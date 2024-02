Copa Nacional de Selecciones: Florida se llevó un empate de San José

Anoche en el Casto Martínez Laguarda, San José debutó en el triangular semifinal de la Serie 1 del Torneo del Sur ante el seleccionado de Florida con un empate a 2 tantos que la albirroja rescató en la última pelota del partido.

Cristian Alba abrió el marcador para Florida a los 7 minutos aprovechando una falla en la última zona locataria, la albirroja controló el trámite desde el arranque poblando la retaguardia alba.

Cuando parecía que la visita podría encontrar el segundo tanto llegó el empate por intermedio de Mateo Antúnez a los 22 minutos. El equipo de Gustavo Cabrera comenzó a ordenar sus líneas y con sus mejores hombres de ataque amenazó el arco visitante y a los 27 logró dar vuelta el resultado por intermedio de Diego Torres.

Pero en medio del festejo locatario, una denuncia del asistente implicó la tarjeta roja para el zaguero Diego Rodríguez y Cabrera debía replantear su estrategia para enfrentar el resto del compromiso con un hombre de menos tratando de aguantar el resultado.

Florida llegó pero no pudo concretar y se fueron al descanso con un 2 a 1 que la visita debía revertir para no quedar rezagado con una segunda derrota.

En el complemento, hubo incidencias de riesgo sobre los dos arcos. Francisco Paredes tuvo un par de muy buenas intervenciones para mantener la ventaja alba pero ya en tiempo adicional el arquero despejó corto y generó una serie de remates y rebotes que Marcos Labandeira encontró para mandar el útil al fondo de la red.

Ya no quedaba tiempo para más nada y sin embargo una fuerte entrada de Daniel Martínez le valió la segunda amarilla y será otra importante baja para Gustavo Cabrera en su visita a Durazno el próximo sábado. Un empate que deja a Durazno con 3 puntos y a San José y Florida con 1.

SUB 18| A primera hora los juveniles tuvieron un primer tiempo parejo donde Florida tuvo más la iniciativa comandado por un Joaquín Vacca que fue un permanente tormento para la defensa. Precisamente Vacca abrió el marcador a los 31 minutos de juego diferencia con la que se irían al descanso.

En el complemento llegó el empate para el conjunto albo que dirige William Gaso por intermedio de Gervasio Camy a los 76 minutos: La igualdad se mantuvo hasta el final y el equipo maragato tendrá que trabajar mucho para ir el sábado a Durazno en busca de puntos importantes. Florida lidera con dos, Durazno y San José tienen una unidad.

Por la Serie 2 en el Martínez Monegal, Canelones y Flores igualaron 2 a 2 en Mayores mientras que en Sub 18 fue victoria trinitaria por la mínima diferencia. En Mayores lidera Colonia con 3 puntos mientras Canelones y Flores suman 1; en Sub 18 Federación Colonia y Flores lideran con 3, Canelones no ha sumado unidades. En la próxima fecha Canelones deberá visitar a los equipos colonienses.

Imagen tomada de la web(futbolflorida.com).

Por Jorge Gambetta.