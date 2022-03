El titiritero Gonzalo Torres y un nuevo proyecto, viajar a Berlín para formarse en teatro físico

De la escuela que dejó el pasaje de Karlos López por Libertad Gonzalo Torres ha desarrollado un constante crecimiento de espectáculos de marionetas y títeres. Recientemente fue seleccionado en el marco de los Fondos Concursables para Libertad y Ciudad del Plata que realizara la Intendencia de San José con presentaciones en diferentes barrios de ambas localidades.

En la búsqueda de oportunidades para desarrollar su arte Torres se presentó a los llamados de Ventanilla Abierta del Instituto Nacional de Artes Escénicas del MEC (Ministerio de Educación y Cultura), con un proyecto titulado “Cuerpo, Entrenamiento y Marionetas” que finalmente fuera seleccionado por resolución del 18 de febrero pasado tomada por la Dirección Nacional de Cultura. El proyecto prevé un viaje a la ciudad de Berlín, Alemania, para cursar clases de Teatro Físico con el maestro italiano Pablo Volo.

OBJETIVOS| Consultado por La Semana Torres dijo que el objetivo del proyecto “es seguir creciendo y avanzando en el espectáculo de marionetas y títeres pero con una mayor vinculación mía en la propuesta” y explicó que “la idea es viajar a Berlín para estudiar con Pablo Volo para mejorar la puesta en escena y la expresión corporal como parte del show más allá de las marionetas”.

Agregó que “se trata de un trabajo y entrenamiento físico con Volo, él trabaja teatro físico y abarca teatro, circo y en general todas las artes escénicas. Es la búsqueda de una mejor interacción entre las marionetas y yo y una mejor visualización hacia fuera, que no sea Gonzalo manejando las marionetas sino además Gonzalo como parte del show”.

LOS FONDOS| Gonzalo Torres agregó que “la posibilidad de obtener fondos para realizar el proyecto surgió a través de Ventanilla Abierta del Instituto Nacional de Artes Escénicas del MEC porque vi que los fondos del INAE contemplaban la opción de internacionalización de los proyectos” y explicó que en las bases del llamado se incluían tres opciones, “ya sea financiando festivales en el exterior, estudios en el exterior o hacer acá un festival internacional”.

El artista explicó que “a Pablo Volo lo conocí en la recorrida que hice por España. En Tolosa hubo un curso organizado por la hija de Karlos López. Fue un curso intensivo de circo y llevó a Volo como profesor de Teatro Físico, allí tuvimos la oportunidad de intercambiar con él y ver su forma de trabajo”.

Para diseñar el proyecto “me contacté con Pablo Volo y me envió una carta invitación para asistir a su academia Physical Drama”, dijo Torres y explicó que “el curso consta de dos partes, una de trabajo en grupos y otra de trabajo individual durante un período de tres meses”.

Las fechas establecidas para la ejecución del proyecto “pretenden realizarse entre junio y setiembre de este año. Yo debo viajar con los títeres para presentar el show como parte del entrenamiento. El docente trabajará conmigo en función de mejorar la propuesta escénica el espectáculo”.

Pero no todo está resuelto para el artista. Al respecto Torres dijo que “cuando me confirmaron que el proyecto había sido seleccionado se me advirtió que la cobertura de los fondos sería parcial. Al principio no se estableció un monto específico, finalmente se me comunicó que se cubriría solamente el pasaje ida y vuelta a Berlín”.

El artista expresó que “eso significa la tercera parte aproximadamente del total del proyecto, porque debo procurar por mis propios medios todo lo necesario para cubrir la matrícula del curso y el alojamiento durante los tres meses”.

Considerando el presupuesto original del proyecto “el costo de las clases y el alojamiento suman aproximadamente 2400 euros. El fondo de INAE cubriría más o menos un tercio del total del proyecto” agregó Torres.

CAMPAÑA| Con la finalidad de alcanzar la meta y poder concretar el objetivo principal, el artista dijo que en los próximos días estará lanzando una campaña de recaudación de fondos. Contó que estará lanzando unos bonos colaboración de 100 pesos y quienes los adquieran participarán de sorteos de un barril de Chela Brandon, una remera de Grillito Store, una noche para dos personas con cena en La Casa de Tek y un show de títeres para niños”.

Asimismo Torres ofrecerá sus espectáculos al público durante el mes de mayo. Adelantó que “vamos a hacer con el Mago Maxi algunas funciones de títeres y magia, con un espectáculo que se llama Los hilos de la magia y seguramente en mayo podríamos presentarnos en la Casa de la Cultura de Libertad”. Además agregó que “estamos gestionando la sala nueva del Club San José para poder conseguir fecha para hacer dos funciones también allí”.

OPCIONES| En cuanto a la posibilidad de realizar funciones para escolares, Torres dijo que “lo manejamos entre las opciones también, pero los tiempos son acotados y no dan para coordinarlo”.

El artista dijo que como alternativa está buscando opciones en Berlín “a través del voluntariado para cubrir el alojamiento, así como posibles lugares que ofrezcan residencia para artistas, tratando de encontrar opciones más allá del dinero”.

Otras posibilidades que el viaje le permitiría son “aprovechar la oportunidad de estar en Berlín durante el verano. Eso también me permite utilizar el tiempo libre para visitar lugares de buena afluencia turística para presentar el show, mostrarlo al público y seguir adquiriendo experiencia”.

EL MAESTRO | Pablo Volo es director de teatro musical y circo, y profesor de teatro de movimiento y una mente creativa para proyectos comunitarios y conceptos de comunicación.

Su pasión por la fotografía y las bellas artes, así como por el clown y el cine mudo, se refleja en su formación habitual en su academia Physical Drama para el teatro de movimiento dramático (o cómico), del Siglo XXI.

Pablo Volo se formó principalmente en París en Mime Corporel Dramatique y luego en la FAI AR (Escuela de Arte Público) de Marsella, donde fundó su compañía EX VOTO. Su proyecto Comunitario La Barraca con el Ensemble C Barré fue galardonado con el premio Año del Patrimonio Cultural 2018 por la Unión Europea.

Imagen: Gonzalo Torres como presentador en el festival de títeres organizado por Karlos López.

Por Jorge Gambetta.