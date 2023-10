Llega este sábado a la Casa «El asesino de Carrasco» con Fernando Hernández

A principios de la última década del siglo XX tres homicidios ocurridos entre enero de 1992 y febrero de 1993 en el selecto barrio de Carrasco conmovieron a la opinión pública uruguaya y ocuparon los titulares de los medios durante más de un año por lo que significó el primer caso -y hasta hoy el único-, de un asesino serial en la crónica roja del país.

Pablo Goncálvez, un joven de 22 años, hijo de un diplomático, educado en el Stella Maris y vinculado a las clases altas de la sociedad montevideana fue condenado a 30 años de prisión como responsable de los homicidios de Ana Luisa Miller de 26 años, Andrea Castro de 15 y María Victoria Williams de 22.

El próximo sábado a las 20 y 30 Casa de la Cultura de Libertad presenta “El asesino de Carrasco”. La obra desarrolla una serie de entrevistas que nunca se realizaron por parte del reconocido periodista Néber Araújo (Fernando Hernández) y el homicida Pablo Goncálvez (Diego Devicenzi).

FICCIÓN | Consultado sobre su personaje en esta obra el libertense Hernández dijo que “este papel me divirtió mucho por lo que significó representar a un personaje icónico del periodismo en el Uruguay”.

En cuanto a la obra agregó que “tiene partes documentales y partes de ficción. Nosotros hicimos un trabajo de investigación sobre la época y en realidad se da un hecho y es que en el año 2000 un periodista que se llama Carlos Lemos sacó un artículo en un suplemento del diario La República en el que hace determinadas afirmaciones sobre los asesinatos y sobre Pablo Goncalvez” y en ese aspecto Hernández explicó que “pasó el tiempo y Goncálvez contesta en una carta pública aquel artículo que según él contenía algunas falsedades”.

Fue así que desde la cárcel Pablo Goncálvez “intentó que se le haga una entrevista, se comunicó con varios periodistas y medios pero se le niega esa oportunidad, entonces nosotros lo que ficcionamos es qué hubiera pasado si uno de los periodistas más importantes de la época como es Néber Araújo lo hubiera entrevistado”.

LA OBRA | Recreando un ambiente carcelario durante 70 minutos, la obra muestra una serie de entrevistas “donde se van relatando los hechos, las justificaciones, los intereses que cada uno tiene. Eso es lo que nosotros ficcionamos en nuestro trabajo como creadores”.

Hernández agregó que “ahí está el juego entre la realidad y la ficción pero sobre todo el juego sobre los intereses de Goncálvez y los del periodista para que esa entrevista salga, cómo chocan entre sí esos intereses. También se muestra la realidad carcelaria, lo que intentamos mostrar es ese choque de intereses y los juegos que hay para que cada uno obtenga lo que quiere”.

El actor explicó que “una de las cosas que nosotros veíamos cuando decidimos empezar con este proyecto es que las plataformas de streaming tienen mucho material sobre catástrofes y asesinatos, nosotros tomamos esa temática y la bajamos a lo nacional. Nos planteamos qué personaje o qué acontecimientos en el Uruguay tienen que ver con ese tipo de hechos”.

La obra se plantea y traslada al espectador algunas interrogantes como ¿por qué nos interesa tanto el morbo de un asesinato?, ¿por qué se consumen tanto ese tipo de noticias?

Hernández expresó que “al plantear ciertas cuestiones en ese choque de intereses hay una interpelación a todos” y destacó que “hemos sido muy cuidadosos al tratar de no remover el morbo ni tocar sentimientos de manera específica, primero porque hay víctimas y familias que están en el presente y porque no nos interesa el golpe bajo de dar detalles de los hechos. Obviamente los hechos están presentes pero no hay golpes bajos, no quisimos ir por ahí”.

REPERCUSIONES | “El asesino de Carrasco” se estrenó en Teatro de la Candela en el pasado mes de abril. Su primera temporada duró hasta julio y la segunda se desarrolló entre agosto y setiembre. Fernando Hernández dijo que “nos ha resultado impactante el hecho de que nunca tuvimos con otra obra tantas notas de prensa, siempre nos ha dado mucho trabajo conseguir entrevistas de difusión y en este caso fue lo contrario”.

Como un hecho anecdótico el actor explicó que en diversas entrevistas “hemos encontrado a gente que nos aportaba sobre los hechos, gente que lo conocía a Goncálvez o gente que conocía a las víctimas. Siempre hay alguien que tiene cosas que contar o que recuerdan exactamente qué estaban haciendo cuando se enteraron que él había sido el asesino, hay muchas cosas que han sucedido y que tienen que ver con cierta fascinación ante un personaje como este”.

En las mismas entrevistas se percibía el interés en centrar el foco en el personaje de Devicenzi. “Yo era casi un espectador, todo el mundo quería saber sobre su personaje, si lo había conocido y cuánto le complicaba interpretarlo, hay una fascinación muy particular sobre este trabajo”, contó.

