La alcaldesa de Ciudad del Plata Marianita Fonseca realizó su primer casamiento

El viernes 11 de febrero de 2022 será un día para recordar dentro de la institucionalidad de Ciudad del Plata, ya que la alcaldesa Marianita Fonseca tomó la declaración del primer matrimonio celebrado por el Municipio. Yanina y Julio se llaman los novios que contrajeron nupcias ante Fonseca.

Minutos antes de las 11 horas, la novia, el novio, testigos, familiares y amigos ya se ubicaban en el Espacio Cultural y Biblioteca de Ciudad del Plata, espacio donde se llevarán adelante todas las ceremonias de enlaces matrimoniales, salvo que los contrayentes dispongan otra locación, hecho que hasta el momento no ha sido confirmada desde la Oficina de Registro Civil que funciona de acuerdo a la nueva normativa en la estructura del Municipio de Ciudad del Plata, convirtiendo a la Alcalde en “Oficial de Registro del Estado Civil”.

Fonseca cuenta con una suplente subrogante, en este caso la profesional Laura Desevo quien también está habilitada para tomar el Si a los contrayentes. La oficina se completa con dos funcionarios administrativos.

En el marco del proceso de descentralización de las funciones del Registro de Estado Civil a los gobiernos departamentales y municipales, el Municipio de Ciudad del Plata comenzó desde el 1º de enero a realizar las inscripciones de nacimiento, reconocimientos, defunciones y ceremonias de matrimonio en la ciudad.

La oficina de Registro del Estado Civil del Municipio se encuentra en ruta “vieja”, kilómetro 26,200. Atiende al público los días lunes, miércoles y viernes de 9 a 15 horas (para trámites se atiende hasta la hora 14 y 30). Por consultas, los interesados deberán comunicarse al teléfono 4342 9000, Interno 7105.

Volviendo al primer casamiento, el de Yanina y Julio, se produjo dentro de un marco íntimo, acompañados por familiares y amigos. Se procedió primero a la firma de los felices consortes, posteriormente los testigos ante la atenta mirada de la oficial de registro civil Marianita Fonseca y luego la lectura y toma del consentimiento por parte de los felices contrayentes.

LOS NOVIOS | Una vez finalizada la ceremonia civil, La Semana dialogó brevemente con Yanina y Julio, quienes agradecieron a los funcionarios por la forma en que fueron tratados en todo momento con calidez y afecto según los dichos de la reciente esposa. Según contaron, ya con seis años de convivencia y dos hijos, formarán su proyecto de hogar familiar.

Como anécdota de este primer casamiento, decir que cuando Julio fue a firmar el documento previo “la lapicera, no funcionó” y tuvieron que cambiarla por otra. Julio jocosamente dijo: “me dieron una oportunidad y la descarté”. Yanina por su parte dijo: “estuvimos seis años esperando este momento y una lapicera no me lo podía empañar”.

En la primera jornada, se realizaron dos enlaces más, concretándose así los primeros tres casamientos en Ciudad del Plata.

Por Carlos García.