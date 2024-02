La agenda de los josefinos en Montevideo y el concurso que se realiza en la capital departamental

El pasado jueves 25 el Desfile Inaugural por la avenida 18 de Julio con la participación de todos los conjuntos que participarán del Concurso Oficial en las cinco categorías, fue el puntapié inicial del calendario carnavalero en Montevideo. Allí estuvieron los humoristas Sociedad Anónima y la murga De Frente y Mano.

En San José de Mayo se realizó el mismo día el primer tablado en el Barrio Arriaga dentro del cronograma difundido por la Intendencia de San José (ver recuadro aparte).

El viernes 26 también se desarrolló en la capital del país el Desfile de Escuelas de Samba y allí estuvo pasando por la principal avenida la agrupación maragata Arraza Samba con su música y colorido.

Por su parte, las comparsas josefinas que participarán del Desfile de Llamadas por la calle Isla de Flores continúan con sus preparativos, ajustando los detalles finales y viviendo con mucha ansiedad los días previos al 9 y 10 de febrero, aunque tanto La Explanada, como La que Mueve Ciudad del Plata y Son del Sur desfilarán en la segunda jornada el sábado 10. La Explanada largará en el lugar 17, La que mueve será la última en el lugar 23 y después de ella como invitada desfilará la libertense Son del Sur que por primera vez pasará por Isla de Flores.

DESFILES | El jueves tras el pasaje de todos los conjuntos y grupos invitados se reunió el Jurado que dio a conocer sus fallos ya cerca de las 5 de la mañana del viernes, comunicando los puntajes que determinaron la mejor participación de cada categoría. En la más numerosa, murgas, el primer premio fue para Un Título Viejo, la murga De Frente y Mano quedó en el decimotercer puesto entre las 21 participantes.

En Sociedad de Negros y Lubolos la ganadora fue La Sara del Cordón que participará por primera vez del Concurso Oficial; en Revistas, el primer premio fue para La Compañía, en Parodistas ganaron Los Muchachos, y finalmente en Humoristas el primer premio fue para Los Chobys seguidos por Sociedad Anónima.

Uno de los momentos destacados del Desfile Oficial fue el pasaje de la murga Nos Obligan a Salir que este año se viene con el talentoso dúo conformado por Jimena Vázquez y Jimena Márquez, que recorrieron la principal avenida en una bicicleta tandem y caracterizadas como Carolina Cosse y María Inés Obaldía, despertando las carcajadas de la mayoría y algunas críticas de otros desprevenidos que creyeron que efectivamente las jerarcas estaban desfilando en bici. Hay de todo en la viña de Momo.

El viernes fue el desfile de Escuelas de Samba con idéntico recorrido que el del día antes por 18 de Julio desde Plaza Independencia hasta Plaza Cagancha, participaron nueve conjuntos entre los que el Jurado determinó que el primer premio correspondiera a Barrio Cerrito; Arraza Samba de San José, ocupó el séptimo lugar.

En materia de desfiles oficiales resta ahora el Desfile de Llamadas que como ya dijimos será en dos jornadas, el viernes 9 y el sábado 10.

CONCURSO | En la jornada del lunes mientras tanto, comenzó el Concurso Oficial en el remozado Teatro de Verano Ramón Collazo. En la peculiar primera etapa, actuaron cuatro murgas, la debutante La Osa Rafaela que llega desde Maldonado, Queso Magro, Un Título Viejo y Diablos Verdes.

El otro dato saliente de este año es que la conducción y presentación de las etapas estará a cargo del ya clásico Álvaro Recoba, pero estará acompañado por la actriz y comunicadora Paola Bianco.

El primer conjunto maragato en participar del Concurso será humoristas Sociedad Anónima. El debut de los “patones” será en la Etapa 5 el próximo sábado 3; esa noche está previsto que a las 20 y 30 actúe la comparsa Integración, a las 21 y 50 murga Araca la Cana, a las 23 y 05 Sociedad Anónima y el cierre será a las 0 y 25, a cargo de murga La Trasnochada.

