Adriana Cabrera y las hinchas mujeres de los equipos de fútbol de todas las épocas

En el marco del Día Internacional de la Mujer, el 8 de marzo de 2022 se inauguró en el Centro Islas Malvinas de La Plata (Provincia de Buenos Aires), una muestra fotográfica latinoamericana denominada “Cuerpas Reales. Hincha Reales”, con obras de 78 artistas de 10 países y que contemplaban a mujeres simpatizantes de 76 clubes de fútbol de todo el continente.

ESTRELLA | Adriana Cabrera Estévez participó del proyecto y como club de referencia para su trabajo tomó a Estrella del Sur del balneario Kiyú. Realizó un paciente trabajo de investigación, localización y contacto con cada una de las 16 mujeres que participaron del proyecto.

Por primera vez desde la realización del trabajo, el próximo 15 de marzo se presentarán las fotografías de las 16 participantes hinchas de Estrella del Sur ya que en cada una de las muestras del proyecto latinoamericano por diferentes países, se ha hecho una selección de algunas piezas, debido a la cantidad enorme de registros de todo el continente.

“Era una cuenta pendiente con esas mujeres”, dijo Adriana Cabrera a La Semana que hasta hace muy poco estuvo radicada en Kiyú y agregó que “ellas me recibieron en sus domicilios. Algunas se vistieron con la indumentaria de Estrella del Sur y creo que se merecían a modo de devolución que se realizara una muestra en la que puedan encontrarse todas”.

Cabrera explicó que el proyecto “Cuerpas Reales. Hinchas Reales”, surgió “por la convocatoria de una fotógrafa argentina Erika Voget que realizó un llamado a fotógrafas latinoamericanas aunque también hay alguna española”. El objetivo del proyecto era “resaltar a las mujeres en el fútbol desmitificando aquello de los cuerpos hegemónicos y la figura femenina en la portada de los almanaques o revistas, que normalmente son modelos y no hinchas de algún club”.

Se buscó llegar a aquellas “que hacen o han hecho tortas fritas, lavado camisetas y otras tareas por el club de sus amores y en el llamado se establecía que cada fotógrafa debía enfocarse en un solo club y en mi caso elegí al Club Social y Deportivo Estrella del Sur y como en ese momento yo estaba viviendo en el balneario tenía algunas referencias como para comenzar a investigar”.

Cabrera explicó que “a medida que íbamos haciendo las fotos fuimos creando un grupo de Whatsapp y fue muy lindo porque para muchas fue un reencuentro porque la mayoría ya no viven en Kiyú, algunas están en Libertad e incluso algunas viven en Montevideo”.

RECORRIDOS | Asimismo recordó que a la inauguración de la muestra en La Plata la foto que eligió para presentar fue la de Paula la “Tita” Méndez que es una de las mayores del grupo porque “en algún momento fue declarada madrina de Estrella y cuando la visité en su casa usó hasta una galera que le habían regalado con los colores azul y oro del club”.

Aquella muestra ha ido recorriendo distintos países de América del Sur como Chile, Bolivia y también ha sido presentada en Uruguay a través del Centro de Fotografía de Montevideo y en el encuentro San José Foto “y para cada oportunidad fui cambiando las fotos que participaban como para dar lugar a que todas tuvieran su espacio en cada evento, pero en ningún momento pudieron estar todas en una muestra y eso era una cuenta pendiente que tenía con ellas”.

HISTORIAS | Respecto a lo que le dejó el proyecto Cabrera dijo que “en primer lugar conocer a varias vecinas de Kiyú y a partir de ellas también fui aprendiendo sobre la historia de Kiyú. El esfuerzo que hacían para llegar a los partidos cada domingo, algunos casos como el de la familia Piñeyrúa que venían en carreta desde las costas del Arroyo San Gregorio, las experiencias en la Escuela Santa Paula”.

Agregó que “cada historia personal detrás de una foto es al mismo tiempo una historia de Kiyú y por eso en lo personal me enriqueció muchísimo, porque afloraban referencias a roles no tradicionales de las mujeres como carnear ganado para el asado con cuero que se realizaba en el club y todo eso me ayudó a conocer los orígenes del lugar”.

Las 16 hinchas de Estrella del Sur cuyas fotografías integrarán la muestra son de Alicia Rodríguez, Ana María Piñeyrúa, Ana Méndez, Beatriz Mesa, Fabiana Castro, Mabel Deleón, Margarita Piñeyrúa, Margot Márquez, María Castro, María Piñeyrúa, Paula “Pita” Méndez, Romina Soca, Rossana Travieso, Stella Marrero, Susana Piñeyrúa y Eugenia.

