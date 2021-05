La pregunta que todos se hacen en el mundo del fútbol infantil: «cuándo empezamos»; hablan presidentes de los clubes

Los 14 meses de pandemia que se han transitado, han causado innumerables efectos negativos sobre el conjunto de la actividad económica y social. Tal vez las niñeces y adolescencias sean las más afectadas en el aspecto emocional y generalmente el deporte es un medio efectivo para combatir ansiedades, liberar tensiones y romper la dependencia generada con “las pantallitas”.

El fútbol infantil tiene, además de los beneficios propios del deporte, una importante función social y permite la integración en planos de igualdad de niños y niñas de diferentes contextos. La interrupción de las actividades debido a la pandemia ya ha demostrado el año pasado que genera deserciones. La falta del vínculo rutinario reduce la motivación y dificulta los retornos y si a ello se agrega que también el ciclo escolar se ha visto interrumpido, se está ante un combo de insospechadas consecuencias respecto a la salud física y mental de los más chicos.

Mientras ONFI ha comunicado que permanecen prohibidos los entrenamientos al menos hasta el 16 de mayo la expectativa en las instituciones sigue en aumento, sin actividad no hay ingresos y los costos de mantenimiento de campos de juego deben seguir asumiéndose, aún cuando el resto de los gastos de funcionamiento hayan bajado, lo poco es mucho cuando se corta el ingreso de fondos habituales.

La Semana dialogó con los presidentes del Fútbol Infantil de las tres instituciones de Libertad sobre estos y otros temas que les preocupan.

CAJU| Sebastián Chiesa, titular de la comisión de Fútbol Infantil de Juventud Unida dijo que la institución “no escapa a la realidad de todos los clubes. Hay dos aspectos, uno es la parte deportiva, que obviamente está parada” y en este sentido “lo que hemos estado haciendo es a través de la tecnología, con uno o dos reuniones vía Zoom por semana. Los técnicos tienen grupos con los chiquilines para tratar de que hagan algo y mantenerlos motivados”.

Chiesa agregó que “después está la parte económica que también es muy complicada, nosotros ahora los gastos fijos que tenemos son muy pocos, básicamente luz. Luego la parte de mantenimiento con el corte de la cancha lo hemos enfrentado con algunas reservas que veníamos guardando pero esas reservas se van agotando y por el momento también es muy difícil realizar beneficios o hacer cosas para vender porque entendemos la situación general que no está fácil”.

Respecto a la respuesta de los jugadores a las actividades virtuales, Chiesa dijo que “la convocatoria a los Zoom no es fácil. Hay que tener buena conexión a Internet y disponer de un dispositivo adecuado, la concurrencia no ha sido máxima, de pronto por categoría han participado 10 o 12 gurises y se nota que están todos desesperados por empezar”.

El dirigente opinó también como padre. “Yo que tengo hijos, lo noto y soy de la idea de que todo esto les está haciendo mucho mal y sobre todo en la parte deportiva del entrenamiento es difícil para ellos porque moverse solos es complejo porque les falta una motivación para hacer algo”, contó.

Explicó que para instrumentar las actividades virtuales “hablamos con el Coordinador Deportivo, que es Juan Paredes y junto a los técnicos pusieron muy buena voluntad para armar los grupos de cada categoría y hacer los encuentros por Zoom con los chiquilines, sobre todo para mantenerlos motivados, sin muchas exigencias en cuanto a lo físico, como para que hagan algo que siempre les viene muy bien”.

Chiesa se refirió a la situación de los niños que “están 24 horas con los padres y el vínculo educativo también es por Zoom. Están todo el día con las pantallitas, no pueden traer un amigo a jugar a casa o jugar afuera a la pelota, al no tener la escuela y no tener el fútbol que son lugares donde ellos sociabilizan, es muy preocupante”.

En ese sentido agregó que “nosotros lo vemos más de cerca en lo que refiere al fútbol, pero es un todo, la cabecita de los chiquilines en estos momentos debe ser una locura, el tener que hacer todo por Internet exige además a los padres una mayor dedicación para apoyarlos y se les hace muy monótono, no pueden ver a sus familiares ni a sus amigos, los mayores tenemos otras herramientas para enfrentar la situación”.

LAS PALMAS| Por su parte Diego “Pelo” Romero, titular de Las Palmas dijo que “la venimos llevando, ha sido complicado pero se viene sobrellevando. Hemos logrado acuerdos con los técnicos, el preparador físico y el entrenador de goleros para no tener que pagar salarios mientras dure la inactividad, porque nos resulta imposible. Por suerte entendieron y no hemos tenido problemas, porque esto se hace todo a pulmón”.