Por su parte la murga De Frente y Mano debutará en su segundo Concurso Oficial en la 10ª y última etapa de la Primera Rueda, el jueves 8 que sólo tendrá tres espectáculos, a las 21 y 30 abrirá la revista House, a las 22 y 50 subirá la murga maragata y el cierre lo hará parodistas Zíngaros a partir de las 0 horas.

PATONES | Sociedad Anónima, como dijimos, será el primer conjunto del departamento en comenzar su participación en el Concurso Oficial del Teatro de Verano. Ello ocurrirá el próximo sábado y el grupo viene hace algunas semanas presentando su espectáculo “Loca de Remate” en diferentes escenarios y desde el pasado viernes también en los tablados capitalinos.

Para conocer algunos detalles de la propuesta 2024 de los humoristas más laureados de la historia del carnaval uruguayo, Carlos Barceló habló con La Semana y dijo que “por el momento la respuesta del público viene siendo muy buena, creo que el espectáculo está muy bueno”.

Agregó que “se trata de las peripecias de una mujer que transita alguna enfermedad mental y por momentos se imagina otra realidad porque la que vive no le gusta. En otros momentos también se da cuenta que utilizando a la imaginación como herramienta puede no solo aliviarse soportando esa realidad que no le gusta sino que además, puede mejorarla y disfrutarla”.

Barceló explicó que “como siempre sucede en los primeros escenarios se hacen evidentes las cosas que deben mejorarse, cosas a veces vamos ajustando en público, pero es una etapa precisamente para eso y por el momento la propuesta viene dando resultado”.

En cuanto al Desfile Inaugural el responsable de Sociedad Anónima dijo que “estuvo muy divertido, la gente se enganchó con la propuesta. El Desfile es como un reencuentro con el público, un gran elemento de comunicación y es además la previa al inicio de la seguidilla de tablados”.

En otro orden Barceló destacó que “nos pone muy contentos que este año hemos visitado muchos tablados por diferentes puntos de San José en coordinación con la Intendencia y eso está muy bueno porque demuestra que si hay ganas se pueden hacer cosas juntos”. Agregó que “existe una muy buena relación con la Intendente que nos gustaría se reflejara con otros mandos de la misma manera, que no siempre ocurre; hay camino por recorrer pero si hay voluntad podemos avanzar mucho todos”.

El humorista celebró el mejor relacionamiento con el Gobierno Departamental y reconoció que “en los últimos tiempos ha sido mejor y más prolífico el vínculo con San José que con el gobierno de Montevideo”.

SAN JOSÉ | Además de los desfiles y escenarios que la Intendencia ha dispuesto para barrios de la capital departamental y localidades del interior que se detalla en nota aparte, este año se realizará en la ex estación de AFE de San José de Mayo el Concurso Regional Sur de Murgas que tendrá cuatro etapas y una Ronda Final.

El sábado 10 de febrero a las 21 horas actuará La Cenicienta de Ciudad del Plata, a segunda hora se presentará La Volada que llega desde Fray Marcos y el cierre de la jornada estará a cargo de La Miel del Oso de Las Piedras.

El domingo 11 no habrá actividad ya que se realiza el Desfile Oficial por la avenida Manuel D. Rodríguez. El lunes 12 abrirá la etapa a las 21 horas la murga De Arco a Arco de Ombúes de Lavalle, a segunda hora subirá al escenario la floridense Tras Cartón y el cierre estará a cargo de Sorda de un Oído de Paso Carrasco.

El martes 13 abrirá La Desafinada de Durazno, luego actuará Curada de Espanto de Lomas de Solymar y el cierre estará a cargo, fuera de concurso, de la maragata De Frente y Mano.

La jornada del miércoles 14 se abrirá con Sociedad Anónima (fuera de concurso), a las 21, luego actuará A Toda Costa de Ciudad de la Costa y cierra la maragata La Tuleca. La Ronda Final se desarrollará en el mismo escenario el jueves 15 y viernes 16 de febrero, tres murgas cada noche a partir de las 21 horas.

Imagen: La Cenicienta representará a Ciudad del Plata en el carnaval de San José de Mayo.

Por Jorge Gambetta.