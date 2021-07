Juventud y Campana entrenan pensando en un regreso cada vez más inminente, pese a las dudas que persisten

Los planteles principales de los equipos libertenses retomaron los entrenamientos de cara al posible reinicio de las competencias oficiales tanto de OFI (Organización de Fútbol del Interior), como de sus respectivas ligas, previstos en principio para el mes de agosto.

En Campana el entrenador Andrés Larre informó a La Semana que el plantel se ha fijado cuatro días de entrenamientos semanales: lunes, martes, jueves y viernes a partir de las 20 horas.

Por su parte Martín Firpo, responsable del primer equipo de Juventud Unida dijo que están trabajando los sábados a las 14 y 30 en el complejo de la calle Lavalleja, los martes a las 20 horas en la Plaza de Deportes y los jueves a las 20 en su cancha.

Recordemos que la actividad de la Copa B de OFI está previsto que comience el 14 de agosto de acuerdo al calendario que publicara la organización.

HABILITACIÓN| A partir del día de ayer están habilitadas las actividades deportivas competitivas según lo estableció el Poder Ejecutivo en la última semana de junio, en la mañana del viernes el CECOED San José emitió un comunicado complementario a las medidas anunciadas a nivel general por el PE respecto a la habilitación de las actividades en nuestro departamento respecto a competencias oficiales individuales o colectivas en espacios abiertos y cerrados.

Según lo resuelto por el Centro Coordinación de Emergencias Departamentales a partir del día de ayer en todo el Departamento de San José están habilitadas las actividades en los Gimnasios con un aforo máximo del 45% de la capacidad total, sin utilizar los vestuarios, sin público y con permanencia máxima de 1 hora para cada usuario.

Asimismo se permiten competencias y torneos profesionales o amateur tanto en espacios abiertos como cerrados, en estos casos se mantiene un aforo máximo del 45% de la capacidad, no está permitida la apertura de cantinas en locales y predios, tampoco la utilización de vestuarios ni la afluencia de público, dependiendo de las características de cada disciplina se establece también la permanencia máxima de 1 hora para los participantes.

Por último y en cuanto a competencias de ciclismo o similares se fijó un tope máximo de 100 participantes en cada prueba, en todos los casos las personas o instituciones responsables de los espacios cerrados donde se desarrollen actividades deberán designar un oficial de cumplimiento y registrar sus datos personales en la página www.gub.uy/snd de la Secretaría Nacional del Deporte, en todos los casos, para realizar eventos se deberá solicitar autorización a la Intendencia de San José con diez días de anticipación.

FÚTBOL| En Asamblea de Clubes la Liga Regional de Fútbol de Ecilda Paullier, con la presencia de las instituciones que participan en Formativas y en Femenino resolvió dar comienzo a la actividad oficial.

Con la participación de seis instituciones, las cuatro que compiten tanto en formativas como femenino (Oriental, Independiente, San Rafael y Ciudad del Plata) y las que sólo lo hacen en formativas, que son Sacachispas y Juventud Unida, se resolvió recomenzar los torneos de Sub 15 y Sub 17 el próximo 14 de agosto.

Se repetirá la forma de disputa de la trunca temporada anterior, con dos ruedas de todos contra todos y definición en semifinales entre los cuatro mejores de la tabla acumulada de cada categoría.

En lo que tiene que ver con el Fútbol Femenino, en primer lugar se definirá el torneo de Primera División de la temporada 2020, para ello restan disputar dos fechas para definir qué institución enfrentará a Oriental que ya está clasificado como finalista, el primer partido de los dos pendientes se jugará el 28 de agosto, luego de conocerse la definición del campeonato dará comienzo la temporada 2021.

En breve diálogo con La Semana Daniel Espinel, presidente de la Liga de Ecilda Paullier dijo que “nos reunimos antes de la comunicación del CECOED, en principio las fechas que resolvimos son tentativas, podrían modificarse según las circunstancias, nos gustaría jugar con público, pero en última instancia las formativas se jugarían sin público como el año pasado”.

En cuanto a la actividad de mayores Espinel dijo que “sí o sí necesitamos la habilitación para el acceso de público, tenemos previsto reunirnos el viernes 16 para ver cómo evoluciona todo” y en cuanto al nivel de vacunación de los planteles, como para ajustarse a las condiciones impuestas desde el MSP el dirigente dijo que “se está intentando estimular a los jugadores a que se vacunen en estos 45 días que tenemos por delante”.

Finalmente el otro tema considerado por la Asamblea de la Liga de Ecilda fue el de los procesos de selecciones de menores, OFI definió el pasado 2 de junio un calendario tentativo en el que se establecía el 7 de agosto para la continuación de las instancias finales del Campeonato Sub 14 de selecciones de la temporada 2020 y el comienzo de los torneos Sub 14 y Sub 15 para el 4 de setiembre.

INCERTIDUMBRE| Por su parte la Liga Mayor decidió esperar una semana más para adoptar decisiones, así lo comunicó Gustavo Bares a La Semana, el dirigente dijo que se pretende “que OFI defina cuál va a ser el protocolo” y explicó que en este momento “nuestra mayor preocupación es que aún no existe un protocolo para los campeonatos locales de mayores en cuanto al público, eso no se ha definido y nos ata”.

En otro sentido Bares se refirió a un tema que ha venido pasando inadvertido, “lo otro y que no es menor es cómo se va a resolver si se da algún contagio en un club, saber con cuántos contagiados se suspende una fecha, o si se suspende el partido, queremos saber cómo será el protocolo de funcionamiento, eso tendría que resolverlo OFI para todo el país y para todos los campeonatos” y concluyó que “en realidad hoy tenemos más incertidumbres que certezas, lo que sí definimos es que se va a jugar en juveniles y femenino, con o sin público”.

En el correr del mes de julio se estaría definiendo un eventual reinicio de actividades, en la gran mayoría de los dirigentes está firme la intención de participar de la competencia, sin embargo hay dudas respecto a la evolución de la situación sanitaria y la importancia de que el público pueda concurrir a las canchas, al igual que en Ecilda Paullier esto resulta de vital trascendencia para la actividad en mayores.

SELECCIONES| Por otra parte se aguardan resultados de las negociaciones que desarrollaría por estas horas el Cuerpo Neutral para procurar el corrimiento de la fecha para el reinicio de la actividad pendiente del torneo 2020 de Sub 14, donde la selección maragata se juega la clasificación ante Canelones.

Las instituciones de la Liga Regional de Ecilda Paullier en tanto consideran muy difícil que sus planteles puedan afrontar una doble competencia (campeonato local y de la selección) por lo reducido de los mismos y en ese sentido la Liga de Ecilda podría estar definiendo la no participación de sus selecciones en las competencias OFI en esta temporada.

CALENDARIO| Vale repasar las fechas tentativas comunicadas por OFI el 2 de junio, las mismas están sujetas a modificaciones de acuerdo a la evolución de la pandemia, para las copas de clubes A y B se estableció el 14 o 28 de agosto, en este caso se estableció como condición que se habilite el acceso de público a las canchas, cosa que está resuelta con un “pase responsable”, asimismo ya se definió la televisación de ambos torneos (ver nota aparte).

En lo que tiene que ver con la disputa de la Copa Nacional de Fútbol Femenino de Primera División tiene fecha de comienzo el 14 de agosto, asimismo el campeonato Sub 16 femenino comenzaría el 4 de setiembre y el Sub 14 el 9 de octubre.

Por Jorge Gambetta.