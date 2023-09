Este viernes 15, Graciela Rodríguez en El Asador, en actividad organizada por Rotary Club

Rotary Club de Libertad convoca a un evento de primer nivel para el próximo viernes en el Club Social El Asador, cuando a las 21 horas vuelva a aparecer en escena una de las mejores artistas de espectáculos unipersonales del país, como lo es Graciela Rodríguez.

“¿Adopto pareja o mascota?” se pregunta la artista en una obra de su autoría y producción que ya presentó en Buenos Aires, está presentando en Montevideo y ha recorrido varias ciudades del interior del país.

La interrogante se la podrán plantear también los espectadores ya que la temática surge de la cotidiana búsqueda de la felicidad y de los tiempos conflictivos que transitamos en el complejo relacionamiento humano.

Pero la actriz no solo invita a reírnos de nosotros mismos sino que además pretende dejar un mensaje positivo desde algunas experiencias difíciles que ha debido superar en los últimos tiempos.

REGRESO| Graciela Rodríguez se ha presentado varias veces en Libertad. “Ya he estado en Libertad con otros espectáculos y la gente me ha tratado muy bien, ahora voy con esta obra que me encanta y desde que la estrené el año pasado veo que la gente la disfruta mucho”, contó.

El espectáculo fue estrenado en Buenos Aires en 2022 “allí anduvo muy bien. También la hemos presentado en distintas ciudades del interior; la última fue en Tarariras y además llevamos varias funciones en Undermovie en Montevideo donde nos resta aún una función de despedida el 29 de setiembre”.

Sobre la obra, la actriz dijo que hace “una revisión de mi época, siempre le digo a la gente joven, porque es un espectáculo también para jóvenes, pero les explico cómo era la música, cómo era el cine, la televisión, cómo eran los dragoneos de mi época”. Agregó que “si una llega a determinada edad con aquella educación y aquellas normas sociales y por ahí enviudás, o te separás te podés encontrar que entrar a jugar otra vez no es nada fácil con esta música, esta televisión, este cine y esta nueva forma de encarar las parejas y una de las cosas que te dicen es ¿por qué no adoptás una mascota? Como si adoptar una mascota fuera fácil”.

En cuanto a las reacciones del público, Rodríguez explicó que “lo que me dicen las mujeres es divino, de todas las edades, en todas partes. Creo que en estos espectáculos la gente disfruta porque se siente identificada, porque les pasó o le pasó a una amiga, es la vida misma que le pasa a gente de todas las generaciones”.

Durante algo más de una hora “canto canciones de Shakira o de Tini y bailo canciones de distintas épocas y hablo de gente joven que conozco, entonces se van sintiendo identificadas personas de distintas edades”.

En esta ocasión el guión es de la propia Graciela Rodríguez que explicó que permanentemente lo va “aggiornando” en particular “cuando van pasando las músicas, eso no me significa esfuerzo porque siempre he tratado de aggiornarme, y como estoy en contacto con el público voy leyendo su respuesta, porque la gente a veces te habla, te hace preguntas”.

CÁNCER| El pasado año la actriz debió enfrentar ese diagnóstico que nadie quiere escuchar. “Me enteré en marzo y me operaron en abril, ya me dejaron internada ese mismo día cuando me diagnosticaron el cáncer de ovario y me dijeron que no había tratamiento, la recuperación fue hasta setiembre, son esas cosas de la vida, me hago un control cada cuatro meses”, dijo.

Rodríguez agregó que en su espectáculo “hay un mensaje también para que las mujeres entiendan que deben hacerse los controles ginecológicos, que a veces los postergamos por razones económicas, porque la verdad es que cuesta, o porque nos dejamos para mañana, o para después. No se necesita sentir dolor, yo fui por una cosita sin importancia aparente y el mañana era ya, ya”.

En pocos días la actriz se sometió a una compleja cirugía “el tumor era muy grande y debieron sacarme los ovarios, el útero, el apéndice, pero pasó y a los cuatro meses estaba estrenando ¿Quién le teme a Virginia Woolf? “.

RESILIENCIA| La artista explicó que “uno nunca se imagina cómo va a reaccionar, cuando me enteré de mi enfermedad hubo una frase que yo me repetía y era que sería lo que tuviera que ser, de pronto no era muy consciente de todo, ese fue el proceso”.

Rodríguez está convencida que “todo lo emocional puede abrir la posibilidad para estas enfermedades, en el caso del cáncer es algo que me parece que lo tenemos todos y a veces se despierta o no se despierta. Venía de pasar procesos emocionales muy fuertes para mí y no tengo la menor duda que allí estuvo en gran medida el desencadenante”.

Agregó en ese sentido que “en mi caso además el broche de oro de ese proceso emocional fue la pandemia porque me tocó vivirla luego de golpes emocionales muy duros que enfrenté sola”.

Tras su recuperación, Rodríguez no ha parado de presentar espectáculos, “desde ahí estoy trabajando con Lourdes Moreno en la producción y estamos haciendo ‘Quiéreme siempre’ que es una obra sobre la violencia de género y nos encantaría poder llevarla en algún momento a Libertad también”.

PERMANENCIA| Desde su sketch Las Fashion con el que debutó hace cuatro décadas en Decalegrón hasta hoy, Graciela Rodríguez ha interpretado muchos personajes y explicó que “la comedia me gusta por el papel de hacer reír a la gente, pero me gusta más el drama y hacer esos personajes de la vida misma y que la gente pueda identificarse con ellos”.

El próximo domingo la actriz cumplirá sus 66 años y admite que “el ritmo de ensayos es exigente pero me da mucha felicidad porque hace 40 años que no he parado, quizás la gente sabe que no estoy en la tele pero me ve en algunos programas que voy como invitada. En el teatro no he parado, tengo un panorama de trabajo maravilloso y lo más importante es que la respuesta del público se ha mantenido como el primer día, con respeto y con cariño; siempre digo que los actores por ahí no logramos en lo económico lo que a veces la gente piensa, pero el reconocimiento del público es muy pero muy hermoso”.

Rodríguez dijo que “quizás no he hecho muchas obras, pero he tenido el privilegio de hacer obras que duraron cuatro o cinco años, ‘Brujas’ se mantuvo 10 años o unipersonales como fue ‘Cómo rellenar un bikini salvaje’ que ganó varios premios, pude hacer teatro para niños durante cuatro años y hoy vemos espectáculos que duran 15 días o un mes”.

La actriz explica su permanencia porque “soy muy celosa de mi profesión, aunque a veces decimos que hacer teatro es jugar entiendo que ser actor no es un juego, hay que tener disciplina y conducta y siempre he tenido conducta”.

Agregó que “ensayar o actuar en una función para niños y a la vez en otra obra que va en la noche te exige mucho, no se podía llegar con resaca porque el público no es tonto y no hay que subestimarlo, hay que estar muy bien por respeto al público”.

La cita con Graciela Rodríguez es el próximo viernes a las 21 en el Club Social el Asador. Las entradas están a la venta en Abitab o pueden reservarse a través de los teléfonos 099 748 818 y 099 191 147.

Por Jorge Gambetta.