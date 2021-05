Liga Rincón de Fútbol Infantil tiene nuevas autoridades

Como era de esperar el pasado miércoles se solucionó el vacío dirigencial en la Liga Rincón de Fútbol Infantil de Ciudad del Plata. Por unanimidad de los presentes, se aprobó la incorporación de tres integrantes a la Mesa Ejecutiva de Neutrales de la liga.

Fernando Choca como Presidente, Andy Rosa Vicepresidente y Gabriela Aguilar como Secretaria, con la continuidad de Joanna López a cargo de la Tesorería, son los cuatro responsables de la conducción de la Liga hasta, en principio, fin de año.

Dentro de los planes del nuevo cuerpo de neutrales, esperan contar con la aprobación de los clubes para incorporar al menos un integrante más para conformar una mesa de cinco neutrales. Junto a esta tarea y ya pensando en la competencia se comenzarán a manejar posibilidades de nombres para integrar el Tribunal de Penas y la Comisión Fiscal, órganos ineludibles estatutariamente para poder funcionar a pleno.

El Tribunal de Penas, en virtud de anteriores experiencias será el más complicado de armar. Son tres integrantes titulares y dos alternos, que deben contar con conocimiento de la normativa disciplinaria de ONFI y el Reglamento Interno de Competición.

Mientras, la Comisión Fiscal es conformada por delegados clubistas, pudiendo ser dirigentes registrados o personas avaladas por los clubes en forma escrita.

Dentro del temario manejado en la presentación de los integrantes del Ejecutivo, se abordaron temas de interés general que abarcan otras áreas de la liga, que reúne en esta temporada a ocho clubes.

DECLARACIONES | Una vez finalizada la Asamblea de carácter extraordinaria, La Semana, único medio presente, dialogó con el novel presidente Fernando Choca y con el vice de Liga Andy Rosa.

Consultado Fernando Choca sobre cómo tomaba esa nueva responsabilidad dijo estar “contento de que todos los clubes me hayan apoyado para estar en este lugar, quiere decir que uno las cosas, las viene haciendo bien. El fútbol infantil es todo para mí, crecí en una cancha de baby fútbol y desde hace más de 28 años he estado en todos los puestos y cumpliendo todos los roles: jugador, ayudante, técnico, dirigente y hasta Presidente de un club. Si me gustará que todos los domingos, era la salida en familia y ahora desde este lugar poder colaborar con todos los clubes de la zona, más que pesarme, me alegra mucho”.

Andy Rosa también se refirió a su cercanía con el fútbol infantil: “siempre estuve vinculado al fútbol, me inicié en el viejo querido Club Penino y del baby salté a las inferiores de Liverpool y terminé optando por estudiar, recibiéndome de Contador, pero siempre dispuesto a dar una mano a quienes me lo solicitaban”.

Sobre los primeros objetivos de esta Directiva, dijo Rosa que se quiere “armar un equipo y creo que lo hemos logrado con Fernando, Gabriela y la experiencia de Joanna y buscar dar un salto de calidad dentro de la Liga que tanto tiempo esperó y merece en base a su rica historia”.

Respecto al “salto de calidad” que quieren que la liga tenga, Fernando Choca dijo que será “sumando gente a trabajar, que vean y conozcan todos los beneficios silenciosos que deja el fútbol infantil en la formación del niño o niña, no solo en lo deportivo. Pretendemos tener una gestión de puertas abiertas, estudiar cada idea que nos traigan, sumar el apoyo de comercios y empresas de la zona a la movida, aumentando en lo posible lo realizado ya por parte de los clubes que tiene una propuesta en marcha, que acompañaremos y apoyaremos”.

PRIORIDADES | La primera prioridad es mantener una reunión con Eduardo Mosegui presidente de ONFI y el cuerpo ejecutivo nacional para presentarse y hablar de lo que vendrá. Otro de los puntos son dos iniciativas producto del trabajo de estas primeras horas que es conformar con distintos referentes, dos comisiones, una de ellas dedicada al área socio-comunitaria que apunte a fortalecer a los más vulnerables y la otra dedicada a rescatar y reconstruir el patrimonio deportivo de Liga Rincón desde antes de su fundación. Para estos dos emprendimientos habrá que esperar a que ordenen la casa y se ponga en marcha la temporada.

Por Carlos García.