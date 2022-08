Juventud y su exitoso trabajo en inferiores tiene nombre propio: Alejandro Gandini

En una charla que mantuvimos días atrás con Alejandro Gandini, el entrenador habló con claridad de la seriedad y humildad con que Juventud Unida -también otras instituciones de la liga de Ecilda-, está encarando la formación de futbolistas.

Hace unos días Juventud ganó seis trofeos en las finales de la primera parte del Fútbol Infantil. En Sub 15 se coronó anticipadamente en el Torneo Clausura y antes había ganado el Experimental Sub 14. Eso no es una casualidad.

Bases

Alejandro Gandini comenzó comentando que ya “teníamos una base de la categoría Sub 14 que ganó el Experimental y además con una base de Sub 15 que venía del año pasado pudimos armar un buen plantel”.

El entrenador, que por primera vez dirige categorías formativas, agregó que “la base está en el trabajo y el entrenamiento. Tenemos a Yonathan Bentancor que además de jugar en Primera es profe de Educación Física y es muy motivador y los gurises acompañan muy bien”.

Claves

Gandini tiene una metodología de trabajo a través de la cual “tratamos de inculcarle a los chiquilines el orden, el respeto, que sean solidarios entre ellos. Buscamos que adquieran un sentido de pertenencia al club”.

Agregó que intenta que “vean la realidad de otros muchos chiquilines de Libertad que no tienen la oportunidad de jugar en algún club y en estas categorías sólo hay dos clubes y faltaría algún otro para recibir a los que quedan afuera; por eso les insisto que deben ser agradecidos y solidarios”.

Gandini agregó que pone “mucho énfasis también en la responsabilidad que tienen que tener a la hora de entrenar y vestir la camiseta de Juventud, que la representan en todas partes donde la vistan. Buscamos que respeten a la institución y los valores que ella les da”.

El entrenador explicó que insiste “en el respeto y el cuidado de todo lo que el club tiene y pone a su disposición, que sientan todo eso como propio y cuando ocurre algún incidente tratamos de discutirlo entre todos para que no se repita”.

Hay equipo

Los buenos resultados obedecen según Gandini a que “tenemos un buen grupo en el que colaboran mucho los padres que nos permiten trabajar con mucha libertad sin interferir en nuestro trabajo y siempre están dando para adelante. Además hay una comisión que integran Oscar Braggio, Juancho Paredes y Guillermo Rohrer que en verdad son unos leones”.

El entrenador dijo que él siempre había dirigido Primera “y ellos me dieron la oportunidad de una nueva experiencia. Tenemos más de 50 gurises a cargo y estoy muy feliz porque ellos han entendido a lo que pretendemos llegar. Por el momento hemos tenido una linda experiencia con el resultado de la Sub 14 y ahora con la Sub 15”.

Con unos 20 futbolistas por categoría a veces hay que contener la frustración de los que no son considerados para jugar. Sobre esto, Gandini dijo que “siempre les explicamos que no todos pueden jugar. Si bien yo puedo poner 11 suplentes los cambios permitidos son cinco, pero ellos lo entienden. Saben que deben esperar su momento, además están muy motivados por todo el equipo. Tenemos un buen profe y a Nicolás Guerra como ayudante técnico, Gastón Pérez es el entrenador de goleros”.

El futuro de Juventud

Juventud está entre los ocho mejores equipos de la Copa B de OFI y en su plantel principal hay figuras que comenzaron en el club. Eso requiere coordinación y proyección a futuro. Al respecto Gandini dijo que en sus planteles “la mayoría viene con la preparación del baby, una vez por mes hacemos partido con los más grandes del baby para que vayan conociendo la cancha grande porque el año que viene tendrán que pasar a la Sub 14”.

Agregó: “manejamos mucho la repetición en los movimientos de pelota, buscamos que tengan rapidez en las transiciones con un juego rápido entrenando básicamente la transición defensa-ataque en no más de cuatro toques”.

En estas etapas el aprendizaje puede ser irregular. El entrenador sostuvo que “lo primero que les pedimos es que se diviertan mientras tratan de hacer lo que les pedimos y después entrenamos tiros de pelota quieta y el juego en espacios reducidos”.

Finalmente Alejandro Gandini concluyó que “con los chiquilines de la cuarta hablamos mucho de que saltar a Primera es un pasito y tenemos dos o tres que ya están demostrando que están bien y ellos ven a los más jóvenes de la Primera y los toman como ejemplo”.

Por Jorge Gambetta.