Miguel Porto contó cómo fue su participación en el Sudamericano de Newcom en Brasil

Miguel Porto contó a La Semana que la historia del Sudamericano de Newcom comenzó «en invierno de este año cuando a Uruguay le otorgan cuatro cupos. En esa época, Tomás Viera empezó a llamar gente, entre ellos a mí» por medio del equipo ‘Yo que sé'», equipo en el que juega Miguel. Si bien se jugó en Brasil, los argentinos fueron quienes organizaron el campeonato en Salto, una localidad de San Pablo, Brasil.

Porto contó que curiosamente «a los brasileños no les interesa el Newcom. Ellos tienen un voleibol adaptado que se juega con una mano sola, donde hay gente de 87 años jugando».

Porto comentó que «Alicia Vargas toma los cupos y arma dos equipos +50 y dos equipos +60 mixtos» de los cuales Miguel participó en uno de los dos equipos +50, en un conjunto integrado por jugadores de distintos puntos del país (Canelones, Atlántida, Paso de Los Toros, Florida, Fray Bentos y Salto).

INICIO | Una vez convocado, comenzaron los entrenamientos. «Se hicieron siete prácticas en Montevideo. El día de la primera práctica me fui con la mochila y parecía un gurí chico con toda la ilusión», comentó.

La expectativa en participar estaba y sobre ello Miguel contó que «hice una reunión familiar ya que a mí señora la tenían que operar. Tenía el sueño de vestir la camiseta celeste y nunca pensé que se iba a dar», algo que finalmente se concretó.

El VIAJE | 45 personas conformaron la delegación, cuatro equipos con su respectivo entrenador y un preparador físico. 80 horas de viaje entre ida y vuelta en el que «los choferes le erraron al camino y fuimos por los morros, bajo lluvia. No llegábamos más, pero fue espectacular».

Torneo | Al Sudamericano fueron 12 equipos +50 y 12 equipos +60, de Argentina, Uruguay, Chile y Brasil.

La delegación uruguaya se instaló en un colegio algo alejado de la ciudad de Salto en San Pablo. Miguel contó que el día del debut, «en la charla previa fui nombrado capitán del +50» lo que le generó gran emoción, agregando que «se hizo la presentación de los equipos con los himnos nacionales en la ceremonia inaugural». Los partidos se transmitían en vivo por Facebook en la página de FEBA y posterior a los encuentros se hacían notas con los protagonistas.

Miguel recordó sus inicios en la disciplina junto a la profesora Cristina Méndez y de ahí surge la idea de llevar el libro: «llevamos el libro de Newcom de Cristina a San Pablo y a los brasileños les impactó que existiera un libro sobre esta disciplina».

En Brasil, Miguel contó en una reunión de tercer tiempo cómo se inició en el Newcom: «Fue en la Semana de Puntas de Valdez por una invitación de mi hijo. Cuando veo a los señores viejos me preguntaba qué raro es esto y al entrar a la cancha pensé ‘esto es un bollo’ y me pegaron flor de paseo. Me calenté y me fui de la vergüenza que pasé», contó entre risas.

En el torneo también participó Matilde Reynoso otra libertense que lamentablemente no pudo estar en la entrevista para conocer su experiencia.

SOCIAL | El papel social del Newcom es uno de los pilares de esta disciplina. «es un deporte que socializa y lo pueden practicar todas las personas», dijo Miguel, que comentó que «el tercer tiempo en el Newcom es fundamental. Hay personas que van a acompañar para socializar» sin importar si participa o no de las actividades, agregando que «es un deporte donde conocés gente y hacés amigos y como decía el doctor Besonar: más Newcom y menos remedios», aludiendo a lo positivo que es esta disciplina para la salud.

Por Nelson Guillermo.