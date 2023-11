Juventud preparó el play off con victoria ante Rampla Juniors

Juventud Unida ya sabía que su cupo en play off estaba asegurado, pero eso no fue excusa para no encarar con seriedad el último juego de la Copa de Oro ante el equipo de Rampla Juniors.

Sobre lo que fue el trámite del encuentro, hay que decir que en los primeros movimientos, fue el equipo visitante el que propuso, buscando el arco de Juventud. La primera situación del partido fue para Rampla tras un centro desde la izquierda que derivó para Ezequiel Díaz que definió fuerte y de zurda, pero su intento se fue por encima del horizontal.

El público tuvo que esperar hasta los 18 minutos, para ver la primera situación de peligro de Juventud Unida, con un intento de Ihojan Guerra que remató desde lejos y que pasó cerca del arco de Larrosa. Rampla presentaba un interesante comienzo de juego, mientras que Juventud buscaba mediante transiciones rápidas el arco rival.

El equipo visitante continuaba buscando el arco contrario y al minuto 24 Neyen Porto se fue en carrera y elaboró una gran jugada personal, en la que enganchó ante la marca de Bravo y sacó un zurdazo que Nicolás Facal tapó a mano cambiada, enviando la pelota al córner.

Dos minutos después, llegó la respuesta de Juventud Unida luego que Lacabanne rescatara un rechazo de la defensa, para sacar un remate bajo que dio en la base del vertical izquierdo del arco defendido por Larrosa.

A la media hora de juego se rompió el cero y fue Juventud Unida el equipo que pasó a ponerse en ganancia.

Centro frontal de Guillermo Casanova, cabezazo de Nahuel Urse en el área que derivó al lugar donde se ubicaba Diego Bentancor, que de cabeza, puso el 1 a 0, quedando sentido en esa misma acción.

Con el resultado a su favor, Juventud manejó con más tranquilidad el trámite y a tres minutos para que finalizara la primera etapa, Facundo Arguinarena le ganó a dos defensores de Rampla Juniors y en lugar de definir, decidió pasarla para Lacabanne que remató, pero su intento se elevó y se perdió por encima del arco. Sin tiempo para más, Juventud se fue al descanso ganando por 1 a 0.

SEGUNDO TIEMPO | En la etapa complementaria Rampla salió en busca del empate y tuvo la posibilidad de conseguirlo por medio de Facundo Sosa. El número 10 se metió por la banda izquierda y definió fuerte y abajo contra el vertical derecho del meta Nicolás Facal, pero la pelota tocó la red del lado de afuera.

Juventud no tardó en dar respuesta y consiguió ampliar cifras en el marcador, para dar más tranquilidad al equipo de Fernando Rodino. Corrían 16 minutos de la etapa complementaria cuando Ihojan Guerra desbordó por derecha tras un saque largo de Facal, metió un centro al segundo palo que Lacabanne cabeceó para asistir a Arguinarena, que de cabeza puso el 2 a 0 parcial. Con esta tranquilidad, Rodino ensayó variantes dando ingreso a Mirco Machado, Fabián Fernández y Carlos Germán.

Más allá del 0-2 en contra el conjunto de Rampla siguió insistiendo y buscando la posibilidad de acortar distancias, pero en cada intento que ensayó, encontró bien parado a Nicolás Facal que respondió bien, con algunas atajadas soberbias y descolgando pelotas con seguridad.

De tanta insistencia y a falta de 10 minutos para el cierre del encuentro, Rampla Juniors encontró el descuento. Joaquín Bravo intentó jugar atrás con la cabeza para el arquero Facal, la pelota quedó corta y la capturó Ezequiel Díaz que definió por encima del meta verdolaga para establecer el 1-2, con tiempo para intentar buscar el empate.

Juventud continuó jugando con tranquilidad y producto de esa serenidad, pisó el área de Rampla y tras una falta de Luciano González, el árbitro Montes cobró penal que fue ejecutado por Mirco Machado. El delantero le pegó fuerte y abajo a la derecha del arquero Larrosa, que se estiró bien, pero no llegó a tapar y la pena máxima se transformó en el 3 a 1 para Juventud Unida, que aseguró el encuentro y ya tiene la cabeza puesta en Huracán de Juncal, con quien se medirá el próximo miércoles en play off.

Torneo Clausura, 10ma fecha Copa de Oro

JUVENTUD UNIDA 3 RAMPLA JUNIORS 1

Fecha: 12 de noviembre. Escenario: Complejo 1° de mayo. Árbitro: Carlos Montes. Asistentes: Michel Contreras y Orlando Rodríguez.

JUVENTUD UNIDA

1- Nicolás Facal

80- Gonzalo Espino

4- Diego Bentancor

42- Joaquín Bravo

14- Nahuel Urse (32- Fabián Fernández)

88- Julián Ríos

28- Agustín Lacabanne (7- Carlos Germán)

5- Guillermo Casanova (33- Franco Friedrich)

77- Facundo Arguinarena

19- Ihojan Guerra (17- Mirco Machado)

40- Sebastián Torena (25- Elías Pastorino)

Director técnico: Fernando Rodino.

Suplentes: 12- Kevin Lucian.

RAMPLA JUNIORS

12- Rodrigo Larrosa

3- Agustín Morales

15- Luciano González

21- Ignacio Pistón (6- Gastón Ferreira)

13- Pablo Sosa

5- Nahuel Lavitola

4- Lautaro Petre (10- Facundo Sosa)

18- Adrián Díaz (9- Alejandro Rodríguez)

19- Matías Lapizaga (7- Marcos Burgos)

8- Ezequiel Díaz

20- Neyen Porto (2- Renato Collazo)

Director técnico: Leonardo Sosa.

Suplentes: 1- Martín Guarino, 14- Luciano Luy.

Goles: Diego Bentancor, Facundo Arguinarena, Mirco Machado (JU); Ezequiel Díaz (RJ).

Imágenes: Sebastián Parentelli.

Por Nelson Guillermo.