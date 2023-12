Jueves de encuentro de coros en la Parroquia, tras un año muy movido para el Coro Libertad

En 2024 el Coro Libertad celebrará sus 30 años y en la temporada previa a los festejos ha tenido una nutrida agenda nacional e internacional. Para cerrar el 2023 convoca a un Encuentro Coral en la Parroquia de Libertad el próximo jueves 14 de diciembre a las 20 horas.

En la oportunidad se presentarán además dos coros invitados: el Coro Armonía dirigido por Alejandro Schwartz y el Coro Notas del Tesoro dirigido por Jorge Damseaux.

INTERNACIONAL | María Luisa La Porta es la Directora del Coro Libertad hace 15 años, lo que equivale a decir que ha dirigido al grupo durante la mitad de su proficua trayectoria musical y brevemente resumió la intensa actividad del año que culmina, que según explicó “ha estado muy cargado de eventos”.

“En setiembre participamos en el 3er. Encuentro Internacional de Coros Nuestro Canto, un evento virtual organizado por la Universidad del Bío Bío en Chile con la participación de grupos de Brasil, Ecuador, España, México, Venezuela, Chile y el único representante de Uruguay fue el Coro Libertad”.

La Porta agregó que “fue la primera vez que un coro uruguayo participó de este encuentro y fue un verdadero honor. A eso debemos agregarle el reciente viaje a San Martín de los Andes, Argentina, para participar del Festival Coral Internacional Patagonia Canta, que también nos significó una experiencia riquísima”. Las presentaciones allí fueron los días 10 y 11 de noviembre.

Las presentaciones del grupo libertense “fueron en dos noches de espectáculos muy lindos. Nosotros llevamos un repertorio de 10 obras y las dividimos en dos para no repetir temas de una función a otra y destaco que fuimos el único coro que no repitió ningún tema en las dos presentaciones; creo que eso habla de la seriedad con la que estamos haciendo el trabajo”.

ESPONTÁNEO | Sobre el entorno natural de las zonas montañosas la Directora agregó que “el lugar es hermoso y las actuaciones fueron en la Iglesia San José de San Martín de los Andes, un lugar con mucha madera, una acústica muy especial”.

Pero como no sólo de música se vive “también hubo paseos ofrecidos por los organizadores del encuentro y fuimos a Junín y también fue muy lindo porque era un lugar con muchos turistas y con eso que tenemos los uruguayos de ponernos a cantar donde sea, nos armamos y cantamos y después otro coro también se animó y cantó y fue muy emotivo y espontáneo”, contó.

Además de hacer lo que les apasiona en lo estrictamente musical el grupo disfrutó en la interacción con los demás grupos y “como nos ha pasado en todos los viajes que hemos hecho, en esta oportunidad también nos trajimos esas huellas que no se borran, porque hay lugares que son muy especiales”.

La Porta explicó que “también hicimos, pero esto ya por cuenta nuestra, un viaje a una reserva Mapuche que también fue una experiencia muy linda porque pudimos conversar con algunos de los integrantes de la comunidad indígena y en este caso debimos utilizar un lanchón o barco y cuando retornábamos veníamos hablando con otros pasajeros que venían en el grupo y cuando supieron que integrábamos un coro nos pidieron que cantáramos y sin hacernos rogar demasiado casi hicimos un repertorio completo. Son esos momentos imprevistos que enriquecen y hay que dejarse llevar hacia lo que generan”.

FAMILIA | Respecto al grupo, la Directora expresó que “el grupo está en un momento de mucha unión, nos definimos como una familia, más allá de que hay familias en el grupo; parejas, padres, hijos pero en estos 29 años hemos logrado conocernos mucho, hemos pasado muchas cosas juntos, no sólo de la música sino de las familias, situaciones de la vida. Libertad es una ciudad pequeña y aunque no soy de allí comprobé que como me dijeron el primer día ‘nos conocemos todos’ y el grupo ha ido madurando en su relacionamiento”.

