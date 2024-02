El desfile carnavalero de Libertad estuvo marcado por el frío

Luego de una semana agotadora a causa de las altas temperaturas, el fin de semana llegaron las lluvias y complicaron el normal desarrollo de las actividades carnavaleras previstas para todo el departamento.

Ya de arranque, el desfile inaugural del carnaval josefino, que se iba a realizar el domingo 11 quedó pendiente porque Las Llamadas de Montevideo –previstas para el viernes 9 y sábado 10-, fueron modificadas y la fecha del sábado se pasó al domingo. Las tres comparsas josefinas que participaban del evento en barrios Sur y Palermo de Montevideo, no podían estar en dos eventos el mismo día y por ello desde la organización del carnaval de San José, se suspendió el corso en la capital departamental, cuya nueva fecha de realización aún no ha sido confirmada (vale mencionar que el sábado, finalmente no llovió).

En Libertad, la posibilidad de suspender el evento previsto para el lunes 12 estuvo latente desde horas tempranas hasta pasadas las 18. El día comenzó nublado, pero caluroso, aunque de a poco fue cambiando hasta devenir en chaparrones cortos que ocurriendo durante casi toda la tarde. Desde el Municipio se anunció al mediodía que se iba a esperar hasta las 18 para tomar una decisión definitiva y al llegar a esa hora, las perspectivas de lluvia eran escasas, por lo cual, pese a que la temperatura había bajado bastante, se decidió realizar el evento carnavalero.

Contrastando con los días anteriores, con buzos, camperas y capuchas cubriendo las cabezas, el público libertense, tímidamente se fue acercando a la calle 25 de Agosto para presenciar el promocionado desfile. En 25 y la avenida, de a poco se iba armando la cola de los espectáculos a presentarse.

Los y las “mascaritas” iban recorriendo la principal calle comercial de la ciudad, animando a un público cada vez más numeroso, como preludio a lo que vendría en un rato.

DESARROLLO | El desfile estaba anunciado para las 20 y 30, pero como siempre ocurre en estos eventos, comenzó casi una hora más tarde y estuvo encabezado, a diferencia de lo que ocurría en los últimos 50 o 60 años en los que eran las reinas, por el transformista Fabián Alejandro (radicado en Libertad).

Detrás del artista del transformismo, llegó la primera de las comparsas, llamada La Molinera, que presentó un interesante espectáculo, luego fue el turno de otra comparsa, La Josefina, que presentó un espectáculo de primer nivel, con buenos ropajes y una cuerda potente.

Entre medio, seguían los y las mascaritas y algún que otro carro alegórico, varios de ellos realizados por padres y madres para el disfrute de sus hijas/os. Luego fue tiempo de la escola do samba de San José Arrazasamba, con muy buena puesta, que generó en muchos la nostalgia de los tiempos en que Liverasamba era destacada a nivel nacional.

El cierre, no podía ser otro que con Son del Sur, cuyos integrantes hacía menos de 24 horas habían recorrido los barrios Sur y Palermo, representando por primera vez a Libertad en el evento madre del candombe uruguayo.

La comparsa dio lo mejor de sí ante su público, que aplaudió y bailó junto a sus integrantes en todo el desfile por la calle principal de la ciudad, demostrándoles el cariño que se han ganado entre los vecinos libertenses.

En síntesis, pese al frío, la gente acompañó y disfrutó del desfile de carnaval de Libertad, aunque cierto es que si el tiempo no hubiera jugado una mala pasada, la asistencia de público hubiese sido mayor, sobretodo tomando en cuenta a personas que llegan desde otras localidades cercanas a ver el desfile.

SATISFACCIÓN | Consultado este martes el alcalde Matías Santos, se mostró conforme con el resultado del desfile y valoró que no haya llovido durante su desarrolló. Comentó que pensando en el futuro, se podría implementar una especie de baile de carnaval, al terminar el desfile, en el entorno de la plaza, ya que los conjuntos naturalmente se quedan allí, bailando, al terminar. Comentó que es algo a ver en los futuros eventos carnavaleros.

Respecto a los premios para mascaritas y carros alegóricos, dijo Santos q

ue en estos días se hará un recuento de todos los inscriptos porque es intención del Municipio darles un presente a todos ellos.

Imágenes: Sebastián Parentelli.

Por L.S.