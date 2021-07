Ordenamiento territorial de Libertad y zona de influencia debería aprobarse en este segundo semestre de 2021

Para esta segunda parte del año 2021 está previsto que la Junta Departamental de San José analice y apruebe el «Plan de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Sostenible de la ciudad de Libertad y su área de influencia» (que incluye a Puntas de Valdez), que está pendiente de análisis de la pasada administración. El documento de 126 páginas, tuvo algunas objeciones de organismos nacionales, debió ser revisado y ahora vuelto a enviar.

Según el Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial, el ordenamiento territorial “es el conjunto de acciones transversales del Estado que tienen como cometido implementar una ocupación ordenada y un uso sostenible del territorio”, regulando y promocionando “la localización de la población, el desarrollo de todas las actividades económicas y sociales dentro del territorio, de forma que se logre un desarrollo sostenible que prevea las potencialidades y limitaciones existentes por los criterios ambientales, económicos, socioculturales, institucionales y geopolíticos”.

Para el MVOT, “el principal desafío que tiene el ordenamiento territorial es mantener y mejorar la calidad de vida de la población, fomentar la integración social en el territorio y procurar el buen uso y aprovechamiento de los recursos naturales y culturales”.

En el departamento de San José, hasta ahora se han implementado tres planes territoriales. El primero fue el del balneario Kiyú (que en las últimas semanas generó polémica por una venta inapropiada de terrenos en Vista Mar, el de Ciudad del Plata y el de la capital departamental. El arquitecto Diego Capandeguy fue el que estuvo a cargo del desarrollo técnico en Kiyú y en Ciudad del Plata y lo mismo ocurrió con el de Libertad.

Su trabajo técnico terminó hace tiempo, comentó el alcalde Matías Santos, quien especificó que ya todo estaba en el área de ordenamiento territorial de la comuna, ya que las etapas que había que pasar en Libertad, se cumplieron todas y la comisión local que había trabajo en el tema, está disuelta.

OBJECIONES | En el área ordenamiento territorial de la ISJ, el funcionario Pablo García, ratificó lo dicho por Matías Santos respecto a que el plan ya se presentó y se realizó la audiencia pública. Una vez pasada esa etapa (que ocurrió en el último tramo de la administración Valverde), el documento se envía a la DINACEA (Dirección Nacional de Calidad y Evaluación Ambiental, ex Dinama en el Ministerio de Ambiente), y a la DINOT (Dirección Nacional de Ordenamiento Territorial). Según García “había algunas observaciones que nosotros teníamos que levantar. En realidad ya se corrigieron, ahora hay que volverlas a mandar a ambas direcciones y después pasan a la Junta Departamental.

Según García eso va a ocurrir en este segundo semestre de 2021, ya que es necesario concretarlo cuanto antes. “Necesitamos sacarlo, hay varias solicitudes de gente, de empresas que quieren emprender en Libertad, pero que no lo pueden hacer porque no está aprobado el plan. No hay un ordenamiento que les permita hacer un fraccionamiento, por ejemplo”, dijo Pablo García, que aclaró que igualmente “todas aquellas solicitudes que ha habido que contemplen la idea que tiene el gobierno departamental para planificar el territorio, se toman en cuenta”.

Estimo el ex edil del Frente Amplio y actual funcionario de la ISJ que no debería haber ningún inconveniente en el tratamiento del plan en el deliberativo departamental, ya que en todo el proceso de elaboración trabajó el edil Javier Gutiérrez en representación del Frente Amplio y el entonces edil Carlos Rodríguez por el Partido Nacional (hoy en cardo de Dirección de la Intendencia).

“No debería haber mayores objeciones, el de San José tuvo un par de meses de análisis porque había situaciones de conflicto, pero un plan de Libertad con conocimiento y acuerdo, más de un mes no podría demorar en la Junta”, dijo el funcionario de la Intendencia.