Sin dudas como puede ocurrir en cualquier familia numerosa a veces “surgen diferencias pero hemos aprendido a solucionarlas con mucho diálogo y buena onda y siempre con un sentimiento muy positivo”.

AGRADECIMIENTOS | El grupo financia sus viajes al exterior con mucho trabajo durante el año, venta de alimentos, rifas, espectáculos artísticos y en tal sentido su Directora dijo que “algo que no puedo dejar de decir es que a lo largo de estos años hemos hecho muchas quijotadas como este último viaje al exterior. Fuimos dos veces a Brasil, a Argentina varias veces, a Chile, a Paraguay y eso debemos agradecérselo a Libertad, a su gente, sus organizaciones, a los comercios, al que alguna vez compró una pizza o una rifa y a los que pagaron una entrada, siempre hemos recibido muchísimo apoyo, también de la Intendencia o del Municipio y de la Casa de la Cultura de Libertad”.

En cuanto al encuentro anunciado para el próximo jueves 14, La Porta explicó que actuarán “tres grupos y ninguno va a interpretar más de cinco o seis temas porque no queremos que sea un espectáculo muy largo. Hemos invitado al Coro Armonía que lo dirige un amigo y también invitamos al grupo Notas del Tesoro que es un coro del Banco Central del Uruguay, con quienes estuvimos en San Martín de los Andes y en cuanto les dijimos que hacíamos este encuentro enseguida se mostraron dispuestos a participar”.

La Porta agregó que “en este coro está la esposa del Director aportando la percusión con diferentes instrumentos y tuvo la enorme generosidad de acompañarnos a nosotros en un par de candombes que hicimos, ese es el clima que fomentamos”.

Asimismo agradeció “también a la comunidad de la Parroquia, al Padre Pepe, creemos que también va a estar el Obispo que tiene cierta actividad ese día en Libertad”. Sobre el repertorio, dijo que prefería que sea una sorpresa para la concurrencia.

Finalmente La Porta invitó a la población a sumarse a este colectivo. “Sería muy interesante que la gente se anime a participar del coro y que el año próximo podamos comenzar con un mayor número de integrantes, no se exige ninguna formación previa, lo único que se les hace es una prueba de voz para determinar el registro pero después no se necesita nada, es solamente como para saber en qué cuerda le queda más cómodo para cantar, porque todos tenemos un buen instrumento desde que nacemos que es la voz”.

AGENDA | Entre las actuaciones de este año, en agosto el Coro Libertad participó del Encuentro de Coros por los 140 años de Ecilda Paullier, el 14 de octubre estuvieron en el Centro Regional de Cultura Cine Helvético de Nueva Helvecia junto a otros siete grupos vocales; el 21 de octubre en Montevideo en el encuentro organizado por el Coro Domisol junto a Renaceres, Luces, Las Complejas y el grupo anfitrión.

El pasado 2 de diciembre el grupo también participó en el Encuentro Coral Allegro que se desarrolló en la Congregación Evangélica de Nueva Helvecia donde actuaron también Vocal de Cámara Allegro de Nueva Helvecia, Vocal Cantares del Bosque del Balneario Santa Ana y Encanto Vocal de Juan Lacaze.

Incluyendo a su directora María Luisa La Porta, el Coro Libertad cuenta actualmente con 26 integrantes divididos en las diferentes voces: Contraltos: Cristina Gentile, Gissela Ferraro, Graciela Scorza, Ivana Fernández, María Julia Scorza, Mariana Quijano y Rosario Raymondo.

Bajos: Carlos Borgunder, Carlos Schwager, Fernando Berná, Francisco Soto, Raúl Silva y Ruben Ferraro.

Sopranos: Adriana Navarro, Ana Bravo, Crisladys Mascheroni, Gualconda Placeres, Isabel Echeverría, Michelle Berná, Raquel García y Sonia Rodríguez. Tenores: Antonio Sena, Carmen Fleitas, Cristian Hugo, Rodrigo Píriz.

Por Jorge Gambetta.