Transporte otra vez en el atolladero; entre las normas nacionales y las departamentales, usuarios siguen quedando a pie

El anuncio presidencial del martes respecto a retomar el régimen de aforo al 50% en el transporte colectivo de pasajeros volvió a complicar la asistencia a sus puestos laborales de miles de personas, entre ellos los docentes y estudiantes. La Coordinadora del Interdepartamental de la UNOTT (Unión Nacional de Obreros y Trabajadores del Transporte), se declaró en conflicto un día después de la conferencia de prensa del Presidente, no descartándose una pronta paralización. A su vez, la decisión del CECOED San José de no controlar el aforo, complejiza un poco más el panorama.

Violación de los acuerdos internos, cambios en el sistema de trabajo, abusos en el seguro de paro (persecución sindical), y despidos abusivos son algunos de los puntos que denuncia el sindicato y es por ello que se declararon en conflicto.

José “Pepe” Duarte, dirigente del Interdepartamental comentó a este medio que “lo que rompe los ojos es la no rotación en el seguro de paro, hace ya más de un año que se niegan a rotar a los compañeros. No es un tema de categorías ni que podamos hacer menos o más que los que están trabajando. Te dicen que los que están trabajando son los que han hecho más méritos. En Cotmi, los compañeros están afuera y la empresa dice que ellos saben por qué están afuera. Nosotros hemos demostrado con argumentos que podrían estar trabajando pero ellos dicen que la ley los ampara para tenerlos en el seguro”. Duarte entiende que esto es parte de la persecución sindical que llevan adelante las empresas.

El dirigente mencionó que se está “creando un gran ambiente de disconformidad con las empresas. Les están llegando los reclamos de la gente. Nosotros esto lo advertimos, pero las empresas siguen diciendo que no tienen espalda para aguantar todas estas cuestiones”.

Acusó a las empresas por no tener una planificación del año, sabiendo que según las cifras que les ha manejado el propio Ministerio, este año el movimiento será un 60% del que hubo en el año 2019. “En función de eso deberían planificar”, dijo el dirigente.

Lo que busca el sindicato, dijo Duarte es que haya “un ámbito de diálogo que pueda tomar resoluciones” y mencionó que aún no se ha decretado un paro porque primero “tenemos que ver cuáles son las condiciones en que estamos parados a nivel de la pandemia; tenemos que ver cómo implementan los anuncios de la conferencia de prensa del Presidente. Hasta ahora la medida las empresas la han implementado como han querido”. Mencionó el dirigente que movilizarse se van a movilizar; “a la calle vamos a salir”.

Explicó luego el dirigente que en “el Ministerio de Trabajo le dicen a las patronales que tienen que cumplir con los convenios, pero no tienen herramientas para hacerlos cumplir. Si las empresas se plantan y dicen ‘no hago nada de lo que tengo que hacer’, no pasa nada. Nos mandan a la Inspección General de Trabajo, porque DINATRA no tiene potestades para hacer cumplir, pero eso nos deja en un embudo burocrático del que no podemos salir. Nosotros queremos un ámbito que sea resolutivo”.

Respecto a la decisión del CECOED San José de no aplicar el aforo dentro del territorio departamental, Duarte dijo que “cada Intendencia es un mundo, la Intendencia de San José con o sin pandemia siempre se manejó igual y ahora están igual. Hay cosas que no entendemos, lo del CECOED acá, menos que menos. Para pedir a una empresa que pongan más coches en la ruta tienen que subsidiar. Nosotros sabemos que en San José les dan gasoil, pero el boleto acá no tiene una paramétrica. No sabemos qué coherencia pueden tener en todas estas cuestiones”. Mencionó el dirigente que ellos saben que está quedando gente en la calle.

“NOS COMPLICÓ MÁS” | En febrero pasado, quien había hecho un llamado público pidiendo el levantamiento del aforo había sido la dirigente de AFUTU (Asociación de Funcionarios de UTU), Ana Borges, quien vuelta a consultar ahora sobre el regreso de la limitación de pasajeros en los ómnibus dijo que “las medidas tomadas por Presidencia nos complicaron mucho más de lo que nos protegen. Esto del aforo del 50% deja tirados a los trabajadores de la educación en general, a estudiantes y a todos los trabajadores. Esto lo vivimos desde el miércoles y el que no lo vivió es porque está atrás de un escritorio y no sale a las rutas”.

“Aquellos que vivimos sobre la ruta no podemos marcar asiento porque no se nos marca, así tengamos abono. Las empresas no sacan otras frecuencias, sabiendo que los coches salen llenos de las terminales, deberían agregar otro coche, porque saben que estarán dejando tirados a trabajadores y estudiantes. Eso lo estamos sufriendo no sólo los trabajadores de la educación”, dijo Borges.

Sobre la decisión de la Intendencia, mencionó que “en el documento que bajó el CECOED el miércoles, lo que habla del transporte es que se va a cumplir con la ‘sanitización’ o con la reglamentación, pero no se dice nada del porcentaje del aforo. Puedo asegurar, como usuaria del transporte, que las empresas están trabajando con un 50%”.

“Los docentes no estamos dentro del 50% del aforo, pero más allá que yo demuestre con un abono o un papel que soy docente, los trabajadores del transporte están en falta si me levantan. Son muchos los compañeros que llegan tarde y no es porque se duerman. Esto genera un malestar tremendo porque estamos llegando tarde, porque no tenemos con qué llegar. Ni nombro lo que pasa cuando uno termina de trabajar y quiere regresar a su hogar”, dijo Borges, que agregó que “quien conoce el funcionamiento del sistema educativo sabe que nos movemos mucho dentro del departamento y fuera de él también”.

Consideró la dirigente sindical que “estamos peor que en febrero, porque la otra vez la situación sanitaria no estaba como está ahora. Se nos complicó nuestra función porque no podemos llegar en tiempo y forma. Qué va a pasar con nuestras llegadas tardes, con nuestra no forma de llegar a los centros educativos. Sentimos que retrocedimos, que dimos un paso atrás cuando sabemos que podemos llegar a nuestros salones y nuestros alumnos están avalados para no asistir. Me pregunto cómo puede se puede continuar trabajando en forma presencial, cuando se les da el aval a mis estudiantes a no ir a clases”.

SAN JOSÉ | El director de Tránsito de la Intendencia de San José Yarwynn Silveira, aclaró a La Semana que lo que se les explica a las empresa es que dentro del departamento de San José no se controlará el aforo, lo que quiere decir que dentro de los límites departamentales las empresas pueden circular con 40 o 42 personas. Cuando llegue a destino, en el caso que sea a Montevideo, deberá llegar con la mitad de pasajeros.

La decisión, dijo Silveira, se basó en evidencia científica que establece que no ha habido contagios de coronavirus en el transporte en el último tiempo y además buscando que la gente se pueda movilizar para trabajar.

Mencionó Silveira que en el caso de Cotmi no aplicó el aforo en el departamento y que tuvo una conversación con Cita para que no lo aplique, algo que se estimaba que haría desde el viernes. Dijo también que las empresas departamentales no lo aplican, a no ser Comsa, empresa con la cual tenía una charla pendiente.

También mencionó que se comunicó con autoridades del MTOP pidiendo que se flexibilice la medida del aforo, algo que ocurriría a la brevedad, según la información que manejan las empresas.