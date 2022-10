La música de Libertad tuvo su noche en el Club Social El Asador

El salón principal del Club Social El Asador, luego del pasaje de Son del Sur (ver nota anterior), se fue colmando de público y en determinado momento se vio desbordado; es cierto, no habían mesas ni señoras tapadas de abrigos en ellas, pero no hubo sillas que alcanzaran y en el fondo fueron muchos los que debieron permanecer de pie. El público se conformó por jóvenes y veteranos que en una oportunidad singular, disfrutaron la diversidad musical que el evento significaba en los 19 breves espectáculos previstos.

JÓVENES| El orden establecido tuvo a los más jóvenes en el comienzo y por el escenario fueron pasando géneros y estilos de la más amplia variedad como No Stress, Virginia Fernández o Pájaro.

El rap dijo presente con Martín López “El Cone”; la fuerza del rock subió los decibeles al paso de BYCS, y así se sucedieron Damián Núñez, Parcialmente Nublado, José Luis Plácido en un grato reencuentro de Elniño Quetocafuerte con el público de su ciudad natal, Por Motivos Personales, Adriana Ferreira, Conectados, Autorizado Por y una versión tanguera en la que Alejandro Fuentes recordó emocionado al entrañable Anselmo.

Siguieron No va más, Evangelina Rodríguez y la dulzura de su voz, Amanecer Tropical hizo que muchos quisieran salir a la pista, hasta que la hora marcó la aparición de Madera Tallada que trajo la música beat que en su momento buscaba sus matices fusionados con el rock.

RECUERDOS| Acompañado por su guitarra de los ’70 que le acompañó desde Brasil, Nery Rey se reencontró con amigos entrañables en lo que se presentó como una fusión de la primera formación de Los Ángeles y Nazareth para que luego volviera a reunirse aquel recordado grupo, Nazareth.

Y por si alguien se dejó llevar por la nostalgia, el Grupo Vivencias le puso condimento y ritmo pachanguero y también un alto contenido emotivo al entregarle un reconocimiento al maestro Alberto Andrade por su larga y fructífera trayectoria musical. Por último llegaría al cierre con la interpretación de Vivencias y el Coro Libertad del tema de Andrade “Cosas de Pueblo” que es un verdadero óleo sobre tela de un pueblo que al conmemorar 150 años de vida ha cambiado en muchos aspectos y lamenta ausencias sentidas pero cada tanto se las ingenia para mantener algunas llamas ardientes en la memoria colectiva.

No se puede omitir al final el agradecimiento a ese puñado de locos soñadores que un día empezaron a imaginar un evento de tal envergadura, incluida la actividad del sábado centrada en el tango y el folclore igualmente cargado de sentimiento y emoción. A Omar Barbé, Alberto Andrade, Daniel Silva, Raúl Piaggio y en ellos a tantos otros que se les fueron sumando en la organización cuando las cosas parecían desbordarse por la cantidad creciente de artistas que no querían estar ausentes en una ocasión tan particular y obviamente a todos y cada uno de los grupos, a las y los solistas que participaron.

Imágenes: Sebastián Parentelli.

Texto: Jorge Gambetta.