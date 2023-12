Los 10 años de la Escuela de Educación Artística y su aporte a la comprensión del arte

Para los gestores culturales, productores, técnicos, artistas e instituciones en general, es un desafío saber interpretar el consumo cultural o artístico del público y eso puede habilitarse en la medida que las sociedades aprendan a interpretar las obras que se ofrecen, saber que detrás de una obra hay un trabajo profesional, un aprendizaje, una investigación, en resumen, que aprendamos a comprender los procesos creativos.

Es en ese sentido que las instituciones como la EDEA Libertad, que funcionan en todo el país en el entorno de Enseñanza Primaria, cumplen un rol fundamental, no en la formación artística, sino en la educación integral de lo artístico y la generación de un público más informado.

Existen 23 escuelas de Educación Artística en todo el país, a razón de una por departamento excepto Montevideo y Canelones que cuentan con tres cada uno y Libertad cuenta con esta increíble oportunidad desde 2013. En aquel año se abrió como Escuela de Música, en lo que hoy es la avenida central, sobre la acera de Wilson Ferreira Aldunate, casi Rodó.

Desde 2016 pasó a denominarse Escuela de Educación Artística (EDEA), y este año ha celebrado sus 10 años de funcionamiento con unos 130 niños y niñas en edad escolar, asistiendo a ella.

La EDEA Libertad Escuela 120 funciona desde hace unos años en 25 de Agosto 1080 su Directora hasta este fin de año, la maestra Verónica Caraballo, quien el año próximo pasará a gozar de su jubilación, explicó el proceso que ha seguido el centro educativo y las peculiaridades respecto al resto de las escuelas públicas dependientes de ANEP.

La EDEA, ofrece una currícula no obligatoria para estudiantes de entre 6 y 12 años de las escuelas públicas urbanas y rurales cuyo horario no coincida con el de este centro, por lo que no pueden concurrir alumnos de las escuelas de Tiempo Completo o Extendido.

ANIVERSARIO | Verónica Caraballo dijo que “en febrero de este año se cumplieron los 10 años de la escuela en Libertad. El primer año fue 2013 y comenzamos a funcionar a mediados de ese año por lo que demandó la parte administrativa. En aquella fecha tuvimos tres docentes que además comenzaron a trabajar en las diferentes escuelas de la ciudad y la escuela comenzó siendo llamada Escuela de Música”.

Al principio concurrían al local de Ruta 1 vieja “las maestras de las escuelas con sus grupos, el Club de Niños entre otras instituciones, pero los libros de matrícula comienzan en 2014 ya con alumnos propios”.

Caraballo agregó que “la idea fue descentralizar un poco el acceso a la cultura que estaba un poco concentrado en las políticas de la Intendencia y básicamente en San José de Mayo y por eso se pensó en Ciudad del Plata o Libertad para que Primaria tuviera esa oferta y una de las impulsoras fue la inspectora Selva Pérez, que era Inspectora Nacional de Música y ella es de San José. También se abrieron otras en departamentos que no tenían Escuela de Música”.

En los inicios se enseñaba guitarra, piano, flauta y canto, pero “en 2016 se implementó un cambio en los programas y los formatos de estas escuelas y el nombre pasó a ser en todos lados escuelas de Educación Artística y se agregaron otras disciplinas del arte que fueron Teatro, Danza, Expresión Corporal, Artes Visuales y Literatura”.

La EDEA 120 de Libertad cuenta con “una dotación de seis docentes más la Directora de manera efectiva y esos cambios de formato incidieron bastante en la matrícula porque también aumentó el tiempo que concurren los niños a la escuela, ellos concurren dos días a la semana durante tres horas cada día y en el caso de los alumnos más grandes de quinto y sexto asisten tres veces por semana”.

La Directora explicó que “estuvimos todo el año haciendo actividades conmemorativas de nuestros 10 años. El pasado jueves fuimos al Parque Clauzolles donde se hizo una participación interactiva en la que los niños no debían mostrar lo que han aprendido, para eso tenemos nuestras muestras en la escuela. Esto fue algo donde ellos iban con sus familias a participar de diferentes propuestas a modo de stands de las diferentes disciplinas, en Artes Visuales podían ir y pintar o dibujar, en teatro podían interpretar un cuento o una historia. En el stand de la música podían tocar instrumentos o cantar junto a sus familias y luego tuvimos un cierre con el músico Marcelo Ribeiro y su banda que le pusieron el broche final en un muy lindo espectáculo”.

El tradicional acto de fin de cursos “será entre el 19 y el 20, estamos coordinando con las otras escuelas para no superponer actividades”.

PREFERENCIAS | En cuanto a las preferencias de los niños, la Directora explicó que “es variado, algunos prefieren más el teatro o las artes visuales y otros se inclinan por la música y el canto, pero en nuestra escuela los niños no eligen a qué asignatura concurren, deben concurrir a todas. Un día van a tres asignaturas y el otro día semanal van a las otras tres”.

