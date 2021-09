Se viene «Ritual», la danza que fluye en la celebración; viernes y domingos de octubre en la «Casa»

Desde el comienzo de su historia el ser humano ha ido celebrando rituales de origen tribal, marcando en el tránsito del tiempo múltiples culturas milenarias con transferencias ancestrales en adoración de diferentes deidades o fenómenos de la naturaleza. Las danzas, los cánticos, las músicas han fluido, han perdurado o se han ido transformando, siempre inducidas por la propia interacción humana.

“Ritual” es una obra de danza contemporánea que comenzó a germinar como proyecto en octubre de 2020 en algún lugar de Libertad aunque venía golpeando desde bastante antes en el espíritu creativo de su directora, Micaela Lema Pedroso, quien contó que egresó en 2020 de la Escuela del Sodre “y algo que me pasaba era que desde que tenía 18 años, cuando comencé a estudiar Educación Física en el ISEF (Instituto Superior de Educación Física), todo lo que tenía que ver con la danza lo tenía que hacer en Montevideo; salvo algún tallerista que venía a Alta Energía, todo lo que tenía que ver con la danza contemporánea tuve que ir siempre a Montevideo”.

SUEÑO | La artista explicó que “siempre tuve ese sueño de poder crear un colectivo para desarrollar proyectos acá en Libertad, con gente de acá, con artistas locales, porque tenemos todo el potencial. Hay un espacio, tenemos músicos, bailarines, iluminadores, actores y la danza contemporánea es una especialidad que fusiona todos esos lenguajes”.

Así fue que “surgió el interés para hacer una obra. Pensé en varias personas y las invité a ser parte del proyecto y las preguntas que les surgieron y me plantearon sobre el ritual van a estar en el programa de sala a modo de preguntas disparadoras”.

Más allá de su idea original Lema sabía que se encaminaba por primera vez a dirigir “una creación colectiva” y explicó que “hicimos una primera experiencia como para conocernos en el espacio de Moving en octubre. Luego nos vimos dos veces más y quedamos que comenzaríamos el proceso en febrero”. Agradeció que “desde el primer día tuvimos el apoyo de la Casa de la Cultura”.

PROCESO | La directora de Ritual agregó que “tuvimos algunos trabajos especiales con Sebastián Torres en su proceso de creación de la música, trabajando con todo lo que significa la conexión entre la música y el cuerpo. Hubo una comunicación de ida y vuelta muy importante”.

Sobre su obra Lema dijo que “es un espectáculo de danza contemporánea cuya construcción parte de un ritual de adoración a los cuatro elementos de la naturaleza. Quería trabajar sobre la consolidación de un ritual que adorara los elementos porque siento una gran conexión con ellos y permite un abordaje variado en sus formas”.

En el desarrollo teórico y conceptual de la obra hubo investigación y aportes de diferentes orígenes. Micaela Lema explicó que “si bien lo tomé desde el cuerpo también hay cierta inspiración en la astrología que también tiene su vínculo con los elementos” y agregó que “de la Filosofía Hermética también aparece desde sus principios, constantemente en el movimiento”.

EL GRUPO | Lema destacó que “lo más importante ha sido el vínculo de cada ser que integra el ritual con cada elemento en sí, lo que le significa a cada uno, qué cosas le generan o qué le despierta; cómo lo vive, cómo se relaciona cada uno con eso, tanto a nivel conceptual, sensorial como material”.

La artista explicó que “el ritual en sí mismo es todo lo que aflora del trabajo colectivo, como individuo y conmigo mismo, hay un ida y vuelta entre cada uno y el grupo que es importantísimo, qué me pasa a mí y qué me pasa con el otro y de qué forma lo que yo resuelva a nivel personal va a tener un eco en el resto”.

Ritual parte “de una introducción que nos conecta con la tierra. De la investigación que hice surgió que en las diferentes culturas tribales hay una preparación de nuestro cuerpo para ese momento y a partir de allí se desarrolla la obra”. Transitando, atravesando y a la vez siendo atravesado “por los elementos, pasando por el agua, que es vida, por el fuego que cura y transforma y por el aire, donde me dejé llevar por principios de Chi Kung (gigong en chino), que trabaja mucho la respiración, el centro, la armonía, es muy meditativo. Desde ahí trabajamos la interacción de movimientos hasta crear la coreografía juntos”.

El proceso fue para Micaela Lema desafiante, porque “debimos aprender mucho del ballet, de la danza moderna y de la danza contemporánea, porque salvo una integrante del elenco, el resto venía de otras artes que no eran la danza contemporánea y eso demandó mucho entrenamiento, para el que nos ayudaron Manuel Pérez y Rafael Martínez Crossa. Fue muy importante ese entrenamiento en paralelo a la construcción de la obra para que confluyeran en un entendimiento todos los lenguajes artísticos”.

El espectador podrá ver la transición que viven los personajes durante el ritual, “que es una celebración con un significado muy particular y que ha tenido un proceso muy amoroso, de mucha entrega y respeto hacia el trabajo y los tiempos de todos, hacia la contemplación de la vida de cada uno, de las cosas que nos pasan” dijo Lema.

En cuanto a lo que significa en lo personal la presentación de su primera obra creada y dirigida por ella, Lema dijo que “es un logro muy lindo, me deja muy conforme, me gusta poder plasmar mis ideas, acompañar. Es a la vez muy desafiante también, que se entiendan esas ideas, pero tampoco me aferré a mi idea, sino que estuvo bueno incorporar los matices que surgen desde los seres hermosos que me acompañan. Siento que la obra es muy fiel a lo que yo soñaba y ha incorporado muy bien esos matices interpersonales”.

FICHA | A modo de sinopsis la producción anuncia que “la obra escenifica la celebración de un ritual de adoración a los cuatro elementos de la naturaleza: tierra, agua, fuego y aire. Esos elementos, toman su lugar en cada ser, en cada escena, desde una mirada que abarca diferentes puntos al momento de su creación, como ser la astrología, los principios de la Filosofía Hermética, la relación con la naturaleza elemental, los cuerpos, el mundo interno psico-emocional o espiritual, sensible y externo, la materia. Todo confluye ahí en el RITUAL mismo”.

“¿Qué impulsos nos mueven? ¿Qué olemos, qué tocamos, qué sentimos en cada elemento? ¿Qué siento solo? ¿Qué soy solo? ¿Qué soy con el otro? ¿Qué fuerzas potencias nos mueven, nos transcienden? ¿Qué deseo nos convoca? ¿Qué quiero quemar? ¿Qué respiramos?”.

“Abrazamos los cuerpos en este espacio nuestro, que ahora también es tuyo, para permitirnos ser agua, ser partículas, ser polvo, ser viento, arder juntos. Este es nuestro propio ritual. Ser, hacer y sentir danzarnos, la belleza de ser maestros unos de los otros. Celebramos la perfección y equilibrio de la naturaleza en su manifestación elemental, nos movemos con ella y en ella para ser vida”.

La obra es dirigida y creada por Micaela Lema Pedroso y participan Noemí Díaz, Joaquín Díaz, Sofía Hernández, Gabriel Gozado, Erika Pose, Agustina Pérez. La composición musical original es de Sebastián Torres Blanco, la iluminación de Ana Fernández. Colaboran Aldo Pérez y Rafael Martínez Crosa, El vestuario es Colectivo de Danza «Espiral»; el diseño gráfico es de Camila Chichet, la fotografía de Dante Barreto; Entrenamientos: Micaela Lema Pedroso, Manuel Pérez y Rafael Martínez Crosa.

Por Jorge Gambetta.