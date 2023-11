Concejo Municipal de CDP definió las obras a concretar con fondos de la OPP en 2024

El pasado martes 31 de octubre, en forma “extraordinaria” sesionó el Concejo Municipal del Municipio de Ciudad del Plata. Tema único, armar la lista de prioridades de inversión para 2024 en materia de obras y mejoras en distintos puntos de la ciudad.

El concejo estuvo presidido por la alcaldesa Marianita Fonseca y con la participación de los concejales titulares Samuel Silvera, Denis Hornos, completando la mayoría nacionalista, y los frenteamplistas Richard Mariani y Martín Maldonado.

El concejal Martín Maldonado dijo que el capital disponible para invertir en el próximo año estaría rondando los 38 millones de pesos, de los cuales más de un tercio el concejal Denis Hornos propuso al pleno fuesen invertidos en el mejorar de la caminería interna y limpieza de pluviales. El monto que sugirió el Concejal nacionalista fue de 10 millones.

Otras obras que están proyectadas para el 2024 es la construcción de un parque en el entorno del Anfiteatro, en la proa que conforman las avenidas Luis Puig y Supervielle en forma de rotonda al norte de la Ruta Nueva. El proyecto está a cargo del arquitecto Fabián Silva.

También se decidió invertir el monto de 2.800.000 para para ejecutar el cerramiento del predio de la Liga Rincón y la construcción de tribunas e iluminación Led en un proyecto de mejoras del mini estadio. Este punto tuvo un entrecruce inédito entre el concejal Richard Mariani (FA), pretendía que se impulse un proyecto más ambicioso con la colocación de césped sintético y pantalla gigante y un monto de 10 millones. El entrecruce de conceptos fue con el presidente de Liga Rincón Fernando Choca, quien no acompaña la idea del césped sintético por ser perjudicial, según algunas bibliotecas académicas en medicina deportiva, para la formación del niño, recordando que en cada fecha se disputan un promedio de 40 partidos, que la liga cuenta con 10 clubes asociados y el estadio se usa para cuestiones ocasionales como la falta de cancha de algún club o las selecciones.

Esto, dijo Choca, sin dejar lado que van por la mejora de todos los campos de juego, la iluminación y los sistemas de riego en las canchas para que el derrame y los apoyos los haga crecer a los clubes que son el sustento de la Liga Rincón.

MAYORÍA | Otras obras aprobadas fueron por mayoría, ya que contaron con el apoyo de Fonseca, Hornos, Mariani y Maldonado y el voto negativo del concejal Samuel Silvera, por entender éste que es hora de volcar la balanza para el centro y este de la ciudad. Fundamentó su voto negativo en que hacia el oeste se ha invertido mucho en infraestructura y urbanismo, como en el Parque Costero de Villa Olímpica, por ejemplo, por eso no votó la continuación de la senda y ciclovía de la calle Santos Garrido hacia el oeste que unirá la Escuela de Tiempo Completo 118, el Liceo 2 Playa Pascual, con la avenida Río de la Plata, para que los educandos puedan circular de una forma segura por la importante vía.

Otras instituciones educativas que tendrán sus correspondientes sendas son las escuelas 66 y 89, Juana de Ibarburu. Y un capítulo muy especial fue el tratamiento de una solicitud del Club Social Playa Pascual, quien pide 2.400.000 pesos para el techado de su cancha de básquet, siendo un requisito del MTOP para otorgar el préstamo no reembolsable.

El proyecto del Club Social Playa Pascual, involucra un acuerdo de utilización por parte de la escuela Nº 101 “Dr. Carlos Núñez”, para su utilización en actividades de educación física y de la comunidad educativa. El Municipio redobló la apuesta y se comprometió a que si en marzo 2024 no hay respuesta afirmativa desde el Ministerio del Transporte y Obras Públicas, el costo total de la obra del techado que ronda los cinco millones de pesos, se hará cargo el Municipio de Ciudad del Plata.

ACUSACIONES | En la reunión el concejal Samuel Silvera dijo no acompañaría ninguna propuesta en beneficio de la Liga Rincón ya que entiende que hay un mal manejo de fondos, según le han comentado desde algunos clubes. Estos dichos traerán repercusiones que pueden llegar hasta lo judicial en vista de que tanto los concejales como los ediles pese a ser cargos honorarios deben cumplir con el estatuto del funcionario público y Silvera objetó desde dineros que llegan desde la ISJ (Intendencia de San José). En el caso de que no fuese una falacia lo dicho por Silvera, podría ser denunciado por complicidad, al manejar información y no denunciarlo ante las autoridades que corresponda.

Por Carlos García,