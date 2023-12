«Entelequias del Ser», se llama la muestra de Aimé Castro que se exhibe en Casa de la Cultura

“Entelequias del Ser” es el título de la muestra de la artista plástica Aimé Castro que fue inaugurada el pasado domingo en el hall de la Casa de la Cultura de Libertad.

Nació en Montevideo el 22 de marzo de 1983 pero “ya soy libertense, hasta hice el traslado de la credencial” según dijo con un firme sentido de pertenencia a una ciudad “que me ha recibido muy bien”.

LA MUESTRA | La artista y docente explicó que las obras seleccionadas para la muestra “son de técnicas mixtas, sobre todo con tinta china, óleo, carbonilla, lápiz, témpera” y agregó que “son una serie de técnicas que están muy asociadas a lo que es el cómic y el arte japonés pero que toma como recurso una estética puntual muy relacionada a esos estilos pictóricos”.

Sin embargo la temática abordada “es totalmente distinta ya que las obras marcan en su conjunto como una invitación a reflexionar sobre lo que es nuestro vínculo, el vínculo del ser humano tanto entre sí como en su relación con la vida y con la muerte. Ambas situaciones, sobre todo el tema de la muerte siempre está latente, pero también siempre lo olvidamos”.

Castro sostuvo que el tema de la muerte “algunos lo tenemos más presente que otros pero en relación a nuestro vínculo con ella y qué tanto lo hayamos vivenciado” y que su propósito a través del arte es “más que nada tratar de tenerlo en cuenta, recordarlo para tratar de disfrutar mucho más de la vida y de cosas o momentos que uno siempre va postergando por la rutina o por el estrés de cada día”.

No es pretensión de la artista “vivenciar” la muerte como algo traumático o determinante sino para enfrentarla como un estado más de “la existencia del ser humano”.

ENTELEQUIAS | Según Aristóteles se podría interpretar que el árbol es una entelequia de la semilla, el destino u objetivo hacia el que la semilla ha pretendido ir sin influencias externas para realizar todas sus potencialidades y al mismo tiempo, en ese tránsito, la semilla se guía e impulsa a través de la entelequia para crecer y finalmente convertirse en árbol.

Aimé Castro explicó que “entelequias es un término acuñado por Aristóteles que lo vinculó a distintos ámbitos, tanto de la filosofía como literarios y justamente lo que quería significar era tener un fin en sí mismo o un fin en el objeto de algo”.

Así entonces “Entelequias del Ser”, porque “justamente los seres humanos tenemos una serie de cualidades y características identitarias que nos definen y determinan y que nosotros también definimos y determinamos y un fin en sí mismo que en este caso no es solo el vivencial o vocacional que nosotros le damos a nuestra propia vida sino también a la existencia en sí misma”.

Se trata “de aprovechar la vida lo más que podamos y tratar de resignificarla en la forma que necesitamos y de la forma que nos nace y no en la forma que el medio nos condiciona o nos lleva a vivirla”.

La artista cree que “a veces contemplamos a la muerte como algo que va a llegarnos dentro de mucho o nos va a dar señales o nos va a avisar y en realidad puede ocurrir en cualquier momento; entonces el ser humano siempre está proyectando, planeando o postergando y espero que esta muestra sirva como para que surjan esos besos, los ‘te quiero’ o esos abrazos que a veces uno va dejando para después, postergados, para que nazcan y afloren en el momento y no seguirlos dejando para después”.

ÍNTIMO | Castro explicó que en su trayectoria artística “la temática de la muerte o diferentes flagelos o cuestiones que van definiendo o poniendo a prueba nuestra existencia en el correr de nuestra vida han sido temáticas que he ido de una manera u otra abordando”.

Pero en este caso “Entelequias del Ser”, “específica y puntualmente está realizada íntegramente para lo que es esta inauguración que partió de la invitación que me hizo la Casa de la Cultura para exponer y confluyó además con una necesidad personal de hablar de esto en este momento”.

Muy pronto la artista deberá someterse a una cirugía y al consultarle si ese trance influyó en sus obras respondió que “en parte sí, en cuanto es el planteo de tener más claro la latencia de la muerte sí, está vivenciado porque cuando uno más lo tiene presente es más fácil. Este año ha sido muy particular a nivel de salud, desde marzo he atravesado distintas situaciones que me han hecho valorizar cada minuto mucho más y entonces han ido surgiendo las obras en función de esas cosas que necesitaba hablar y espero que a la gente también le sirva para eso”.

TALLERES | Este año Aimé Castro ha dirigido los talleres de niños, jóvenes y adultos que llegaron a la Casa de la Cultura de Libertad a través de la Intendencia.

Al respecto dijo que “ha sido una experiencia hermosa, yo nací en Montevideo, pero mi familia se formó en Libertad. Mis bisabuelos nacieron acá, se casaron y desarrollaron su familia en Montevideo, ahora hace cinco años que vivo acá y no puedo estar más que agradecida con la ciudad por todo el cariño que me han dado por lo bien que me han recibido”.

“Ya soy de acá hasta legalmente porque hice el traslado de la credencial, me siento muy agradecida y muy cómoda, la experiencia del taller ha sido riquísima por el trabajo con niños, jóvenes y adultos me ha generado un vínculo maravilloso y ya está confirmado que en marzo estaremos retomando de nuevo el taller en la Casa”.

La artista también gestiona su taller particular “desde hace cuatro años, antes lo tuve en el Barrio Aserradero, ahora hace un tiempo estoy en 25 de Agosto a una cuadra de la Plaza” y finalmente la artista dijo que “el arte es muy terapéutico”.

DATOS | “El enfoque que le doy siempre desde lo que es la dinámica de lo abstracto es hacer como una terapia, es una manera en la que el ser humano libera lo que siente o lo que le preocupa”.

Aimé Castro es Licenciada en Artes (Ienba – Udelar) con especialización en Artes Plásticas, Fotografía y Diseño Gráfico. Se ha formado además en Curaduría, Gestión Cultural y Comunicación Visual entre otros.

Por Jorge Gambetta.