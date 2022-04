Comenzó torneo Experimental Sub 14 de la liga de Ecilda, con seis equipos

Comenzó el domingo en el parque Edgar Larramendi de Ciudad del Plata el sexto Torneo Experimental Sub 14 impulsado por la Liga Regional de Ecilda Paullier, con seis equipos participantes. La actividad apunta a darle rodaje a los planteles que egresan del Fútbol Infantil y comienzan su peregrinar en las canchas grandes.

El torneo disputará cinco fechas a concentrarse cada una en los diferentes escenarios de los equipos participantes donde se realizarán cada domingo los tres partidos correspondientes al Fixture. Culminadas esas fechas se disputarán las finales (ya previstas para jugarse en cancha de Independiente) entre 1º y 2º, 3º y 4º y 5º y 6º de la tabla de posiciones.

PRIMERA | En una jornada con muchos goles en la primera fecha se midieron el domingo por la mañana los equipos de Oriental y Sacachispas, con el arbitraje de Javier Busco, asistido desde las bandas por Omar Negretti y Facundo López. Fue victoria contundente de los de Rodríguez por 8 a 1. Para los franjeados anotaron Facundo Silva en cinco oportunidades, Ezequiel Puche, Facundo Carballo y Luciano Adán; el tanto de la honra para Sacachispas lo anotó Gonzalo González.

Pasado el mediodía, el segundo encuentro de la jornada lo protagonizaron Juventud Unida e Independiente. Impartieron justicia Mauricio Gesta, Juan Manuel Sosa y Carlos Ferreira. También hubo una importante goleada favorable a los verdes de Libertad que se impusieron por 9 a 0.

Los marcadores de Juventud fueron Santiago Paredes, Manuel Bravo, Agustín Chiesa en dos oportunidades, Braian Munchs aportó tres conquistas personales, Jesús Noriega y Lucas Fernández.

Finalmente en la tarde se jugó el tercer partido entre el local, Ciudad del Plata y San Rafael, bajo la conducción de Carlos Ferreira con la asistencia de Juan Manuel Sosa y Mauricio Gesta. Fue victoria para el conjunto local por 5 a 2. Manuel Álvarez anotó en cuatro ocasiones y Andy Lemos en una mientras que para el santo de Rafael Peraza lo hicieron Nicolás Armas y Tiago Bentancor.

GOLEADORES | No es frecuente que tras una primera fecha la Tabla de Goleadores muestre números tan elevados, Facundo Silva de Oriental con 5, Manuel Álvarez de Ciudad del Plata con 4 y Brian Munchs de Juventud Unida con 3 conquistas encabezan la tabla en una fecha que totalizó 25 goles en tres partidos.

SEGUNDA | La segunda fecha del Torneo se disputará el próximo domingo en el Complejo Ricardo Reyes, cancha de San Rafael y el Fixture establece que en la mañana desde las 10 se enfrentarán Oriental ante Juventud Unida. A las 13 comenzará el choque entre Independiente y Ciudad del Plata y finalmente desde las 15 y 15 lo harán el local San Rafael ante Sacachispas.

Resultan imprescindibles estos torneos para una categoría que no suele tener la regularidad de competencia como la Sub 15 y Sub 17 y sin embargo ha tenido buen desempeño en los procesos de selección en las competencias de OFI, por ello vaya dese estas páginas el aplauso y apoyo a la dirigencia de la Liga, de las instituciones y los cuerpos técnicos.

El Fixture del Torneo Experimental Sub 14

Las otras tres fechas del Experimental Sub 14, marca los siguientes encuentros: en la tercera Fecha se medirán Ciudad Del Plata – Oriental, Juventud Unida – Sacachispas y San Rafael – Independiente; en la cuarta, Sacachispas enfrentará a Ciudad del Plata, Oriental a Independiente y Juventud Unida a San Rafael; finalmente en la quinta y última está previsto el cruce entre Ciudad del Plata y Juventud Unida, San Rafael ante Oriental e Independiente ante Sacachispas.

Al siguiente fin de semana se disputarán las finales entre 1º y 2º, 3º y 4º y 5º ante el 6º. Finalizado el Experimental Sub 14 estarían comenzando los torneos de Sub 15 y Sub 17.

Imágenes: Sebastián Parentelli.

Por Jorge Gambetta.