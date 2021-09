En el Infantil se afirman los liderazgos tras la sexta fecha

Se disputó íntegramente en la tarde del sábado la sexta fecha del torneo de Fútbol Infantil que había sido suspendida una semana atrás por el mal estado de las canchas.

SERIE B | Por la Serie B en Libertad Campana recibió a Universal en cinco categorías. Fueron tres victorias tricolores en Chatas, Churrinches y Cebollas, dos empates en Gorriones y Baby. Al no contar Universal con la categoría Semillas el tricolor se adjudica los puntos también en esa tabla.

En los restantes partidos de la Serie B San Rafael recibió a Río Negro. Los locales ganaron en Semillas y en Baby, fue empate en Cebollas y el resto fueron victorias cebritas.

Sacachispas por su parte recibió a Nacional con victorias anaranjadas en Churrinches y Baby, dos empates en Chatas y Gorriones y dos victorias tricolores en Semillas y Cebollas.

Líderes: Chatas Campana 15, Nacional y Universal 10; Churrinches: Universal 15, Campana 10; Gorriones: Nacional y Universal 13, Campana y Sacachispas 8; Semillas: Campana 15, Nacional 12; Cebollas: Campana 15, Universal 13; Baby: Sacachispas 15, San Rafael 12.

SERIE A | Por la Serie A mientras tanto Juventud Unida viajó a visitar a San Lorenzo, los verdes consiguieron tres victorias en Gorriones, Semillas y Cebollas mientras que las tres restantes fueron triunfos para el azulgrana.

Las palmas visitó a Independiente, fueron cuatro victorias rojas en Chatas, Churrinches, Semillas y Baby y dos empates en las restantes.

En Rodríguez Nueva Unión recibió a Treinta y Tres y resultaron cinco victorias visitantes y un empate en Cebollas.

Por último River Plate fue local de Central, cuatro triunfos albirrojos en Chatas, Churrinches, Gorriones y Baby y dos victorias decanas.

Líderes: Chatas: River Plate 18, Treinta y Tres, Juventud Unida, San Lorenzo y Nueva Unión 10; Churrinches: San Lorenzo 18, Treinta y Tres 15; Gorriones: River Plate 16, Juventud Unida 15; Semillas: Central 18, Juventud Unida 13; Cebollas: Juventud Unida 18, Central 13; Baby: Treinta y Tres y San Lorenzo 14, River Plate 13.

LIGA SAN JOSÉ DE FÚTBOL INFANTIL

6ª Fecha

Resultados Serie A

San Lorenzo vs. Juventud Unida

2 Chatas 1

3 Churrinches 0

0 Gorriones 5

0 Semillas 1

0 Cebollas 7

2 Baby 1

Independiente vs. Las Palmas

2 Chatas 0

1 Churrinches 0

1 Gorriones 1

2 Semillas 0

1 Cebollas 1

3 Baby 0

Nueva Unión vs. Treinta y Tres

0 Chatas 3

0 Churrinches 6

1 Gorriones 5

1 Semillas 6

2 Cebollas 2

1 Baby 7

River Plate vs. Central

4 Chatas 1

2 Churrinches 0

2 Gorriones 0

1 Semillas 4

0 Cebollas 4

2 Baby 0

Resultados Serie B

Libre: Tito Borjas

Campana vs. Universal

2 Chatas 0

2 Churrinches 1

0 Gorriones 0

3 Semillas 0 (W/O)

5 Cebollas 1

1 Baby 1

Sacachispas vs. Nacional

3 Chatas 3

2 Churrinches 0

0 Gorriones 0

0 Semillas 2

0 Cebollas 1

4 Baby 1

San Rafael vs. Río Negro

0 Chatas 6

1 Churrinches 6

1 Gorriones 4

1 Semillas 0

2 Cebollas 2

4 Baby 1

Próxima Fecha (7ª)

Serie A

Las Palmas vs. Central

Juventud Unida vs. Independiente

Treinta y Tres vs. San Lorenzo

River Plate vs. Nueva Unión

Serie B

Libre: Universal

Río Negro vs. Campana

Nacional vs. San Rafael

Tito Borjas vs. Sacachispas

Por Jorge Gambetta

Foto: S. Parentelli.