Respecto a los costos fijos Romero dijo que “tenemos sólo la luz, que el costo máximo han sido dos mil pesos porque al no tener actividad no hay consumo y además en la cancha tenemos lámparas LED”.

Sobre la atención de algún tipo de situación de emergencia en los entornos de los niños de Las Palmas, Romero dijo que en actividad “nosotros en las prácticas dábamos una merienda que para alguno de pronto ya era la cena. Siempre acompañábamos la leche con alguna torta, pero después ya no pudimos hacerlo, porque no tenemos salón en la cancha, que además está un poco alejada del pueblo y no venía la gente cuando no hubo prácticas y se nos hacía muy difícil”.

Para mantener el contacto “los técnicos armaron sus grupos de WhatsApp con cada categoría y han mantenido contacto con los chiquilines. El año pasado nos pasó que cuando reiniciamos la actividad muchos chiquilines no volvieron y a muchos les costó reintegrarse, esperamos que este año no ocurra lo mismo, supuestamente a fines de mayo estaríamos recomenzando los entrenamientos”.

Romero dijo que “para los niños ha sido muy fuerte el impacto, están todo el día muy conectados a la computadora y han perdido aquello de salir a jugar y hacer ejercicio, están deseando ir a la cancha para ver a sus compañeros, a mí me ven en la calle y lo primero que me preguntan es cuándo arrancamos, creo que ha sido todo un golpe muy grande para ellos”.

En otro sentido Romero anunció que “ahora hemos abierto una sede en José Enrique Rodó 1128 casi Ruta 1, allí estaremos para consultas, también tenemos todo el tema de los equipos y la parte de documentación, como al principio no se podrán utilizar vestuarios tenemos que entregar cada equipo y controlar que todos vuelvan a la sede”.

Las Palmas ha organizado, para recaudar fondos, una actividad que se desarrollará el próximo domingo 9 en el marco del Día de la Madre, se trata de la venta de pollos asados. Diego Romero explicó que “esa actividad se hará en la cancha porque lo vamos a hacer en varias parrillas, se va a vender un pollo entero más el postre a 499 pesos; se pueden hacer las reservas a través del 092 560 167 y se debe retirar el próximo domingo a partir de las 11 horas en la cancha de Las Palmas”.

CAMPANA| Finalmente Marcos Pastorino presidente de la Comisión de Baby de Campana dijo que “la inactividad nos ha perjudicado a todos, si bien los costos fijos han bajado, el mantenimiento igual hay que hacerlo”. Explicó que “nosotros trabajamos junto a la Comisión Directiva del club, por el momento desde ese punto de vista estamos bien por ahora”.

Pastorino dijo que “tenemos necesidad de comenzar al menos con los entrenamientos sobre todo por los chiquilines, ya que en lo deportivo no se ha trabajado nada, más allá de tratar de estar al tanto de cómo están los chiquilines, que más de uno ha debido pasar por contagios en sus familias, mantenemos la expectativa para ver cuándo podemos retomar los entrenamientos”.

Sobre las posibilidades de indicar entrenamientos vía Zoom, Pastorino dijo que “el año pasado intentamos algún contacto pero enseguida perdieron motivación los chiquilines, por eso creemos que hay que esperar a que vuelvan a la cancha para que se entusiasmen, porque de lo contrario en el modo virtual quedan unos si y otros que no se conectan, preferimos arrancar con todos cuando se pueda”.

El dirigente advirtió que “va a ser un gran desafío volver, ya el año pasado nos pasó que muchos chiquilines no volvieron, es el gran riesgo que se corre, porque hay chiquilines que les cuesta más hacer deporte, ellos vienen con una rutina y si esa rutina se corta es muy difícil para que retornen. El año pasado fuimos a buscar a varios y algunos no quisieron volver, ahora tememos que pueda ser parecido o peor porque hay mucho sedentarismo con el tema de las conexiones virtuales, están muy dependientes de las pantallas, ya no están pendientes del campito, les está faltando ese roce con sus compañeros, con las discusiones y el compañerismo que genera el fútbol”.

Finalmente Pastorino dijo que “tenemos la expectativa de que se pueda comenzar en junio con los entrenamientos, lo vemos en el día a día, cuando nos cruzamos con algunos padres siempre preguntan cuándo arrancamos. Lo piden por favor porque quieren que sus hijos hagan deporte, que salgan, que corran detrás de una pelota un rato y se desintoxiquen un poco, porque sus cabecitas están trabajando todo el día”.

Por Jorge Gambetta.