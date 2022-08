Independiente, campeón del Apertura, estará en la definición del año y en la copa B en 2023

Las escalas cromáticas le reservan al rojo varios casilleros de tonalidades diferentes, con pequeños matices entre unos y otros hasta subir al morado o bajar a los rosas, pero son escasas las paletas que identifican adecuadamente al rojo viejo y por esta zona tenemos un rojo al que sus 85 años lo muestran como un joven que con desenfado y frescura se pasea por ahí, haciendo diabluras que son celebradas por la Barra del Diablo y por los más canosos que fueron testigos de otros tiempos.

Independiente Campeón y clasificado

Festeje Puntas de Valdez, festeje rojo viejo y querido, levante esa copa que guarda tantos sacrificios y sueños, tantas puteadas y tantos abrazos mojados por las lágrimas, por las despedidas dolorosas, las ausencias notorias pero también por jóvenes presencias orgullosas de vestir ese rojo viejo y que no dudan un minuto en dejar esa camiseta empapada de sudor y lágrimas, como si algo por dentro les aumentara los latidos, esos mocosos que ayer nomás rompían los cocos dale que te dale con la pelotita en la calle, en el campito y hoy celebran al Independiente Campeón y clasificado a la copa de clubes.

El Partido

Y vaya que el rojo viejo tuvo que sufrir en la tarde-noche del domingo. Allí en el templo del fútbol departamental, ese Casto Martínez Laguarda tan esquivo para el fútbol “chacarero”, en los descuentos aparecieron dos gurises para dar vuelta un partido que parecía irreversible.

Es que a los 8 minutos, Mauricio Ortega abrió la cuenta para Rampla y con muchas ganas de ambos lados, el empate para el rojo llegó recién a los 87 por intermedio de Facundo Rodríguez. Parecía que la agonía de los penales no perdonaría a nadie pero en cuatro minutos del tiempo adicional, apareció Matías Benítez para generar el apretado festejo de Independiente que levantó el primer trofeo del año. Estará en la final por el título de la temporada y también retornará en 2023 a la Copa B de OFI. Felicitaciones para Independiente y para Rampla Juniors por la entrega hasta el último suspiro.

El Grillo

Levantó cinco trofeos consecutivos con Juventud Unida, cuatro títulos de Campeón anual y uno del Apertura además de dirigir en la Copa de Clubes. Sabe del trabajo y el sacrificio que demanda estar a tono para hacer buen papel, dio un paso al costado para descansar y devolverle algo del tiempo robado a la familia. Este año volvió a las canchas y debutó con otro título para su galería personal.

Luis “Pepe Grillo” Ferrari dijo que el descanso primero y los nuevos aires después, le han sentado “divino. Es diferente, porque hay menos presión y horas de dedicación, aunque debemos prepararnos para aumentar los entrenamientos porque no es lo mismo jugar sólo el campeonato de la Liga que afrontar lo que es una doble competencia con la Copa de Clubes”.

El entrenador expresó que “desde que llegué a Independiente me trataron de manera excelente y estoy feliz por el grupo que hemos formado”. Sobre el plantel que tiene a su cargo el “Pepe” se mantiene fiel a su filosofía de trabajar con jugadores de la casa. Al respecto dijo que “hubo algunos chiquilines de Juventud que al principio vinieron a preguntarme si podrían venir a Independiente, pero la dirigencia me dijo que no y sin ningún problema acepté esa posición porque además soy defensor de esa postura”.

Es difícil exigirle compromiso a chiquilines que no cobran un peso por jugar, pero el entrenador dijo que “ahora este título quizás les sirva de motivación o recompensa es que se vean compitiendo arriba y jugando Copa OFI. Algunos ya han ganado títulos en el Baby y en Formativas del club”.

Ferrari destacó la actitud de sus futbolistas y argumentó que “el domingo estaban jugando una final e íbamos perdiendo desde los siete minutos ante un equipo que venía con 17 partidos de rodaje y que había jugado la Copa, que había eliminado a Juventud y sin embargo pudimos dar vuelta el resultado y en el segundo tiempo demostramos que había un solo equipo en la cancha que quería ganar”.

El entrenador resaltó que “todos se mantuvieron concentrados en el partido, ninguno se salió de lo que debía hacer a pesar que no encontrábamos el empate. Siempre estuvieron enfocados a buscar el empate; yo deseaba que terminara el primer tiempo para corregir algunas cosas y con el diario del lunes, creo que salió todo muy bien”.

Cuando se consiguió el empate faltaban tres minutos reglamentarios. Allí Ferrari sintió que de una u otra forma se lograría la victoria. “Veníamos con un empuje anímico importante y un gran apoyo de la tribuna que aunque íbamos en desventaja no dejó de alentar en ningún momento y al final logramos ganarlo todos, los de afuera y los que estábamos dentro de la cancha”.

Finalmente Ferrari destacó a la Directiva del club y dijo al respecto que “valoro muchísimo que tal como sucedió en el debut, ahora también recibí un mensaje del Presidente diciéndome que más allá del resultado estaba muy contento con el trabajo que se venía haciendo, por eso felizmente les pudimos dar esta alegría porque hoy por hoy es muy difícil ser dirigente”.

DETALLES

INDEPENDIENTE (2): Gustavo Guerra, Facundo Montelongo (F. Rodríguez), Federico Ramos, Cristian Sellanes, Damián Tovagliare, Matías Travieso (B. Negretti), Matías Benítez, Leandro Curbelo (M. González), Facundo Borges (L. Ruiz), Agustín Muñiz (I. Tejera), Emiliano Silva. DT: Luis Ferrari

Joaquín Hernández, Facundo Rodríguez, Mauricio González, Lucas Ruiz, Ignacio Tejera, Juan Arrizabalaga, Brahian Negretti.

Goles: 87’ Facundo Rodríguez; 90’+4 Matías Benítez

RAMPLA JUNIORS (1): Luis Rodríguez, Luciano González, Mauricio Ortega, Agustín Morales, Mauro Barreto, Facundo Sosa, Luciano Luy (S. Muñoz), Yoel Castillo, Braian Marcel, Aaron Borges, Cristian Buslón. DT: Leonardo Sosa

Alejandro Gagneux, Santiago Muñoz, Camilo Curbelo, Matías Jara, Daniel Mendoza, Pablo Sosa

Gol: 8’ Mauricio Ortega

Por Jorge Gambetta.

*Imagen tomada del Facebook de la Liga Regional de Fútbol de Ecilda Paullier.