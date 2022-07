Hermanos Riguetti en el Ford «Cortina» participaron de fecha del campeonato de rally

Se disputó el sábado en las sierras minuanas la cuarta fecha del Campeonato Uruguayo de Rally Históricos y allí estuvo el Ford Cortina celeste de la Scudería Riguetti, aunque para ello debieron hacer un cambio en la conducción del auto. Maximiliano reemplazó nada menos que a su padre Emilio, el clásico piloto de todas las horas.

En la noche del domingo el copiloto del equipo, Federico Riguetti habló con La Semana y la primera referencia fue a los caminos donde se desarrolló la carrera. “Por suerte los caminos estaban firmes, llovió algo la noche anterior pero durante la carrera no hubo lluvias, habría sido muy complicado porque son caminos de tierra cerca de Minas y con poca adherencia, si bien no son tramos de gran velocidad, porque son más o menos de 55 kilómetros por hora, en las curvas cerradas se nota la diferencia, además las pendientes también hacen su juego”.

LA COMPETENCIA | Sobre la competencia en sí Riguetti dijo que “nos divertimos mucho y creo que en los tiempos no anduvimos mal. A mí siempre me queda el sabor amargo cuando terminamos y veo las cosas en las que pudimos mejorar. Con el diario del lunes digamos, pienso que pudimos estar mejor, pero creo que no estuvimos tan mal”.

Contó que fueron quintos en la General y cuartos en las categorías. “Estas carreras se dividen en dos categorías, una es Odómetro que es en la que corremos nosotros y la otra es Estándar que se corre con el velocímetro del auto”, explicó.

El copiloto del Ford Cortina dijo que “nos ganó el velocímetro, no me gusta correr con velocímetro porque se hace muy complicado controlar a quienes puedan utilizar aplicaciones de GPS que son más precisos y que no están permitidos, pero dejando las suspicacias a un lado yo prefiero pensar que nosotros tenemos cosas que podemos mejorar”.

PILOTO | Sobre la participación de su hermano Maximiliano como piloto, Federico dijo que “en los primeros tramos fue necesaria una adaptación para aprender a comunicarnos. Algunos mensajes claros y contundentes que papá me entendía claramente mi hermano no los comprendía y en cada pregunta se perdían 10 centésimas”.

Pero esas cosas se corrigieron rápidamente. “Le agarró la mano enseguida, él tiene una forma más agresiva de manejo que Emilio, toma las curvas más rápido y yo me tuve que acostumbrar a su estilo, igual salía bien de las curvas sin derrapar”, dijo.

MOTOR | El equipo Riguetti tuvo una desagradable sorpresa días antes de la carrera, cuando comprobaron que un pistón estaba “detonado”. El copiloto del auto contó que “cuando fuimos al Gran Premio Argentino nunca habíamos subido una montaña y lo llevamos al límite con temperaturas de 40º y suponemos que en ese momento tan extremo ese pistón se dañó, rompió los aros pero como no perdió fuerza enseguida le seguimos exigiendo más, consumía mucho aceite pero lo atribuíamos a otras razones y con ese motor así como estaba hicimos todo el 19 Capitales después. Dimos la vuelta a todo el país en tres cilindros”.

El problema se descubrió cuando “sacamos la tapa de cilindros, pensando que era la causa principal del consumo de aceite y vimos que el pistón estaba detonado. Eso fue una semana antes de la largada del sábado, se terminó la reparación el viernes de tarde y el sábado de mañana largamos, ya estamos acostumbrados a estar reparando a último momento”.

EMILIO | La participación de Maximiliano como piloto fue a modo de “suplente” de Emilio, el patriarca de la familia y el piloto habitual en las carreras, a quien una doble cirugía de cataratas realizada recientemente le impide, por el momento, ocupar su puesto en carrera.

Federico dijo que su padre “tenía hace tiempo un serio problema de cataratas y la última vez que fue ya su visión era casi nula, yo le decía que si hubiera sabido eso no me subía al auto con él (se ríe), porque debía estar todo el tiempo adaptándose a manejar viendo cerca o lejos utilizando la visión periférica”, algo tan increíble como que un motor pueda correr 1000 kilómetros en tres cilindros.

La recuperación de Emilio Riguetti evoluciona favorablemente “de un ojo ve muy bien y del otro si bien ve mucho mejor que antes de la operación, todavía le falta un poco pero utilizando lentes se puede corregir”, dijo Federico al mismo tiempo que Emilio se integraba al diálogo para decir que “ahora estoy disfrutando de los paisajes, viajando como acompañante puedo ver a los costados de la ruta (se ríe), pero estoy entusiasmado y muy contento con el trabajo que hicieron los gurises el sábado. Cuando Maxi agarre un poco más de ritmo van a ser bravos, son distintos estilos de manejo pero anduvieron muy bien”.

El objetivo de Emilio es “poder llegar para las 1000 Millas en octubre. Si pudiéramos llegar para setiembre que se corre el Gran Premio Argentino, si no se corre muy lejos de Uruguay, con un gran esfuerzo de presupuesto nos gustaría participar, aprovechando las ventajas cambiarias que tenemos con Argentina”.

Como siempre la Scudería Riguetti agradeció a familiares, amigos y sponsors por su apoyo en esta como en todas las competencias de las que participa. El deseo de que Emilio se reintegre prontamente a las pistas aunque tenga la tranquilidad de que su equipo le pueda sustituir mientras se recupera totalmente. Hay un ADN de fierro que asegura la presencia del Cortina en rutas y caminos del Turismo Histórico.

Por Jorge Gambetta.