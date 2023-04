Avanza el campeonato de los más chicos en la Liga San José de Fútbol Infantil

Se disputó íntegramente el sábado la segunda fecha del Torneo Inicial de la Liga San José de Fútbol Infantil en sus dos series. En el Complejo 1° de Mayo Juventud Unida recibió a River Plate mientras que en Puntas de Valdez, Independiente fue local ante Nacional. Tanto Las Palmas como Campana fueron visitantes ante Central y Treinta y Tres respectivamente.

La tercera fecha se aproxima con actividad en Libertad en la que sobresalen los clásicos entre Campana y Juventud Unida que se disputarán en el complejo de los tricolores mientras que Las Palmas también oficiará de local ante San Rafael.

SERIE A| En este grupo Independiente fue local ante Nacional y sólo pudo recoger una victoria en Chatas y un empate en Semillas. Las restantes cuatro categorías fueron con victoria tricolor.

Las Palmas por su parte visitó a Central y logró una victoria en Semillas y un empate en Chatas. Las cuatro restantes fueron victoria para los decanos.

San Rafael recibió en el Complejo Ricardo Reyes a San Lorenzo con dos victorias locales en Chatas y Semillas y cuatro visitantes en el resto.

Finalmente en Rodríguez, Nueva Unión fue anfitrión ante Universal, empate en Chatas y tres victorias locatarias en Gorriones, Cebollas y Babys. Las dos restantes fueron con triunfos albiverdes.

Esto recién arranca pero vale decir que Independiente lidera en Chatas, en Churrinches lo hace San Lorenzo que también junto a Nacional y Central encabezan la tabla de Gorriones, San Rafael y Universal comparten la punta en Semillas, en tanto que en Cebollas Nacional. San Lorenzo y Nueva Unión son los punteros y también tres equipos comparten la cima de la tabla en Baby, Nacional, Central y San Lorenzo.

SERIE B| En la otra serie Juventud Unida recibió en Libertad a River Plate logrando cuatro victorias en Chatas, Gorriones, Cebollas y Baby; Churrinches y Semillas significaron victorias albirrojas.

Campana visitó El Abasto para enfrentar en las seis categorías a Treinta y Tres que se hizo fuerte de local y obtuvo cuatro victorias, en tanto los tricolores de Libertad ganaron en Gorriones y empataron en Churrinches.

En Ecilda Paullier, finalmente Sacachispas recibió a Río Negro con tres victorias anaranjadas en Gorriones, Semillas y Cebollas y tres para el cebrita.

En el grupo B, Río Negro y Juventud Unida lideran en Chatas, River Plate es puntero en Churrinches, en Gorriones son tres los líderes, Sacachispas, Juventud Unida y Campana; Sacachispas y River Plate comparten la punta en Semillas; en Cebollas lideran Sacachispas y Juventud Unida y finalmente el equipo verde de Libertad es el único líder de la categoría Baby.

Próxima fecha

SERIE A

San Lorenzo vs. Independiente

Nacional vs. Nueva Unión

Universal vs. Central

Las Palmas vs. San Rafael

SERIE B

Campana vs. Juventud Unida

River Plate vs. Sacachispas

Tito Borjas vs. Treinta y Tres

RESULTADOS 2da. Fecha

SERIE A

San Rafael – San Lorenzo

3 Chatas 1

1 Churrinches 7

0 Gorriones 6

4 Semillas 2

1 Cebollas 3

1 Baby 2

Centrall – Las Palmas

1 Chatas 1

4 Churrinches 2

3 Gorriones 0 (WO)

1 Semillas 3

3 Cebollas 0

7 Baby 1

Independiente – Nacional

3 Chatas 2

1 Churrinches 3

0 Gorriones 1

1 Semillas 1

1 Cebollas 5

0 Baby 2

Nueva Unión – Universal

1 Chatas 1

1 Churrinches 2

2 Gorriones 1

0 Semillas 1

2 Cebollas 0

2 Baby 1

SERIE B

Juventud Unida – River Plate

7 Chatas 1

1 Churrinches 2

2 Gorriones 0

0 Semillas 3

4 Cebollas 0

3 Baby 1

Treinta y Tres – Campana

5 Chatas 2

1 Churrinches 1

0 Gorriones 3

4 Semillas 1

3 Cebollas 0

2 Baby 0

Sacachispas – Río Negro

3 Chatas 9

1 Churrinches 3

5 Gorriones 0

2 Semillas 0

1 Cebollas 0

0 Baby 1

Imágenes: Sebastián Parentelli.

Por Jorge Gambetta.