar los últimos 10 minutos”. Explicó que “la cancha se inundó y tuvimos un parate que creo que nos sirvió para tener un descanso y recuperarnos un poco”.

LA FINAL | En cuanto al partido final ante Independiente del Valle, de Armas dijo que “llegar a la final fue increíble y creo que ya nos habíamos ganado el respeto de mucha gente. Estábamos convencidos que teníamos que ganar la Copa Libertadores por nosotros mismos porque habíamos trabajado mucho para ello, habíamos pasado por muchas cosas como el Covid y otras que habíamos vivido en la interna”.

El delantero agregó que “en lo personal la final la viví bien, muy motivado, ellos tenían todo el estadio a favor, al no tener hinchada a favor no teníamos ese plus motivador, pero nos motivábamos entre nosotros como hicimos en todo el campeonato. Siempre quise dar todo lo que pudiera de mí y ese gol que recibimos en el último minuto la verdad que nos bajoneó a todos porque el partido lo estábamos ganando y pasar a la tanda de penales es un poco a suerte y verdad”.

El héroe de aquella final fue el arquero Rodríguez. Nahuel dijo que “yo le tenía una fe bárbara a nuestro arquero y sabía que teníamos gran chance porque es atajador de penales. Mis compañeros patearon cuatro e hicieron cuatro y justo el golero erró y cuando pasó eso yo personalmente confiaba 100% en él porque sabía que esa cagada la iba a tapar”. Finalmente el golero mirasol atajó los dos últimos penales y “nos dio la Copa”.

INEXPLICABLE | En la transmisión de la TV se vio a Nahuel arrodillarse y permanecer con el rostro entre sus manos los primeros instantes tras la consagración. Sobre ese momento dijo que “es un momento que no sé cómo explicarlo, es algo que no pasa todos los días, enseguida fui a abrazar a toda la banda, lloré, lloré muchísimo después también, porque estaba lleno de emociones y de orgullo. Después de festejar con toda la banda le escribí a mi familia, me llegaban muchos mensajes e historias, el tener ese apoyo impresionante de la familia y de la gente, eso me llenó muchísimo de alegría”.

Nahuel explicó que “personalmente he pasado por mucho y felizmente siento que tanto sacrificio ha valido la pena y creo que lo tenemos muy merecido todo esto”.

Sobre su retorno a casa, a su familia, a Libertad, a Perazza y a sus amigos, de Armas dijo que “el retorno fue muy bueno. Nos recibió la hinchada de Peñarol en el Aeropuerto, después fuimos al Campeón del Siglo donde también acompañó la hinchada y parte de la familia, luego cuando llegué acá al pueblo me habían organizado una salida, estaban mis amigos en casa y me invitaron para dar una vuelta y había mucha gente esperándome con banderas y globos, todo eso se siente y se valora un montón”.

La Liga Regional de Ecilda Paullier le entregó una camiseta en el Estadio, en oportunidad del partido entre las dos selecciones del departamento. Al respecto de Armas dijo que “fue muy emocionante tener tanto apoyo, para mí eso es algo único también”.

PROFESIONAL | Hace unos meses Nahuel firmó su primer contrato profesional con Peñarol. Al respecto dijo que “lo del contrato es una cosa relativa, no significa ninguna seguridad. Yo quiero renovarlo, subirlo, quiero llegar a Primera, sí quizás me cambie un poco el estilo de vida, como para vivir un poco mejor, pero sigo teniendo la misma visión y sé que tengo que concentrarme en esto, porque es lo que me gusta”.

En cuanto a lo que significó pasar del baby de San Rafael al profesionalismo, de Armas explicó que el salto fue muy grande. Leonardo Sosa me dijo que tenía un contacto para ir a probarme, fui muy entusiasmado y me sentí muy acompañado por mis padres y otros dos compañeros. Es un cambio notorio, los primeros tiempos en la séptima son como de adaptación, también en ese tiempo me llamaron de Nacional y decidí quedarme donde estaba y hasta ahora espero tener unos años más en el club. Aquella decisión fue tomada junto a la familia, si me hubiese ido no estaría viviendo lo que estoy viviendo hoy y de conseguir lo que he conseguido en el cuadro del que soy hincha”.

Finalmente el futbolista dijo que “si tuviera que dar un mensaje a todos los jugadores sería el de no bajar los brazos, esto es el fútbol y seguro que habrán más cosas malas que buenas, esto es así, de lo malo se aprende un montón, las oportunidades están, hay que tener paciencia y meter mucho corazón en lo que hacemos”.

Por Jorge Gambetta.