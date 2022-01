Atilio evaluó la marcha de la pandemia en el departamento de San José

Cuando La Semana detuvo sus actividades el 28 de diciembre de 2021, la pandemia de coronavirus parecía tema superado para la sociedad uruguaya, pero desde que entró la variante Ómicron, volvió a ser tema de preocupación general ante el aumento exponencial de casos.

Al cierre de la presente edición, los casos activos de la enfermedad superan los 80 mil en el país y los 1400 en el departamento. Por el momento, el gobierno no ha determinado medidas restrictivas y todo hace indicar que no las habrá en el futuro cercano.

A nivel departamental, el director de salud Antonio Atilio, entiende que la ola de la variante Ómicron “puede ser la última ola importante que tenga la pandemia a nivel mundial”.

Para afrontarla, dice el médico, “Uruguay tiene varias cosas a favor y otras en contra. Las más a favor que tiene es su alto porcentaje de vacunados, que ha protegido al país de los casos graves, lo que tiene no tan a favor es que Uruguay ha vivido tres olas chicas. La segunda, la Delta, que en el mundo fue importante, Uruguay la vivió muy baja, porque nos agarró en un buen momento inmunitario por la vacunación, por eso fue una ola baja, con pocos casos. Ahora esta ola está costando porque nos agarra con muchos casos, nos va multiplicando los casos”.

En la percepción del titular de la DDS, “da la sensación que esta es una ola que irá rápida y después va a tener una cierta tendencia al descenso y para eso es fundamental que la gente se aplique la tercera dosis. Es muy importante que la gente se vacune con la dosis de refuerzo”.

“Va a ser más corta, presumiblemente en un par de meses entraremos en una etapa de endemia”, dijo Antonio Atilio, pero aclaró que “no va a haber endemia en el mundo hasta que todos los continentes estén con inmunización suficiente. Es algo que no está seguro en la ciencia. Los científicos no tienen la seguridad que este virus se comporte endémicamente aún. No estamos en esa fase aún”.

En cuanto a lo estrictamente asistencia, Antonio Atilio dijo que estamos teniendo “problemas dominables, porque el sistema de salud uruguayo es un sistema robusto y eso permite ir soportando los problemas, como ser la alta demanda que hay en el primer nivel de atención, que está sumamente demandado en todos los prestadores. Pero el sistema está soportando la demanda”.

Mencionó luego que en San José “estamos haciendo más de 500 hisopados por día” y reconoció que hay algunas demoras. Comentó luego que “hubo un momento de cuello de botella, de provisión, de logística, pero eso se ha ido acomodando”.

Por ello, “se están haciendo muchos PCRs, sustituyendo los test de antígenos, que tienen como contratiempo la demora. Nos hacen esperar dos o tres días por pacientes que nos gustaría saber rápido si están o no contagiados”, dijo Atilio.

En cuanto a lo que pueda ocurrir en los próximos días, dijo que “es probable que sigamos creciendo. San José tiene unos 1400 casos activos en la actualidad y ya hemos tenido 12 mil casos activos en un departamento de 120 mil habitantes”.

“Es probable que sigamos creciendo en casos un poco más”, pero para evitar que esto siga aumentando, dijo, es imprescindible que se den la tercera dosis. “Ahora estamos vacunando niños, más de 3000 tenemos anotados, en un universo de unos 9000, que ya recibieron la agenda para esta y la próxima semana”, informó y dijo que los vacunatorios volvieron a funcionar todos los días. “A medida que la demanda nos va presionando le vamos agregando días de vacunación”, mencionó.

En un informe difundido a comienzos de la pasada semana el Centro Coordinador Departamental de Emergencia (CECOED), había informado que de los 500 test diarios que se están haciendo, uno de cada cinco está dando positivo.

“El CECOED de San José agradece a la población la disposición que han tenido para vacunarse y el excelente uso de la libertad responsable que han hecho”, decía el documento, que a su vez recordaba las formas de agendarse para recibir su tercera dosis o en caso de los niños, comenzar con el esquema vacunatorio.

Están aptos para recibir esta tercera dosis, todos aquellos que hayan recibido dos dosis de Sinovac o de Pfizer y haya transcurrido cuatro meses de la segunda dosis. Deben solicitar agendarse a través de los medios disponibles: 0800 1919, Whatsapp (098 999 999), Trámite en línea o App Coronavirus (IOS, Android).

Imagen: Atilio consideró fundamental recibir la tercera dosis.

Por Javier Perdomo.