Infantil de la Liga Mayor: todos tras los boletos a las finales

Tras una semana de descanso comenzó el pasado sábado la segunda ronda del Torneo de Cierre de la Liga San José de Fútbol Infantil con la disputa parcial de la octava fecha que tuvo actividad en dos escenarios de Libertad y dejó pendientes tres categorías entre Central y Sacachispas que se disputaron el martes a la noche y una entre Treinta y Tres y Nueva Unión que debería jugarse en esta semana.

SERIE A| En Libertad, Juventud Unida recibió a San Lorenzo logrando el verdolaga cuatro victorias y dos empates en Churrinches y Semillas. River Plate por su parte fue local ante San Rafael con tres victorias albirrojas y tres para el santo de Rafael Peraza en Chatas, Semillas y Baby.

Central recibió a Sacachispas y jugaron sólo en las tres categorías menores con un empate en Churrinches y victorias anaranjadas en Chatas y Gorriones, Semillas, Cebollas y Baby jugaban en la tarde del martes a las 18 y 30. Por último Treinta y Tres recibió a Nueva Unión, quedó pendiente el partido de Cebollas y fueron cuatro victorias para “el 30” y un empate en Gorriones.

En la lucha por el pasaje a las finales algunos candidatos se afirman y otros tendrán que consolidarse en las seis fechas que vendrán. En Chatas, Treinta y Tres con 24 y Juventud Unida con 21 se han distanciado bastante de Sacachispas que se ubica tercer con 13 unidades; en Churrinches, River Plate con 19 y Juventud Unida con 16 deberán cuidarse de Treinta y Tres con 15 y San Rafael con 13 que intentarán buscar su chance; en Gorriones también hay una lucha de al menos cuatro aspirantes para los dos cupos, Treinta y Tres con 19, Juventud Unida con 16 tienen cerca a River Plate con 15 y Sacachispas con 12.

Treinta y Tres lidera en Semillas con 20 puntos. San Rafael con 17, San Lorenzo con 15 y River Plate con 12 darán batalla al menos por un cupo; en Cebollas Juventud Unida lidera con 19 mientras Treinta y Tres con 17 y Sacachispas y River Plate con 15 pelean por su derecho. En Baby, Juventud Unida se ha distanciado con 22 mientras que por el segundo puesto la lucha está entre River Plate con 16 y San Rafael con 15.

SERIE B| Por este grupo, Nacional cumplió su fecha libre mientras que en Libertad Las Palmas fue local ante Tito Borjas logrando la victoria los anaranjados en las cuatro categorías que disputaron además de los tres puntos en Chatas donde no participan los del Bosque Artigas. En Gorriones ninguno de los dos equipos ha logrado conformar la categoría.

Campana por su parte visitó a Universal: fueron cuatro victorias albiverdes y dos tricolores en Churrinches y Baby; finalmente Independiente visitó a Río Negro logrando cuatro victorias, un empate en Gorriones y un triunfo cebrita en Baby.

En Chatas Río Negro e Independiente pujan por el primer puesto con 18 y 16 puntos respectivamente, algo distanciados de Universal que les sigue con 11; en Churrinches Campana lidera con 19 mientras la puja por el segundo puesto la libran Las Palmas con 16 y Universal con 15.

En Gorriones Campana es primero con 14 seguido a un punto por Nacional, Independiente y Universal, en una definición más que abierta; en Semillas, Campana y Universal con 18 y 16 parecen dirigirse a una pareja definición ya que sus escoltas tienen 9 unidades; En Cebollas Nacional está cómodo con 18 puntos, Universal y Campana pelean por el segundo puesto con 13; en Baby Campana 17, Río Negro 14 y Nacional con 11 parecen ser quienes definirán los dos cupos en las finales.

——————–

Liga San José de Fútbol Infantil

Torneo de Cierre – 8ª Fecha

Resultados Serie A

Juventud Unida vs. San Lorenzo

4 Chatas 0

1 Churrinches 1

1 Gorriones 0

2 Semillas 2

4 Cebollas 2

3 Baby 1

Central vs. Sacachispas

0 Chatas 2

1 Churrinches 1

0 Gorriones 1

– Semillas –

– Cebollas –

– Baby –

Treinta y Tres vs. Nueva Unión

5 Chatas 2

6 Churrinches 2

1 Gorriones 1

5 Semillas 0

– Cebollas –

2 Baby 1

River Plate vs. San Rafael

0 Chatas 3

4 Churrinches 2

5 Gorriones 0

1 Semillas 2

6 Cebollas 0

2 Baby 4

Resultados Serie B

Libre: Nacional

Las Palmas vs. Tito Borjas

3 Chatas 0 (WO)

4 Churrinches 0

– Gorriones –

3 Semillas 0

4 Cebollas 1

3 Baby 0

Universal vs. Campana

3 Chatas 0

0 Churrinches 2

1 Gorriones 0

4 Semillas 2

3 Cebollas 1

1 Baby 2

Río Negro vs. Independiente

0 Chatas 1

1 Churrinches 2

1 Gorriones 1

1 Semillas 3

0 Cebollas 1

2 Baby 1

Próxima Fecha (9ª)

Serie A

Nueva Unión vs. River Plate

Treinta y Tres vs. Central

San Rafael vs. Juventud Unida

San Lorenzo vs. Sacachispas

Serie B

Libre: Universal

Las Palmas vs. Río Negro

Independiente vs. Campana

Tito Borjas vs. Nacional

Imágenes: Sebastián Parentelli.

Por Jorge Gambetta.