Se fue el autor del «Tony» Lavalleja, comic que por 2012 se publicaba en su periódico

Desde que me enteré de su fallecimiento supe que algo debía decir, pero me costó definir qué podía decir de la partida temprana de Alejandro «Canario» Torre, sin que fuera tan solo una expresión personal que quizás a la mayoría de los lectores pudiera no importarle nada. Después recordé que dentro de las tantas facetas expresivas de Torre, una de ellas tuvo su soporte en las páginas de La Semana. Allá por 2012, publicamos durante varios meses “El Tony, germen de la Libertad”, un comic con un anti héroe llamado Juan Antonio Lavalleja como personaje principal, que creó el «Canario» junto a un compañero de trabajo en una agencia de publicidad. Matías Bervejillo era su nombre.

El «Canario» tuvo mil facetas y en este comic que se editó semana a semana por cuatro meses, previo al lanzamiento como libro de la historia, es el encargado de los textos del comic, que obtuvo financiación de los «fondos concursables» de aquel año. A continuación algunos tramos de una nota que realizábamos en ocasión del lanzamiento del trabajo.

LA NOTA | Alejandro Torre, autor de los textos del comic que tiene como personaje central a uno de los héroes del proceso de independencia del Uruguay moderno, dijo que la historia comenzó a gestarse por casualidad. “Vi un dibujo que estaba haciendo Matías hace un tiempo, que era una especie de caricatura de Lavalleja, que me pareció un personaje interesante, como que había nacido la idea y de ahí en más comenzamos a desarrollarla, a partir de que a Matías se le ocurrió presentarnos en los fondos concursables, que son los que han financiado todo esto”, dijo el autor.

Añadió Torre que “fue una casualidad, no nos propusimos vamos a estudiar a Lavalleja para hacer un comic sobre él”. De todas formas contó que para basarse en hechos concretos, “Matías consiguió en la feria de Tristán Narvaja un libro que lo tomamos como un libro de cabecera, de Aníbal Barrios Pintos, que estaba lleno de anécdotas, contaba más que nada la historia de Lavalleja desde un lugar diferente”.

“El mito de los próceres creo que está un poco venido a menos, pero en esta historia reflejamos lo que buscábamos; la intención no era defenestrar a Lavalleja, nos pareció un tipo que ayudó bastante en la causa de la creación del país, pero que está como medio olvidado, en segundo plano”, dijo a su vez Alejandro Torre.

“Era como una especie de anti héroe, un tipo con un poco de mala suerte, que en broma decíamos, lo único que hizo bien fue la Cruzada Libertadora, el resto de su vida fue poco afortunada”, añadió.

DESPEDIDA | Queda entonces el «Tony» como legado en las páginas de La Semana en su formato papel, debidamenente archivadas, celebrando la creatividad de un tipo que siempre estuvo a la vanguardia y que aún estando lejos, siempre estaba presente y aparecía cuando uno menos se lo esperaba. Dejó pendiente el documental sobre el festival «En Libertad, la otra historia», en el que quien esto escribe se suponía que tendría una participación destacada y fue la última vez que estuve con él en persona.

Por Javier Perdomo