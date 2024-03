Selva Arbulo volverá a presidir la Directiva del hogar de ancianos «El Quincho»

Sobre las 19 y 30 del lunes 4 de marzo, al cierre de la edición papel, en el Club Social El Asador y no en la sede de AJUPEN como se había anunciado en principio (coincidía con otra actividad), se desarrollaba la asamblea general del Hogar de Ancianos “El Quincho” en la cual se estaba definiendo el regreso de Selva Arbulo a la Presidencia de la Comisión Directiva que rige los destinos de la institución.

El grupo de personas que acompaña al actual Presidente Darío Sánchez ha decidido no continuar y eso generó la posibilidad de un vacío institucional que Arbulo y otros ex directivos del hogar no quieren que ocurra y por ello es que decidieron conformar una lista para que la asamblea que se realizaba el anoche le diera el aval para hacerse cargo de la institución en la que reside un promedio de 30 personas de la tercera edad.

La Semana se comunicó con Arbulo quien si bien manejó algunas dudas respecto a si tomar la responsabilidad de nuevo, terminó diciendo que si lo haría, por el bien del hogar y de quienes en él residen.

“Cuando dejamos la Comisión Directiva, nosotros dejamos El Quincho con todo al día, no le debíamos nada a nadie y había dinero; había una cuenta en dólares, por las dudas que fallara BPS al pagar para nosotros poder pagarle al personal y después, estaba la cuenta corriente para el movimiento diario”, comentó Arbulo.

“Ahora no sabemos cómo están esas cuentas. Es muy difícil entrar en un lugar de esos donde hay muchos abuelos si no se cuenta con dinero. Ya entrás con deudas y ninguno de nosotros es adinerado como para poner dinero de su bolsillo”, dijo Arbulo, que cuando habló con este medio tenía pendiente una reunión con integrantes de la actual Directiva para que le presentaran un informe económico del residencial de gestión social de Libertad, previo a la asamblea.

RECONOCIMIENTO | “Con las cuentas claras, vamos a poder continuar nosotros”, dijo y reconoció la tarea desplegada por la comisión que termina su gestión. “Ellos están muy cansados, son personas jóvenes y todos trabajan, no es como nosotros que somos jubilados y no trabajamos”, comentó Arbulo.

Respecto a quienes la acompañarán en su nueva gestión, dijo Selva Arbulo que la lista se terminaría de concretar un rato antes de la asamblea, pero comentó que “hay una cantidad de gente que me ha ofrecido apoyar a la directiva. Somos los mismos de la comisión anterior (la que ella presidía), pero vamos a agregar a alguna gente nueva”.

“Yo estoy súper agradecida con la comisión que termina ahora, fueron dos años y medio que estuvieron ellos y en este tiempo nosotros estuvimos un poco quietos pero ahora estamos con más ganas de volver y hacer cosas nuevas, ayudar a los abuelos, que siempre están bien cuidados”, dijo Selva Arbulo, quien agregó que ella ha ido muchas veces en este tiempo “y los abuelos, aparentemente están bien”.

“Esperamos que salga todo bien en la asamblea y que podamos trabajar un poquito más para ver si mejoramos el hogar”, dijo la futura Presidente de la Comisión Directiva de “El Quincho”. Se ampliará.

Imagen de archivo, La Semana.

Por Javier Perdomo.