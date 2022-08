Ecilda: se completó la octava fecha del Apertura

En el Complejo 1º de Mayo se disputó anoche el complemento de la octava fecha del Torneo Apertura de la Liga Regional de Ecilda Paullier. En Primera División, fue empate a 1 entre Juventud Unida y Ciudad del Plata, Juan José Facal marcó para los verdes y Leonardo Posse lo hizo para la visita.

El adelanto de la etapa se había jugado el domingo y por la Serie A. Independiente goleó 4 a 0 a Sacachispas, con dos de Emiliano Silva, uno de Luciano Morales y Agustín Muniz, mientras que Martín Silva lo hizo para los de Ecilda; Oriental y Juincam igualaron sin goles y Rampla goleó a Artigas como visitante por 5 a 0 con tres de Yoel Castillo, Aaron Borges y Facundo Sosa.

Posiciones: Independiente y Rampla Jrs. 16, Juincam 13, Oriental 12, Sacachispas 7, Artigas 2.

Por la Serie B, San Rafael goleó a Huracán 4 a 1. Para el santo anotaron Dany Rodríguez, Martín Doglio, Agustín Álvarez y Leandro Melián, mientras que para los de Juncal marcó Enzo Marrero; La Paz por su parte, cayó de local ante River de Panta por 1 a 0, el único tanto del partido lo marcó Brayan López.

Posiciones: Juventud Unida 18, San Rafael 16, Huracán de Juncal 15, River de Panta y Ciudad del Plata 8, La Paz 2.

RESERVA

En Reserva mientras tanto, por la Serie A, Independiente le ganó 3 a 0 a Sacachispas, Oriental se impuso 2 a 0 a Juincam y Rampla Juniors derrotó 2 a 1 a Artigas. Por la Serie B mientras tanto La Paz goleó a River de Panta 5 a 0 y San Rafael también goleó a Huracán de Juncal 6 a 1.

La próxima fecha (novena), se disputará parcialmente el domingo 7 de agosto a las 13 y 30 en Reserva y a las 15 y 45 en Primera. Los encuentros son Rampla Juniors vs. Juincam; Sacachispas vs. Artigas; Independiente vs. Oriental, River de Panta vs. San Rafael; Ciudad del Plata vs. La Paz.

El complemento irá el martes 9 cuando se enfrenten Huracán de Juncal ante Juventud Unida a las 20 en Reserva y a las 22 en Primera.

Por Jorge Gambetta.