Para Hernández “en el imaginario colectivo un tipo así no debería ser quien cometa esos crímenes, acá es donde la realidad supera a la ficción, entonces se dan todos los condimentos para que se genere esa atracción, si Goncálvez en vez de ser uruguayo hubiera sido argentino, norteamericano o británico ya existiría la serie, la película, porque tiene todos los condimentos, no deja de ser interesante el cómo se convierte en lo que finalmente se convirtió”.

En cuanto a la respuesta del público Hernández dijo que ha sido muy buena. “La obra se estrenó si mal no recuerdo en abril, estuvimos una temporada hasta julio y luego hicimos otra temporada en agosto y setiembre, ahora vamos a estar en Libertad y estamos pensando que el año que viene vamos a hacer otra temporada porque la verdad es que a la obra le ha ido muy bien”, dijo.

Agregó que “nunca nos había pasado en la productora que dirigimos con Diego Devicenci de estar dando una función el viernes y tener agotada la del viernes siguiente y eso tiene que ver con esa fascinación sobre el caso de la que hablamos antes”.

PROCESO | Durante el proceso creativo los autores fueron encontrando “pequeñas cosas que se repetían, hablamos de una época muy particular, de una persona de clase media alta, que vivía en un barrio como Carrasco, hijo de un diplomático, con nivel cultural y económico muy alto, con una educación muy particular, hay que tratar de comprender cuáles son las cosas que operan para que un tipo así se convierta en un asesino serial”, dijo el actor.

Sobre el por qué le divirtió crear a su personaje Hernández respondió que “el Araújo que yo conocía era el de la televisión y acá debía componer a un personaje que no está haciendo una entrevista para la televisión, tuve que tratar de armar cómo sería ese periodista fuera del estudio de televisión. Ahí hay un mundo desconocido que tiene mucho de inventiva, después mostrar la defensa de sus intereses y cómo operarían ante un personaje como Pablo Goncálvez y ahí está lo particular de la obra, porque en la realidad nunca Néber Araújo le hizo una nota para la televisión”.

Otro aspecto destacable es la época en la que sucedieron los hechos, “a finales de los noventa la televisión está empezando a perder protagonismo ante la aparición de internet, se daba un proceso que 20 años después se ve muy claramente, la mayoría de la población hoy se entera de las noticias por Internet y aquellos principios de los 2000 fueron un poco el comienzo del fin de una época y Araújo lo sabe e intenta reinventarse y eso también queda de manifiesto”.

Explicó que “yo recuerdo cuando Mario Pergolini dejó de hacer CQC y dijo que la televisión estaba empezando a dejar de existir y eso hoy lo vemos muy claro, hoy los aparatos telefónicos como computadoras y teléfonos son los protagonistas”.

La obra transcurre en un entorno carcelario a principios de los 2000 “concretamente después de un motín donde a Goncálvez lo apuñalaron. Esto se sitúa inmediatamente después de ese hecho y transcurre en una serie de entrevistas durante dos o tres meses, casi enseguida de que a él lo trasladan del penal de Libertad, todavía no se le había condenado por el tercer asesinato”, cuya autoría hasta hoy niega.

PROYECTOS | Finalmente en cuanto a otras actividades que esté desarrollando, el actor libertense dijo que “en los últimos años me he metido mucho en el cine; estoy dando clases de actuación y dirección de actores en la Escuela de Cine y estoy actuando cuando me llaman para alguna producción internacional de las que se están rodando acá, como Barra Brava, alguna que no se ha estrenado como Amia que se hizo hace poco”.

Además explicó que “intervengo en la dirección de actores vinculado al cine y cada tanto con un equipo de trabajo que integro hago algo de teatro con temas que me interesen, elaborando cosas, pero elijo bastante lo qué hacer, porque tengo poco tiempo libre y tengo ganas de hablar de cosas muy específicas”.

Sobre el buen momento que se da para el cine en nuestro país agregó que “hace unos años que hay mucha producción de cine en nuestro país, vienen muchas plataformas internacionales como Amazon y Netflix a rodar en Uruguay porque en lo técnico el cine nacional está muy desarrollado, hay muy buenos técnicos, buenos equipamientos y otra cosa atractiva es que al ser un país muy chico hay muchas locaciones diferentes muy cerca la una de la otra. En la Ciudad Vieja podés recrear una ciudad europea y te vas a Cabo Polonio y podés mostrar un desierto, al ser pequeñas las distancias se reducen los costos de producción, además hay exoneraciones impositivas para las realizaciones y eso nos hace atractivos”.

La invitación queda hecha, el próximo sábado 14 a las 20 y 30 horas. El espectáculo dura 70 minutos, las entradas tienen un costo de 350 pesos para socios y las generales 400 y se pueden reservar a través del teléfono 098 362 435.

Por Jorge Gambetta.