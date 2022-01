Breves deportivas: volley, rugby y el Nocturno de Las Palmas

La Segunda fecha del Circuito se iba a disputar el pasado fin de semana en el Parador Chico de Kiyú, debido a los pronósticos meteorológicos desde la Liga Maragata de Voley (LIMAVO), se informó que la etapa se disputará con los mismos detalles el próximo fin de semana del 4 y 5 de febrero.

Sigue el nocturno de Las Palmas

En la noche del lunes se disputa una nueva fecha del Campeonato Nocturno del Club Las Palmas. El Fixture marcaba los partidos entre Los Lentos vs. El Grafitti, Los Pibes vs. Al toke Roke, El Ombú vs. Los Borrachos y Los Pumas vs. Los Indecisos.

El sábado a poco de comenzar el primer partido debió suspenderse debido a las intensas lluvias. Mientras tanto el jueves El Aguante le ganó 3-0 a Los Huguitos, El Rejunte venció 4 a 2 a Los Pibes de la Tops, La Madeja ganó 5 a 1 sobre Los Pumas y Los Indecisos cayeron 6 a 1 ante Los Lentos.

Llamado de la escuelita de rugby de Los Cimarrones

El equipo anaranjado de Libertad llama a interesados en participar de la Escuelita de Rugby Infantil para niños entre 10 y 13 años. Los interesados pueden presentarse el próximo martes 1° de febrero a las 18 y 30 en el complejo de la institución en 25 de Agosto y Coviliber.

Por Jorge Gambetta.