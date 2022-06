«Mono. Informe a la academia», la obra que se ve este fin de semana en la Casa

No podríamos saber si Franz Kafka se inspiró en las teorías evolutivas de Darwin al escribir Informe para la Academia en 1917; en todo caso celebremos tal inspiración y todas las fuentes que la generaron, así como celebramos que 100 años después aquel cuento siga regalando versiones e interpretaciones que inviten a sorprenderse y reflexionar sobre nosotros mismos ante un escenario.

“Mono. Informe a la Academia”, es una adaptación de Beto Brown, dramaturgo brasileño, con traducción del portugués Marcos Valls, protagonista en esta ocasión de la propuesta que podrá verse el viernes y sábado en Libertad.

MONO | A comienzos del siglo pasado, un mono es atrapado y arrancado de su hábitat natural, en el noroeste de África y llevado como prisionero a Hamburgo para ser exhibido en un zoológico. Durante el viaje, enjaulado dentro de un barco a vapor percibió, por primera vez en su vida, que no tendría salida y que si no encontraba una alternativa, pronto moriría.

Observando a los marineros del navío, logró diseñar un plan que cambiaría su destino y lo transformaría completamente. Con mucho esfuerzo logró una hazaña sin igual: llegó a tener la formación intelectual media de un europeo. Primero logró pronunciar una sílaba, luego una palabra, hasta que también consiguió hablar y leer.

A través del sarcasmo, la ironía y el absurdo, Kafka desenmascaraba en aquel lejano inicio del siglo XX muchas de las contradicciones de las sociedades modernas, de las imperfecciones de la civilización occidental y las conductas y pensamientos que sostienen las corrientes hegemónicas aún en el presente. El mono es su herramienta, un simio que elige ser humano para retener algo de su libertad y posibilitar su propia supervivencia.

VALLS | Marcos Valls, protagonista de la obra, ha vivido sus últimas tres décadas sobre las tablas en una enorme diversidad de propuestas escénicas desde diferentes funciones: producción, dirección, actor, técnico. La Comedia Nacional, El Galpón, entre muchas otras compañías teatrales, le han contado en innumerables proyectos.

Consultado sobre la obra Marcos Valls dijo que “lo que nosotros hacemos es una versión del cuento de Kafka, que la hizo Beto Brown, que es el director. La hizo en Río de Janeiro, me mandó el texto en portugués a mí, hice la traducción, luego él vino a Montevideo y decidimos hacer el espectáculo que se estrenó recientemente en la Sala Verdi”.

El actor agregó que la trama cuenta “la historia de un mono que atrapado en África, mientras viajaba enjaulado con destino a Hamburgo, logra darse cuenta que para salvar su vida tendría que convertirse en humano” y explicó que para evitar “terminar su vida en un zoológico logra aprender muchas cosas y llega a tener la educación media de un europeo y se transforma en estrella del teatro de variedades”.

Valls comentó que si bien la obra se basa en lo que era el inicio del siglo pasado, seguramente “aquellas épocas y las actuales pueden ser muy parecidas. Si observamos bien no hay muchas diferencias entre aquellos tiempos y el ahora. Nosotros lo ponemos en la época en que fue escrito el texto, pero permanece tan actual todo lo que dice que uno se queda pensando, porque justamente lo que la obra hace es plantear cosas respecto a la libertad o el trabajo, tratar todo el tiempo de encontrar una salida en la vida”.

El artista explicó que “la intención del mono no era parecerse a los humanos sino que lo que necesitaba era salir de la jaula. Él aprende cosas y la referencia del título original ‘Informe Para la Academia’ es porque a él le invitan a una academia para hablar sobre su pasada vida de mono y cómo fue su evolución y su transformación en humano, el cómo se unió al juego”.

EL PERSONAJE | Sobre el desafío implícito en la composición del personaje, Valls dijo que “se generaron muchas capas de trabajo, porque no es un mono haciéndose el hombre, se trata de un actor que está dentro de un mono que está haciendo de hombre; hay como una triple personalidad” y aunque en escena siempre es un mono “en el trabajo de la creación está esa triple realidad de un hombre actor que se hace mono para parecer un hombre; eso implica instancias físicas diferentes”.

El artista agregó que “el mono dice que se ha convertido en hombre y la idea del Director es que ya está convertido en hombre, es decir que no se trata de hacer monerías, porque hemos visto otras situaciones en las que el actor hasta se maquilla de manera realista para parecer un mono. En este caso la idea del Director es que él ya logró su transformación”.

El actor dijo que precisamente “ahí está mi trabajo, porque a pesar de que el mono se afeite, se corte el pelo, se vista de humano y camine lo más parecido a un humano posible, su raíz, su base, su esqueleto es de mono y eso necesariamente tiene que tener algún trasfondo”.

Asimismo la voz requirió un trabajo especial, “porque no es un humano hablando sino un mono pretendiendo pasar por humano. Él pretende, imita, encontró una forma, pero no es un humano, habla de una manera que a mí me resulta divertido”.

EXIGENCIA | Valls dijo que como actor “siempre trato de encontrar cosas nuevas, de sorprenderme, busco no repetirme para no aburrirme yo y no aburrir al público y más en este caso que no es un actor haciendo de sino un mono haciendo de, es un trabajo que permite crear cosas nuevas”.

A modo de ejemplo de su autoexigencia, Valls dijo que “hace poco, mi hija, que estudia teatro, estaba tocando una flauta y le dije que si iba a tocar la flauta, tocara realmente la flauta, que no hiciera como qué porque queda espantoso. Luego yo también comencé a tratar de tocar la flauta, justó pintó el mono y me dije que el mono podía también tocar la flauta y en la obra en algún momento toco la flauta. No soy un maestro tecladista, pero con que tocara como un mono ya me dejaba contento (risas)”.

En la obra hay un poema de Goethe que el actor canta. Valls contó que para ese pasaje, “además de la versión en portugués, conseguí versiones en castellano, en inglés, en alemán y mirando el poema original en alemán, me di cuenta que tiene una musicalidad en el verso y una rima que al traducirlo pierde mucho y en esa etapa de investigación descubrí que ese poema ya tenía una música escrita por Shubert que interpretan cantantes líricos”.

“Como a mí me gusta cantar y he estudiado un poco, entonces también canto, para darle el cuerpo necesario a la historia del mono, para darle un por qué él es una estrella, porque el texto en sí no tiene acción y uno debe encontrarle esas acciones para llevarlo al teatro”, añadió el actor.

La obra de Beto Brown se estrenó en Río de Janeiro y por primera vez se presentó en la Sala Verdi. A su vez, el próximo fin de semana estará presentándose por primera vez en el interior de Uruguay en una gira en la que el actor Marcos Valls pretende llegar a 100 escenarios. “No sólo ir a ciudades, sino además llegar a lugares a donde pocas veces se ofrecen espectáculos de teatro”, comentó el actor.

“Mono. Informe a la Academia”, tiene una duración de 55 minutos y se presenta el viernes 17 y el sábado 18 a las 20 y 30 horas. Las entradas generales cuestan 250 pesos y para socios 200. Estudiantes a 150 pesos.

Por Jorge Gambetta.