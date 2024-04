Josefina Álvez Da Cruz integró una selección uruguaya de beach voley en Sudamericano U19

La Semana conversó con Josefina Álvez da Cruz, quien acompañada de su madre, la profesora Cristina Méndez, contó lo que significó la experiencia de representar a su país en la selección de beach voley. Desde Puntas de Valdez la joven deportista de voley se preparó para representar a la selección uruguaya en el Sudamericano U19 de beach voley que se celebró en Paso de los Toros entre el 2 y 4 de febrero.

El evento deportivo que se realizó en el estadio Arena Playa del Sauce de Paso de los Toros, fue la primera de dos etapas que otorga cupos para el mundial de voley que se realizará en China. El sorteo determinó que la primera etapa se celebrara en Uruguay, mientras que ya se sabe que la etapa dos del Sudamericano de voley se desarrollará en Ecuador. En este torneo se busca quedar entre los cinco mejores para poder clasificar al mundial de voley.

INICIOS | La deportista contó que la propuesta surgió en una de las fechas de los torneos de voley cuando «en el Circuito Canario, el árbitro Darío Carbajal me vio jugar, me dijo que lo había hecho bien y que podía ir a probarme a la selección».

Comenzó su camino en abril de 2023 cuando ya venía con rodaje competitivo, «en el verano de ese año estuve jugando torneos» a nivel local. En las primeras gestiones, Josefina estuvo acompañada por su mamá, la profesora Cristina Méndez, con quien consultó a Carolina Pistón sobre algún contacto para ir a probarse a la selección.

Josefina recuerda que el 14 de abril fue la fecha exacta en la que fue a probarse a la preselección en la que «tuve la suerte de quedar» y continuó diciendo: «cuando comencé también entrenaban las mayores, lo que hizo un poco más duro el entrenamiento» para la juvenil, que calificó sus compañeras como mujeres más «maduras deportivamente». Aunque a veces le tocaba entrenar sola con las más grandes, siguió preparándose, concurriendo tres veces a la semana a los entrenamientos en la Playa Pocitos de Montevideo.

MADRE | En la preparación y ayuda, su mamá Cristina estuvo presente y comentó que «algún consejo o sugerencia sale, pero más bien del corazón y desde el rol de madre. Siempre pensando en ella y en lo que puede ser mejor», agregando que «Jose (Josefina), es muy responsable y muy aplicada» y “nunca falta a un entrenamiento» a pesar de la distancia. La profe que en este caso acompaña como mamá concluye comentando que por momentos, «lo sufro como madre porque jugar en la selección no es lo mismo que jugar aquí a la vuelta. Hay otras exigencias».

VERANO | El verano representó el tramo final de la preparación para el Sudamericano de vóley. «en el verano estuvimos entrenando bastante. Teníamos que prepararnos», dijo Josefina, que entrenó con las integrantes de Uruguay 1 y con su dupla Giuliana Verges, proveniente de Canelones, con quien «practicamos un montón juntas» y conformó la dupla 2 de Uruguay. Durante la preparación, recuerda Josefina, «nos quedamos en el club de yate de Montevideo», ya que entrenaban miércoles y jueves en doble horario durante el tramo final.

Josefina habló de la exigencia de lo que representa estar en una selección y comenta, «ellos esperan cosas de vos, porque sos la seleccionada para representar a tu país. Me costó asimilar un poco todo porque era la primera vez».

Manejar las emociones es un punto clave sobre el que Josefina contó que «se tuvo que ir procesando en el camino. Nos dijeron que teníamos un Sudamericano y fue un shock. No me sentía preparada» y en un momento pensó que no iba a llegar a tiempo, pero ante eso era afrontar la situación, «voy a ir, jugar y hacer lo mejor que pueda» concluyó.

SUDAMERICANO | El estadio Arena Playa del Sauce de Paso de los Toros fue el escenario para Sudamericano de beach voley que duró tres días. En el certamen participaron Colombia, Brasil, Argentina, Ecuador, Chile, Paraguay, Venezuela, Perú, Uruguay 1 y Uruguay 2.

Josefina, que conformó la dupla de Uruguay 2 (Álvez – Verges) dijo que «se hicieron dos series y a nosotras nos tocó junto a Brasil, Chile, Perú y Paraguay», comentando que «la experiencia y el ambiente del Sudamericano estuvo buenísimo», junto a todo el plantel de Uruguay, incluidas las duplas de varones, «el ambiente que se generó fue un grupo muy lindo».

Fueron tres días de competencia pero Josefina cuenta, «nos fuimos toda la semana» entrenando los cuatro días previos a la competición. Sobre lo que fue la competencia dijo que, «algunos partidos fueron mejor que otros. Hubo algunos partidos que a pesar del resultado se pudo sobrellevar mejor».

Para la segunda etapa en Ecuador, la dupla Uruguay 2 no competirá, puesto que los resultados no acompañaron para quedar entre las cinco mejores duplas, pero la experiencia internacional ya marcó un precedente para Josefina.

Por Nelson Guillermo,