La banana, una fruta ideal para cada etapa de la vida

No todos los alimentos dulces y con sabor muy agradable, necesariamente deben estar excluidos de las dietas, haciendo referencia sobre todo a los regímenes de adelgazamiento. O sea, no todo lo rico engorda y este es el caso de la popular banana o plátano.

Es más, muchos especialistas recomiendan esta fruta como ideal para mantener un óptimo estado de salud en general, debido a sus múltiples y beneficiosos poderes nutricionales.

Sus propiedades se conocen desde hace miles de años. El plátano no es sólo una de las frutas más consumidas del mundo sino también, una de las más sanas.

PROPIEDADES | Esta fruta tropical representa un fruto con un alto valor nutritivo. Es única por su altísimo contenido de potasio, el que ayuda a eliminar los líquidos del organismo, contrastando con su bajo contenido de sal, siendo perfecta para combatir la presión arterial.

Otro de sus componentes más importantes es el almidón. Toda la energía que posee la banana la almacena en forma de almidón. De acuerdo a su grado de madurez, la banana va convirtiendo el almidón en azúcar. Cuando está verde puede poseer 25 veces más almidón que azúcar, pero a medida que va madurando, se da la relación de una parte de almidón, por 20 de azúcar.

De acuerdo a muchas investigaciones y a su tabla nutricional, esta fruta no provoca aumento de peso y además, ayuda a saciar el hambre y la ansiedad.

En lo que respecta a las vitaminas se destaca la A, C y K, es rica en pectinas y gran cantidad de ácido málico, que le da un toque refrescante al comerla cruda. Posee Cinc, Calcio, Magnesio, Sodio, Selenio, Hierro, entre otros y contiene escasa cantidad de grasa. Debido a todos sus interesantes componentes es que la banana es beneficiosa a toda edad, y en cualquier época del año, ya que ayudan a mantener un organismo equilibrado y nutrido.

Según las investigaciones de la revista The New England Journal of Medicine, “comer plátanos como parte de la dieta normal puede reducir el riesgo de muerte por infarto hasta en un 40%”. Algunos investigadores han demostrado que consumirlas dos o tres veces al día, ayuda a la concentración estimulando el poder mental y la atención. Debido a su alto contenido en hierro, es ideal para personas que padecen anemias recurrentes. También al poseer un alto contenido de fibra, incluirla en la dieta diaria, ayuda a restaurar la acción normal de los intestinos. Esto es debido a su textura suave, actuando como lubricante natural. Es además la única fruta cruda que se puede comer sin problemas en casos de úlcera crónicas.

Presentan además un efecto natural antiácido en el organismo, reduciendo la irritación al cubrir con una capa suave las paredes del estómago.

Las bananas también hacen su aporte en el caso de depresión. La razón es que estas frutas contienen triptofáno, un aminoácido que el organismo convierte a serotonina, la cual se sabe, ayuda a relajar y calmar los estados depresivos.

En cuanto a su relación con otras frutas, como en el caso de las ácidas, se establece una importante comunión ya que ambas son necesarias y se complementan.

Por lo general las frutas ácidas, ricas en vitamina C, tienen un fuerte efecto de limpieza sobre las células y tejidos de todo el cuerpo. Para complementar esta función, es necesario que los órganos de eliminación, como son el intestino o el hígado, funcionen adecuadamente para eliminar rápidamente esas toxinas.

Y en este punto es que las bananas por su riqueza en fibra soluble (3,5 en una banana grande), previene el síndrome del intestino irritable.

Además y de acuerdo a un estudio japonés, esta fruta presenta un efecto anti-cáncer, que se da principalmente cuando está madura. Se ha demostrado que las bananas más maduras producen una sustancia llamada TNF (factor de necrosis tumoral) que tiene la capacidad para combatir las células mutantes. Por eso cuanto más negros estén los plátanos se supone que serán más efectivos.

Según el profesor Darryl See, de la Universidad de Tokio, “los plátanos amarillos con la piel con manchas oscuras son 8 veces más eficaces que los más verdes”.

Por todos estos factores, comer una o dos bananas diarias, es ideal ya que contiene poca grasa, combate la hipertensión, el riesgo de accidentes cardiovasculares, el tránsito lento, los nervios, la depresión, la anemia, el estreñimiento, también previene el cáncer y beneficia las funciones digestivas en general.

Budín de banana

Ingredientes

Manteca 200 g, nueces 180 grs, bananas 3, azúcar 360 grs, harina 360 grs, huevos 3, 1 pizca de sal, vainilla 1 cdita, bicarbonato de sodio 5 grs, azúcar impalpable cantidad necesaria, naranjas cantidad necesaria

Preparación

Mezclar la manteca con el azúcar, incorporar los huevos de a uno y seguir mezclando la preparación. Colocar la vainilla y la banana hecha puré. Mezclar nuevamente. En un bowl colocar la harina, sal, bicarbonato de sodio e integrarlo a la preparación anterior. Finalmente agregar las nueces picadas. Cocinar a 170°C , durante 1 hora. Al retirarlo del horno preparar un glacé para bañarlo, con el jugo de las naranjas y el azúcar impalpable.

Por Yudith Píriz.