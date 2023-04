Se disputó la cuarta fecha de la Ronda de Ida del Apertura de la Liga Rincón

Se jugó la cuarta fecha, de la Ronda de Ida de la Liga Rincón de Fútbol Infantil. Entre sábado y domingo se disputaron 31 partidos en cinco campos de juego, en los que hicieron el deleite del público presente en cada cancha.

Comenzamos la recorrida por las instalaciones del Club Atlético Las Delicias, en el barrio balneario de Villa Olímpica. Allí se realizó el clásico del barrio cuando los naranjas recibieron a los auriverdes de Unión Bambina en la jornada del pasado sábado, que comenzó por allá pasadas las 11 horas y se disfrutaron nueve encuentros que dejaron estos resultados finales: Categoría 2010 (1-4), 2011 (2-2), 2012 (0-3), 2013 (1-1), 2014 (0-0), 2015 (0-2), 2016 (1-7), 2017/18 (1-1). Femenino Sub-13 (0-2).

El día domingo continuo la actividad y el complemento se comenzó a disputar pasadas las 10 de la mañana dominical. El campo de juego de Porvenir del Plata, se vistió de gala para recibir al Club Social Delta y disputar siete encuentros de muy atractivo nivel. Resultados finales: Categoría 2010 (0-4), 2011 (3-2), 2012 (5-1), 2013 (1-3), 2014 (9-1), 2015 (2-1), 2016 (7-0).

El Osvaldo Álvez se engalanó en el marco de su 28º aniversario y recibió al papal platense, Bella Vista. Fue toda una fiesta de integración deportiva la vivida, que dejó estos resultados finales: Categoría 2010 (0-0), 2011 (8-0), 2012 (3-1), 2013, (4-0), 2014 (2-0), 2015 (2-0) y 2016 (1-0).

En el campo de juego del Club Social Playa Pascual se dio el cruce interdepartamental cuando se concretó la visita de Los Bulevares que disputaron cuatro encuentros. Otra fiesta deportiva entre platenses y montevideanos, que dejaron estos resultados finales: Categoría 2011 (0-2), 2012 (4-1), 2013 (4-1) y 2014 (9-1).

Se cierra la fecha en el Campo de Juego Gabriela Giraldiz, cancha de Liga Rincón donde Atlético del Plata, hizo su localía para recibir al Sportivo Delta Juniors y jugar cuatro encuentros en una jornada plena de sol, donde tímidamente se volvieron a ver mangas cortas, cuando el astro rey caía a pleno sobre la cancha. Resultados Finales Categoría 2010 (0-4), 2011 (0-5), 2012 (0-8) y 2014 (0-5).

El próximo fin de semana se disputa la quinta fecha y este es el programa: Unión Bambina/Bella Vista, Delta Juniors/Porvenir, Atlético del Plata/Delicias, Los Bulevares/Social Delta y Autódromo/Playa Pascual.

VENTA ILEGAL | En las últimas horas se conoció un comunicado de Liga Rincón, firmado por su presidente Fernando Choca, advirtiendo que la Liga no está en ninguna “campaña financiera”. Advierte a los desprevenidos y denuncia ante la población en general y la familia del fútbol infantil en especial, la presencia de estafadores que contando con la buena fe de las personas les vendes bonos o rifas en nombre de la institución que nuclea a 10 clubes de fútbol infantil.

Textualmente el comunicado dice: “Liga Rincón Ciudad del Plata quiere informar ante reiteradas consultas que no ha lanzado a la venta ningún folleto ni volante de ningún tipo. La venta del mismo no pertenece a nuestra Liga, no hemos recibido solicitud de autorización de los folletos que han sido colocados a la venta, ni los clubes que la integran ni la liga misma recibe ningún tipo de beneficio de ninguna índole”.

“En caso que nuestra liga realice algún tipo de lanzamiento será comunicado mediante nuestras redes sociales”, agrega el comunicado.

Estas denuncias hacen distraer de las buenas nuevas, como es el festejo realizado en el Campo de Juego “Osvaldo Álvez”, que con motivo de los primeros 28 años de existencia de los motorizados de Autódromo, reinauguraron su cancha histórica después de sembrarla, emparejarla y embellecerla.

Por Carlos García.