Caraballo agregó que “el objetivo de las escuelas de Educación Artística es más que nada mostrar que la educación artística es integral con cada disciplina separada de las demás, para que tomen contacto de manera general con las expresiones artísticas porque el arte siempre es integral”.

Los docentes de la EDEA trabajan“de forma integrada con los demás, a veces son duplas o tríos y se encara un tema desde cada punto de vista, se genera un proceso, por ejemplo a fin de año siempre realizamos una muestra de lo que se trabajó en clase, entonces todos los niños son parte de esa obra que se presentará. Algunos trabajarán en el guión, otros elegirán y ejecutarán la música, ellos arman vestuarios y escenografías, hacen las coreografías que se necesiten, actúan en cada personaje. Es decir que todos aprenden a hacer todo”.

Actualmente en Libertad “contamos con 130 alumnos que concurren además a las escuelas públicas que permitan la asistencia a contra turno en nuestra escuela, no podemos tomar de las de Tiempo Completo ni de las de Tiempo Extendido ni de las escuelas rurales que tienen horario de 10 a 15”.

OBJETIVOS| Verónica Caraballo explicó que “nuestro objetivo no es fácil de trabajar porque se supone que los niños deben percibir la integralidad del arte aunque en general ellos demuestran mucho interés por lo que observan”.

Respecto a los resultados que pueden percibirse, la Directora expresó que “como también estamos en contacto con las escuelas donde los alumnos asisten tenemos comentarios muy positivos de sus maestras que nos dicen que los que vienen a la escuela de arte tienen otra comunicación, son más desinhibidos tal vez porque son más estimulados en el trabajo en equipo, deben animarse a hablar y desarrollan otros aspectos emocionales”.

En otro sentido también se persigue el objetivo de “formar públicos en cuanto a lo que el arte transmite y que puedan entender qué está pasando detrás de cada obra que están apreciando o que están trabajando, ya sea una música, una pintura y se busca que puedan pararse delante de una pintura y apreciarla y analizar lo que ha pasado ya sea en la historia de un pueblo, algún trasfondo social para que el artista se haya expresado de esa manera”.

A veces alguien puede decir que no le gusta ir a ver una obra de arte “pero es porque no siempre estamos formados para apreciar lo que se nos quiere transmitir, no sabemos el trabajo que implica una estatua viviente en algún lugar, es importante conocer el proceso de trabajo de los actores para crear determinado personaje y eso intentamos hacer cuando luego de ir a ver una obra la comentamos y analizamos en clase con los alumnos”.

Pero en la EDEA “no se espera que los niños salgan siendo músicos o pintores, es un acercamiento a las disciplinas y no una formación artística, si algo le gusta el niño luego podrá desarrollarlo cuando pase al liceo, apuntamos a las emociones antes que a los aprendizajes y lo emocional está en cada uno desde su nacimiento y acá intentamos estimularles en tal sentido”.

INSCRIPCIONES | Las inscripciones para el próximo año lectivo “comenzaron el lunes 4 aunque tendremos también el período normal en febrero antes de que comiencen las clases, pero nos interesa ya ir armando los grupos”.

Se pueden inscribir alumnos de cualquier etapa del ciclo escolar. “Es importante decir que la inscripción no es obligatoria para los escolares pero luego que se inscriben es obligatoria la concurrencia, eso lo dejamos siempre en claro durante las entrevistas con la familia, hay un proceso de trabajo que debe respetarse. Los niños están en una doble escolaridad y las inasistencias se cuentan en la totalidad del Sistema GURI”, explicó la Directora.

Debe tenerse en cuenta que en la EDEA “los alumnos no reciben una calificación por lo que hacen, porque el arte no es bueno o malo sino que es tal y como lo vemos, sí evaluamos su interés y cómo trabaja cada uno en el grupo”.

La escuela les ofrece a sus alumnos los instrumentos, “obviamente si tienen el instrumento en sus casas ayuda para que puedan practicar, a veces nosotros les prestamos algunos instrumentos, pero hay otros como el piano y el órgano que no salen de la escuela y pueden venir a practicar fuera de horarios”.

Básicamente la población escolar es de Libertad, “pero hemos tenido de Playa Pascual, también de la escuela 17 de Colonia Italia, nosotros convocamos a que se acerquen a consultar y ver nuestras instalaciones y entender que brindamos un proceso específicamente orientado al arte”.

La dirección de la escuela es 25 de agosto 1080, teléfono 43453056 y también se brinda información a través de la página oficial de Facebook (EDEA Libertad), obviamente se trata de una escuela pública y por tanto totalmente gratuita.

Como un dato curioso vale acotar finalmente que del total de escuelas de Educación Artística en todo el país sólo ocho no tienen un nombre sino que solamente se identifican por su número y de las 15 que reconocen a personalidades locales o nacionales sólo la de Maldonado tiene nombre de mujer, pero oh casualidad, comparte el homenaje con un hombre, es la EDEA 90 que por Ley Nº 16.854 del 19 de agosto de 1997 se denomina Juan H. Grieco – Celia Cattalurda (de Grieco por supuesto).

Imagen tomada de Facebook.

Por Jorge Gambetta.