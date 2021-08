Con alegría, volvieron los más chicos a las canchas del Infantil

Con la esperanza de poder avanzar hacia el normal desarrollo de la competencia volvió el sábado el Fútbol Infantil de la Liga San José tras disputarse íntegramente la primera fecha en siete canchas del departamento.

SERIE “A” | Por la Serie “A” Las Palmas recibió en su cancha a Juventud Unida con el arbitraje de Carlos Vergara. Fueron seis victorias visitantes, los verdes que cada año buscan definir en todas las categorías demostraron que la inactividad no les afectó y pisaron firmes con muchos goles y festejos.

En la misma serie pero en Puntas de Valdez Independiente recibió a Treinta y Tres y también fueron seis victorias para la visita. Los del Abasto son otros que suelen protagonizar en todas o casi todas las categorías desde hace varios años, logrando repetidamente la tabla acumulada; en estos partidos el encargado de impartir justicia fue Leonardo López.

En Rodríguez y con los acordes del silbato de Antonio Reccioppe, Nueva Unión se midió ante Central. Los locales ganaron en Chatas mientras que las restantes cinco categorías fueron para los decanos.

En su cancha San Lorenzo recibió a River Plate con la conducción de Natalia González que arbitró dos categorías y Diego Deledón que pitó en las otras cuatro. Fue victoria locataria en Churrinches y Cebollas, empate en Semillas y Baby y victorias albirrojas en Chatas y Gorriones. Bien repartidos los puntos entre los equipos maragatos.

SERIE “B” | Mientras tanto por la Serie “B” Campana cumplió su fecha libre, pero en Rafael Perazza el santo local recibió a Tito Borjas en sólo cuatro categorías, ya que el borjense no cuenta con las categorías Cebollas y Baby. Condujo el señor Alejandro Mesa imponiendo justicia y fueron tres empates en Chatas, Churrinches y Semillas y una victoria para el equipo locatario en categoría Gorriones.

En “El Berral” Universal recibió a Sacachispas en cinco categorías ya que el albiverde no cuenta con la categoría Semillas. Bajo el atento silbato de Carlos Vico fueron tres victorias locatarias, una anaranjada y un empate.

Finalmente en el Arroyito hubo clásico barrial, Nacional recibió a Río Negro. Tuvo la responsabilidad de dirigir estos partidos el señor Luis Fabregat y resultaron cuatro victorias tricolores en Chatas, Churrinches, Gorriones y Semillas y dos cebritas en Cebollas y Baby.

En la próxima semana, seguramente el sábado 14, al disputarse la segunda fecha, volverá a haber actividad infantil en Libertad cuando Campana reciba a Nacional en el complejo Adelaido Camaití.

NOVEDADES | Una linda novedad que contrasta con lo negativo del primer semestre del año es que se está conformando en el marco de ONFI una Liga Femenina de Fútbol Infantil en la jurisdicción de la Liga San José. Por lo pronto se sabe que se han confirmado las categorías Sub 11 y Sub 13. El Cuerpo Neutral está integrado por Natalia González, Robert Yanes y José Luis Martínez.

Hasta el momento serían Central, Nacional, Oriental, River Plate y Treinta y Tres. No se descarta que pueda generarse otro ingreso en los próximos días; en principio esta rama femenina del Fútbol Infantil tiene previsto comenzar oficialmente la competencia el 4 y 5 de setiembre próximo, enhorabuena.

Liga San José de Fútbol Infantil

Temporada 2021 – 1ra. fecha

Resultados Serie “A”

Las Palmas vs. Juventud Unida

0 Chatas 5

0 Churrinches 6

0 Gorriones 4

0 Semillas 6

0 Cebollas 2

0 Baby 1

Independiente vs. Treinta y Tres

0 Chatas 4

0 Churrinches 3

0 Gorriones 6

1 Semillas 4

0 Cebollas 6

1 Baby 3

San Lorenzo vs. River Plate

1 Chatas 2

2 Churrinches 1

1 Gorriones 4

2 Semillas 2

2 Cebollas 1

1 Baby 1

Nueva Unión vs. Central

2 Chatas 0

1 Churrinches 3

1 Gorriones 3

0 Semillas 2

1 Cebollas 5

0 Baby 1

Próxima Fecha

Central vs. Juventud Unida

River Plate vs. Independiente

Nueva Unión vs. San Lorenzo

Treinta y Tres vs. Las Palmas

Serie “B” – Resultados 1ra. fecha

Libre: Campana

San Rafael vs. Tito Borjas

1 Chatas 1

1 Churrinches 1

1 Gorriones 0

1 Semillas 1

x Cebollas x

x Baby x

Universal vs. Sacachispas

0 Chatas 0

5 Churrinches 1

2 Gorriones 0

x Semillas x

4 Cebollas 2

0 Baby 5

Nacional vs. Río Negro

3 Chatas 0

1 Churrinches 0

3 Gorriones 1

3 Semillas 1

1 Cebollas 3

0 Baby 3

Próxima fecha

Libre: Sacachispas

Campana vs. Nacional

Tito Borjas vs. Río Negro

Universal vs. San Rafael

Por Jorge Gambetta.

Fotografías: Sebastián Parentelli.