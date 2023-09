Michael Pollan y la importancia de volver a elaborar platos nutritivos y en casa

La industria alimenticia desarrolla estrategias para obtener productos de bajo costo para el consumidor final y de fácil acceso en cualquier supermercado. Pero la calidad del producto final es baja. A través de una producción estandarizada y a un ritmo demasiado acelerado, esos productos pierden lo más importante, que es su poder de saciar el apetito, nutrir y prevenir enfermedades.

Algunos de los que intentan reivindicar la gustosa y fresca comida casera, elaborada por cada familia, con ingredientes sanos y nutritivos, sin conservantes, colorantes y aditivos ocultos, muestran la otra cara del tema.

Michael Pollan, autor de varios bestsellers sobre alimentación, expone los cambios que ha tenido en los últimos tiempos, la importancia de alimentarse de forma adecuada y el por qué se debe volver a la comida elaborada en casa y desechar cada vez más, los envasados y comidas rápidas. Pollan es escritor, periodista y activista. Ocupa la cátedra Knight de Periodismo en la Universidad de California, Berkeley, donde dirige un programa centrado en el periodismo científico y medioambiental. Algunos de sus libros son: El detective en el supermercado, Cocinar, Saber comer y El dilema del omnívoro.

Según Pollan, “nuestra forma de comer ha cambiado más en los últimos 50 años que en los 10.000 años anteriores”. Por ello, entiende que se debe revisar la forma en que las personas se alimentan, para lograr un verdadero cambio como forma de evitar muchas de las enfermedades actuales. Dice, “nos alimentamos mal y estamos demasiado expuestos a la comida “basura”, la que no sólo no nos aporta nutrientes sino que además, nos enferma”.

Además de analizar las razones, Pollan se dedica a aprender a cocinar y a desaprender los mitos que se han instalado, en especial aquel que asegura que ya no tenemos tiempo para cocinar y que comer sano es cada vez más inaccesible.

«Cocinar, hoy en día se transformó en un acto político -replica Pollan- porque la desaparición de las habilidades culinarias nos deja a merced de las grandes corporaciones, que no cocinan con cuidado, con buenos ingredientes ni con amor.»

SUGERENCIAS | Cree el experto que aprender a identificar una sustancia comestible con aspecto de alimento, no es tan sencillo como se cree, ya que constituye una proporción enorme de la oferta alimentaria total. En sus libros hace referencia a lo que abunda en las mesas de las personas hoy. Entre ellas menciona los refrescos artificiales, aperitivos de llamativos colores y extrañas formas, cremas saborizadas artificialmente, así como los productos básicos como pueden ser el yogur, el pan, conservas de tomate. En el caso de la carne, la cual defiende como un alimento saludable, entiende que “actualmente no lo es debido a que la mayoría procede de animales alimentados con cereales (con frecuencia transgénicos) en lugar de hierba, lo que obliga a suministrarles antibióticos que al final acaban en el plato del consumidor, y las frutas y verduras cargadas de pesticidas y fertilizantes químicos.”

En algunas de sus declaraciones, este experto y acérrimo defensor de la comida natural y casera, denuncia que “la industria alimentaria secuestra nuestra alimentación, abarata la comida procesada al punto que es la más rentable de los supermercados y confunde a la población sobre las propiedades de los alimentos”. Agrega además que “la mayoría de las enfermedades crónicas occidentales, son el resultado de una mala dieta”.

Para Pollan, se debe volver a la cocina traidicional y casera de las abuelas y su regla de oro es: “come comida de verdad, con moderación y sobre todo vegetales”.

Y sugiere además, utilizar el sentido común para diferenciar alimentos, de comestibles. “Los primeros son frescos, se reconoce su origen y no tienen lista de ingredientes y los segundos son fabricados, con una extensa e incomprensible lista de componentes y un buen marketing”.

Frente a la dieta occidental propone el regreso a las raíces, a la cocina de nuestros antepasados. “La cocina cargada de sentido que hemos conocido a través de nuestras madres y abuelas es cultura, no algo que se improvise, es el resultado de mucho trabajo, de muchos, en muchas partes y durante mucho tiempo, una sabia elección de qué comer y cómo combinarlo, prepararlo“.

Pollan entiende que además de elegir alimentos más naturales y sanos, es fundamental no comer demasiado, “Para ello son útiles las reglas para comer menos. Hara hachi bu, por ejemplo, es una regla que los japoneses llevan siglos poniéndolo en práctica, si bien de manera común se la conoce como la regla del 80%. Dicha regla establece que hay que comer menos para vivir más, pero sin estar a dieta constantemente, sino como un estilo de vida, Este método dice que hay que comer hasta 4/5, antes de estar satisfecho. Y para determinar si estás realmente hambriento o simplemente aburrido: si no tenés hambre suficiente para comer una manzana, no tenés hambre”.

Por Yudith Píriz.