Elucubraciones semanales, edición 10/10/2023: «Interpelaciones, corruptelas y mundiales que no serán»

Dice el almanaque que el autor de esta columna debería andar con pitos y matracas celebrando los 22 años del medio que lo soporta, pero después de tanto cumplir -me refiero a los años de vida-, uno recibe con sosiego estas fechas que en otros momentos pudieron ser muy importantes (le prometo que si llegamos a los 30 habrá fiesta). Dicho esto, le informo que es tiempo de empezar con una nueva edición elucubradora, que no hablará de aniversarios, aunque sí los celebre en su intimidad. Si le parece, vamos comenzando este recorrido semanal.

La verdad es que vi poco de la interpelación a los ministros de Relaciones Exteriores y de Economía por el asunto de la Comisión Mixta de Salto Grande. Una firme exposición del miembro interpelante, alguna dubitativa defensa de un Diputado de la coalición y exposiciones técnicas de asesores ministeriales que no aportaron mucho, pero lo cierto es que es la primera interpelación del período de gobierno en la que no hubo respaldo unánime de los coaligados al interpelado (en este caso los interpelados), y en la que, hasta se fueron con un tirón de orejas de los que sí los respaldaron.

Es que se trata de un descarado acomodo de gente, imposible de disimular, hasta para el propio partido de gobierno. “Se nos terminó yendo la mano”, declaró un Diputado nacionalista luego de la interpelación parlamentaria, pero el Presidente, al que justo se le dio por ir a Salto al otro día de la comparecencia ministerial ante los diputados, matizó la cuestión diciendo que pudo haber errores pero no corrupción y uno sigue al actor y conductor televisivo “Fito” Galli que en el programa del que participa se le dio por buscar definiciones de la palabra corrupción, para preguntarse si eso no fue lo que ocurrió en Salto Grande.

Corrupción “es la acción y efecto de corromper, es el proceso de quebrar deliberadamente el orden del sistema, tanto ética como funcionalmente, para beneficio personal”. O de los amigos, puede uno agregar y aplicarlo a lo ocurrido en tierras salteñas, departamento en que blancos y colorados juntos no le pudieron quitar la intendencia al frenteamplista Lima y que por ello, sin idoneidad técnica ninguna, comenzaron a colocar en el organismo que administra la represa, gente que se había quedado sin cargo en la Intendencia que pensaban conquistar y no lograron.

Cargos con sueldos obscenos (en un departamento castigado como pocos en materia de desempleo), si vemos el promedio salarial del país y entonces me vuelvo a preguntar con “Fito” si eso no fue un caso de pura corrupción.

En estos días, promoviendo uno de sus libros, el historiador Gerardo Caetano, que siempre termina siendo consultado por temas de actualidad ante la claridad conceptual que maneja, dijo que un tema central de este gobierno ha sido la corrupción. Y vaya que tiene razón.

Sabe, hace tiempo que vengo manteniendo discusiones con conocidos, con amigos, sobre un asunto en particular. Tenemos dos posturas distintas, hay quienes me porfían que durante el gobierno de Lacalle Herrera se dieron más casos de corrupción que en éste en el que gobierna su hijo, pero yo sostengo que desde que aparecieron el caso Astesiano y todas las derivaciones que hasta podrían involucrar al propio Presidente, el caso Marset y el caso Penadés (corrupción moral, sexual), no hay punto de comparación con aquello. Grenno, Cambón, Lasalvia e Igor Svetogorzky (todos vinculados a actos de corrupción durante el gobierno del padre), son bebés de pecho ante lo que estamos viendo y lo que, temo, nos queda por ver antes que termine el período.

Sabe por qué se confunden mis amigos, es que es innegable el efecto multiplicador de mensajes que tiene la televisión y la televisión uruguaya habla poco de estas cosas, más bien lo hace de soslayo y a veces hasta encontrándoles justificación, por eso alguna gente no se percata de la gravedad de las revelaciones que surgen a diario.

Claro, cómo no va la televisión a disimular todo lo que puede, si el actual oficialismo en menos de tres años le ha entregado a los canales privados de Montevideo decenas de millones de dólares a través de contratos absurdos con Antel, les permite la venta de servicios de internet perjudicando a Antel y les perdona cánones millonarios que deberían pagar, aduciendo que las empresas tienen dificultades para procesar el cambio tecnológico. Si es por eso, todos los medios del país estamos sufriendo ese cambio y la verdad sea dicha, la tevé no parece ser la más afectada.

En el reino del revés, los más ricos son los más privilegiados y los que queremos hacer un trabajo honesto en el interior del país, sin pedir más de lo que nos corresponde, seguimos recibiendo las migajas del sistema de medios hiperconcentrado que tiene el Uruguay; pero bueno, esa es discusión de otro costal, yo sólo le quería decir que la falta de presencia de los temas de corrupción acaecidos en este período en los grandes medios, hace que mucha gente no tome dimensión de su gravedad, pero que lo son, lo son.

Pero claro, esto lo dice un insignificante escriba de pueblo chico y no tiene porque tener mayores repercusiones, así que puedo ir pasando a otra cosa. Ya que estoy le consulto: ¿usted vio el despliegue policial en el desalojo del Zorrilla?

La verdad es que es de esas imágenes que uno pensaba superadas en la vida de este país. Ver que envían a tipos preparados para la guerra a desalojar a un puñado de liceales que se movilizaban por mejoras presupuestales para la educación fue como si realmente me trasladara a los años 90 del siglo pasado y más atrás también. No tenía proporcionalidad lo que se veía. Por suerte la intermediación de un consejero docente evitó una tragedia.

Sobre lo que más se insistió por ahí, como siempre, fue en las actitudes violentas que habrían tenido los y las ocupantes, pero a nadie se le ocurre pensar que esas violencias pudieron ser respuestas espontáneas a la violencia institucional que se estaba ejerciendo sobre ellos con tremendo despliegue. Un verdadero despropósito y una pena que se estén haciendo más frecuentes esos despliegues policiales cuando la gente pelea por mejoras para la educación.

No quería terminar esta edición sin hacer referencia al fracaso del mundial 2030; porque sí, fue un verdadero fracaso al que quisieron pintar de triunfo, pero fue un fracaso. Mire, la iniciativa de Tabaré Vázquez a mí siempre me pareció alocada, pero después que tomó forma con apoyo argentino y paraguayo -luego se sumarían los chilenos-, me dije por qué no.

Pero lo negociado por las actuales autoridades deportivas de la Conmebol, tiene gusto a limosna. Nos anunciaron con bombos y platillos que el mundial comienza en Uruguay, después dijeron que en realidad iban a ocurrir algo así como tres inauguraciones, una en cada país, pero la última información es que en realidad serán algo así como partidos adelantados en América, pero la inauguración oficial se realizará en los países organizadores: España, Portugal y Marruecos.

Todo un despropósito para una idea alocada, bien intencionada y mal manejada por quienes están al frente del gobierno del fútbol y de los países que querían ser sede.

Basta ya de tantas pálidas. Lo dejo descansar por siete días, volveremos a intentar desmenuzar los hechos de la agenda, fracasando exitosamente en el objetivo. Será hasta entonces.

